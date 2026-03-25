Lazio, proyek Flaminio tidak bisa dilanjutkan seperti ini: Pemerintah Kota meminta dokumen tambahan

Hari ini, Corriere dello Sport mengulas topik ini secara mendalam. Masalah pertama berkaitan dengan sifat dokumen tersebut: dokumen yang diserahkan dinilai sebagai studi kelayakan awal, yang tidak sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, diperlukan tingkat perencanaan yang lebih matang dan terperinci. Dari segi arsitektur, terdapat kekurangan yang signifikan. Secara khusus, tidak ada referensi terhadap Rencana Konservasi yang terkait dengan program “Keeping it Modern” dari Getty Foundation, yang dianggap esensial oleh Badan Pengawas untuk bangunan bersejarah seperti Flaminio. Oleh karena itu, diminta dilakukannya revisi menyeluruh: mulai dari penetapan batas area, hingga studi mengenai dampak visual dan struktural dari hasil akhir proyek.