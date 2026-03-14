Maurizio Sarri, pelatih Lazio, berbicara dalam konferensi pers menjelang pertandingan melawan Milan di Stadion Olimpico, yang pada kesempatan ini akan kembali dipenuhi oleh para pendukung Lazio. Berikut ini adalah kutipan-kutipan paling menarik, sebagaimana dilansir oleh lalaziosiamonoi.it.

Besok para pendukung akan kembali ke stadion: apakah ini menjadi motivasi tambahan?

"Baik saya maupun para pemain, kami semua senang bisa bermain di hadapan pendukung kami dan di stadion yang penuh. Atas nama saya dan para pemain, kami mengucapkan terima kasih kepada mereka, dan kami berharap dapat membalasnya di lapangan meskipun ini akan menjadi pertandingan yang sangat sulit. Ini adalah motivasi yang kuat bagi kami, juga karena risiko yang mungkin muncul adalah soal motivasi, yang harus kami cari melalui target internal. Tim ini memang melakukan kesalahan dalam 2-3 pertandingan, namun soal komitmen dan dedikasi, mereka tidak bisa disalahkan terlalu banyak. Saya mengharapkan konfirmasi, bahkan sesuatu yang lebih, di pertandingan terakhir kami memiliki mentalitas yang sangat baik, kami menutupnya dengan agresivitas, namun di tengah-tengah kami harus menghilangkan beberapa momen pasif.

Tentang Milan:

"Milan memiliki karakteristik yang jelas, mereka bisa mengancam meski tampaknya tidak menguasai pertandingan. Kualitas teknis dan fisik yang luar biasa, kami tidak boleh memberi ruang terbuka, mereka memiliki akselerasi yang mematikan. Namun, kami juga tidak boleh membiarkan mereka masuk ke area penalti, secara taktis ini sangat sulit."

Masalah cedera:

"Saat ini kami sedang menguji Patric dan Taylor, nanti kita lihat kapan akan menentukan langkah selanjutnya. Untuk Romagnoli, kami akan mencoba hingga besok pagi, tapi situasinya tidak terlalu mudah."