Ini tidak bisa dibiarkan begitu saja. Rencana Lazio untuk merevitalisasi Stadion Flaminio harus direvisi. Pemerintah Kota Roma telah menyoroti beberapa masalah kritis dan meminta penambahan substansial sebelum melanjutkan proses perizinan.
Lazio, proyek Flaminio tidak bisa dilanjutkan seperti ini: Pemerintah Kota meminta dokumen tambahan
KEKURANGAN
Hari ini, Corriere dello Sport mengulas topik ini secara mendalam. Masalah pertama berkaitan dengan sifat dokumen tersebut: dokumen yang diserahkan dinilai sebagai studi kelayakan awal, yang tidak sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, diperlukan tingkat perencanaan yang lebih matang dan terperinci. Dari segi arsitektur, terdapat kekurangan yang signifikan. Secara khusus, tidak ada referensi terhadap Rencana Konservasi yang terkait dengan program “Keeping it Modern” dari Getty Foundation, yang dianggap esensial oleh Badan Pengawas untuk bangunan bersejarah seperti Flaminio. Oleh karena itu, diminta dilakukannya revisi menyeluruh: mulai dari penetapan batas area, hingga studi mengenai dampak visual dan struktural dari hasil akhir proyek.
ANALISIS BIAYA
Bab penting lainnya adalah masalah mobilitas. Model yang diusulkan memerlukan kajian lebih lanjut mengenai arus lalu lintas, angkutan umum, layanan antar-jemput, dan tempat parkir jarak jauh, serta kesesuaiannya dengan fasilitas di sekitarnya seperti Auditorium dan Palazzetto dello Sport. Selain itu, ada juga masalah ekonomi: rencana keuangan yang diajukan dianggap belum lengkap, karena tidak disertai analisis terperinci mengenai biaya, pendapatan, dan pengelolaan fasilitas di masa mendatang. Proyek Biancoceleste, yang bertujuan mengubah stadion bersejarah rancangan Pier Luigi Nervi menjadi fasilitas modern berkapasitas sekitar 50 ribu tempat duduk, tetap berada dalam tahap peninjauan. Persetujuan tampaknya kini bergantung pada revisi teknis yang mendalam. Hanya setelah penyesuaian yang diminta dilakukan, proses dapat dilanjutkan.