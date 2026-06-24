Dengan keterlambatan 6 bulan – mantan pemain Roma, Sampdoria, dan Milan ini nyaris pindah pada Januari lalu – Romagnoli telah mendapat lampu hijau dari Lazio untuk mengakhiri kontraknya setahun lebih awal dari jadwal semula yang berakhir pada Juni 2027, dan ia akan menjalani pengalaman pertamanya di luar negeri. Perbedaannya adalah, dibandingkan dengan tawaran gaji sebesar 6 juta euro yang diajukan pada Januari lalu, Al Sadd kembali mengajukan proposal dalam beberapa pekan terakhir dengan angka yang setengah dari tawaran sebelumnya. Dengan demikian, Romagnoli akan menerima gaji bersih sebesar 3 juta euro per musim.

Pada bursa transfer musim dingin terakhir, kesepakatan tersebut gagal terwujud akibat tarik-ulur yang berkepanjangan antara Presiden Lazio Claudio Lotito, sang pemain, dan Al-Sadd terkait besaran dana yang akan diterima dari transfer tersebut. Perdebatan tersebut menghalangi klub asal Qatar itu untuk mengirimkan dokumen yang diperlukan tepat waktu guna menyelesaikan kesepakatan, yang akhirnya ditunda hingga musim panas ini.