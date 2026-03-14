Goal.com
Live
Sarri Juventus LazioGetty Images

Diterjemahkan oleh

Lazio, Sarri: "Besok saya akan turun ke bawah Curva. Maldini tidak bisa bersikap sinis terhadap saya"

Pelatih Lazio berbicara menjelang pertandingan melawan Milan di Stadion Olimpico

Maurizio Sarri, pelatih Lazio, berbicara dalam konferensi pers menjelang pertandingan melawan Milan di Stadion Olimpico, yang pada kesempatan ini akan kembali dipenuhi oleh para pendukung Lazio. Berikut ini adalah kutipan-kutipan paling menarik, sebagaimana dilansir oleh lalaziosiamonoi.it.

Besok para pendukung akan kembali ke stadion: apakah ini menjadi motivasi tambahan? 

"Baik saya maupun para pemain, kami semua senang bisa bermain di hadapan pendukung kami dan di stadion yang penuh. Atas nama saya dan para pemain, kami mengucapkan terima kasih kepada mereka, dan kami berharap dapat membalasnya di lapangan meskipun ini akan menjadi pertandingan yang sangat sulit. Ini adalah motivasi yang kuat bagi kami, juga karena risiko yang mungkin muncul adalah soal motivasi, yang harus kami cari melalui target internal. Tim ini memang melakukan kesalahan dalam 2-3 pertandingan, namun soal komitmen dan dedikasi, mereka tidak bisa disalahkan terlalu banyak. Saya mengharapkan konfirmasi, bahkan sesuatu yang lebih, di pertandingan terakhir kami memiliki mentalitas yang sangat baik, kami menutupnya dengan agresivitas, namun di tengah-tengah kami harus menghilangkan beberapa momen pasif.

Tentang Milan: 

"Milan memiliki karakteristik yang jelas, mereka bisa mengancam meski tampaknya tidak menguasai pertandingan. Kualitas teknis dan fisik yang luar biasa, kami tidak boleh memberi ruang terbuka, mereka memiliki akselerasi yang mematikan. Namun, kami juga tidak boleh membiarkan mereka masuk ke area penalti, secara taktis ini sangat sulit." 

Masalah cedera:

"Saat ini kami sedang menguji Patric dan Taylor, nanti kita lihat kapan akan menentukan langkah selanjutnya. Untuk Romagnoli, kami akan mencoba hingga besok pagi, tapi situasinya tidak terlalu mudah." 

  • Para pendukung mengajaknya ke tribun Utara. 

    "Keputusan-keputusan masa lalu juga berpengaruh, bukan hanya yang akan datang. Ini adalah lingkungan yang saya sukai, orang-orangnya saya sukai, kami sejalan. Mereka akan berpengaruh. Fakta bahwa mereka ingin menyapa saya membuat saya senang, biasanya saya tidak pergi demi menghormati para pemain saya, mereka lah yang harus menjadi pusat perhatian. Tapi saya pikir besok saya akan pergi." 

    Apakah Anda mengharapkan Modric seperti ini? 

    "Modric adalah sosok yang sangat rendah hati, seseorang yang di usianya ini kembali berjuang sepenuh hati dan melakukannya dengan dedikasi yang sangat kuat."

    Bagaimana kabar Zaccagni? 

    "Dia menjalani musim yang rumit, dimulai dengan operasi dan dilanjutkan dengan berbagai masalah. Jika kita jujur, dalam beberapa pertandingan terakhir dia telah berkembang, saya berharap akhir musim yang baik, dia pantas mendapatkannya karena cara dia bereaksi."

    Fabiani mengatakan ingin melanjutkan proyek tiga tahun bersama Sarri. Apa yang akan mendorong Sarri untuk memutuskan di akhir musim?

    "Fabiani telah menyampaikan semua fakta, yaitu saya memiliki kontrak jangka panjang. Situasinya seperti ini, jika klub tidak puas atau saya tidak puas, maka kita akan membicarakannya, tetapi hari ini tidak ada pembahasan. Tampaknya akan ada 'tahun nol' lagi, banyak pemain yang kontraknya akan habis, jika tidak diperpanjang segera, saya kira mereka akan mencapai kesepakatan dengan klub lain. Kita lihat bagaimana klub ingin memulai kembali. Saya di Lazio, dalam banyak hal saya juga merasa sangat nyaman di sini. Kontraknya memang begitu." 

    Apakah Maldini bisa bermain di sayap?

    "Maldini memiliki karakteristik tertentu, jadi dia tidak bisa bermain sebagai sayap. Namun jelas bahwa 15 menit menjelang akhir pertandingan, dia juga bisa melakukannya."

    Baru saja Anda berbicara tentang "tahun nol" lagi, sebelum melawan Atalanta Anda berbicara tentang kebutuhan akan "tahun satu". Pertanyaannya adalah: Apakah Sarri siap untuk "tahun nol" baru?

    "Idealnya memang begitu, 'tahun pertama', tapi situasinya mengarah ke hal lain. Saya punya kontrak yang masih berlaku, jika klub mengatakan sebaliknya, bahwa mereka tidak ingin melanjutkan, saya akan mempertimbangkan hal lain. Kalau tidak, situasinya seperti ini." 

Serie A
Lazio crest
Lazio
LAZ
AC Milan crest
AC Milan
MIL
0