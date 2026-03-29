Bologna FC 1909 v SS Lazio - Serie AGetty Images Sport
Lazio-Romagnoli, apakah akan kembali ke Al Sadd pada bulan Juni? Mulai dari hubungannya dengan Lotito dan Sarri hingga masa depannya, inilah kabar yang beredar

Apa yang beredar mengenai masa depan bek Lazio.

Bulan Januari ini benar-benar menjadi bulan penuh perubahan besar bagi Lazio, dengan kepergian beberapa pemain bintang seperti Castellanos dan Guendouzi serta kedatangan beberapa pemain penting seperti Ratkov, Taylor, dan Maldini. Namun di antara banyak isu yang menjadi sorotan di kubu Biancoceleste, ada juga kabar mengenai kemungkinan kepergian Alessio Romagnoli—yang juga dikabarkan akan terjadi pada Juni—yang transfernya ke Al Sadd asuhan Roberto Mancini gagal di detik-detik terakhir pada hari-hari terakhir bursa transfer.

Namun, menjelang Juni, apa yang beredar?

  • Apakah Al Sadd akan mencoba lagi?

    Setelah kejadian pada Januari lalu, klub asal Qatar tersebut pada dasarnya telah berjanji kepada bek tengah Lazio itu untuk menunggu hingga Juni karena akan ada upaya baru untuk membawanya ke tim asuhan Mancini.

    Namun, dinamika geopolitik internasional berisiko mengubah gambaran situasi: Kontrak Romagnoli akan berakhir pada 30 Juni 2027, sehingga ia masih memiliki sisa satu tahun kontrak dengan Lazio. Corriere dello Sport juga menulis bahwa tidak boleh langsung mengesampingkan kemungkinan untuk setidaknya mempertimbangkan ide untuk tetap bertahan hingga kontraknya berakhir.

    • Iklan

  • HUBUNGAN DENGAN LOTITO DAN LATAR BELAKANGNYA

    Il Corriere dello Sport juga melaporkan bahwa hubungan dengan presiden Claudio Lotito tetap dingin setelah kejadian pada Januari lalu dan setelah kontraknya tidak diperpanjang pada 2023. Pada bulan Januari, sempat terjadi pertemuan di mana ditegaskan bahwa Romagnoli hanya akan dilepas jika mendapat persetujuan dari pelatih Maurizio Sarri. Persetujuan atas transfer tersebut tak pernah datang dari pihak pelatih: baru kemudian, direktur olahraga Fabiani meminta Lotito untuk melepas sang pemain.

    Pada akhirnya, kesepakatan tersebut tidak terwujud dan baru pada bulan Juni nanti akan diketahui niat sebenarnya dari semua pihak yang terlibat.

