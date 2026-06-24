Alessio Romagnoli meninggalkan Lazio. Kali ini benar-benar. Bek tengah kelahiran tahun 1995 tersebut, menurut laporan Sky Sport, hari ini telah menandatangani kontrak yang akan mengikatnya dengan klub asal Qatar tersebut selama tiga musim ke depan. Dalam beberapa hari mendatang, dijadwalkan akan dilakukan pemeriksaan medis rutin sebelum kesepakatan ini diumumkan secara resmi. Dalam beberapa jam terakhir, detail-detail yang masih perlu diselesaikan untuk menuntaskan kesepakatan antara kedua belah pihak telah diselesaikan.
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Lazio, Romagnoli telah menandatangani kontrak dengan Al-Sadd: pemeriksaan medis dijadwalkan dalam beberapa hari ke depan, berapa gaji yang akan ia terima di Qatar
TARIK-ULUR
Dengan keterlambatan 6 bulan – mantan pemain Roma, Sampdoria, dan Milan ini nyaris pindah pada Januari lalu – Romagnoli telah mendapat lampu hijau dari Lazio untuk mengakhiri kontraknya setahun lebih awal dari jadwal semula yang berakhir pada Juni 2027, dan ia akan menjalani pengalaman pertamanya di luar negeri. Perbedaannya adalah, dibandingkan dengan tawaran gaji sebesar 6 juta euro yang diajukan pada Januari lalu, Al Sadd kembali mengajukan proposal dalam beberapa pekan terakhir dengan angka yang setengah dari tawaran sebelumnya. Dengan demikian, Romagnoli akan menerima gaji bersih sebesar 3 juta euro per musim.
Pada bursa transfer musim dingin terakhir, kesepakatan tersebut gagal terwujud akibat tarik-ulur yang berkepanjangan antara Presiden Lazio Claudio Lotito, sang pemain, dan Al-Sadd terkait besaran dana yang akan diterima dari transfer tersebut. Perdebatan tersebut menghalangi klub asal Qatar itu untuk mengirimkan dokumen yang diperlukan tepat waktu guna menyelesaikan kesepakatan, yang akhirnya ditunda hingga musim panas ini.
ROMAGNOLI KE LAZIO
Alessio Romagnoli telah membela Lazio sejak musim panas 2022, dengan total 161 penampilan dan 8 gol. Selama musim terakhir ini, ia tampil sebanyak 37 kali di liga dan Coppa Italia, serta berhasil mencapai final kompetisi tersebut.