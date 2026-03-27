Lazio, musim panas ini ada tanda-tanda perombakan besar-besaran di lini serang. Inilah pemain yang mungkin hengkang dan yang mungkin bertahan

Lini serang Lazio perlu dirombak pada musimpanas nanti. Di tengah masa kontrak yang akan habis, performa yang kurang memuaskan, dan strategi untuk masa depan, skenario yang dinamis mulai terlihat menjelang bursa transfer mendatang, dengan beberapa pemain yang nasibnya masih belum pasti. Terlepas dari apakah Sarri akan tetap menjadi pelatih atau tidak, lini serang Biancocelesti tahun depan bisa saja berubah secara drastis.
Diterjemahkan oleh
KEYAKINAN
Saat ini ada dua nama yang masa depannya tampaknya sudah pasti: Pedro, yang kontraknya akan habis dan kemungkinan besar akan mengakhiri kariernya, serta Zaccagni, yang terikat kontrak dengan klub hingga 2029. Nama Gustav Isaksen diperkirakan akan bergabung dengan mereka. Setelah mengalami masa-masa sulit, pemain sayap asal Denmark ini kini kembali tampil gemilang, termasuk mencetak dua gol bersama timnasnya di babak play-off kualifikasi Piala Dunia. Dalam pandangan Lazio, ia merupakan salah satu fondasi untuk membangun masa depan. Meskipun mengalami pasang surut, kariernya masih dianggap sedang berkembang dan, terutama jika Sarri tetap menjadi pelatih, ada niat kuat untuk mempertahankannya di musim depan. Namun, hal ini tergantung pada tawaran-tawaran besar yang mungkin datang dan, jika terjadi, klub akan mempertimbangkannya bersama sang pemain.
KERAGUAN
Salah satu pemain yang nasibnya paling tidak pasti adalah Tijjani Noslin. Selama dua tahun di Roma, ia hanya sesekali menunjukkan kualitasnya, dan karena itu Lazio bersedia mendengarkan tawaran untuknya. Asalkan tidak mencatat kerugian dibandingkan dengan investasi sebesar 15 juta euro yang dikeluarkan untuk membelinya dari Verona pada 2024. Sarri belum sepenuhnya mampu memaksimalkan potensinya. Dan kini, dengan kedatangan Maldini, ruang geraknya di lapangan telah berkurang drastis. Pada akhir musim, pembahasan mengenai dirinya dan masa depannya akan dilakukan di Formello. Demikian pula halnya dengan Boulaye Dia. Penyerang asal Senegal ini akan ditebus seharga 11 juta euro oleh Salernitana. Meskipun telah dilakukan investasi, namanya termasuk di antara yang paling mungkin dilepas. Sebenarnya pada Januari lalu ia sudah ingin hengkang, namun situasi kontraknya membuat setiap kemungkinan transfer menjadi rumit. Namun, pada musim panas nanti situasinya akan berbeda. Lotito dan Fabiani siap mendengarkan tawaran mulai dari 18 juta euro. Petar Ratkov juga berada dalam posisi yang tidak pasti. Datang ke Roma pada bursa transfer musim dingin, ia dihargai oleh manajemen, tetapi tidak oleh pelatih yang memang jarang memainkannya. Jika Sarri tetap memimpin Lazio tahun depan, tidak tertutup kemungkinan bahwa penyerang asal Serbia ini akan dipinjamkan ke klub lain untuk mengasah kemampuannya.
PENILAIAN
Sementara itu, posisi Matteo Cancellieri masih perlu dievaluasi. Setelah masa-masa dipinjamkan dalam beberapa tahun terakhir, diharapkan lebih banyak darinya. Dia juga terhambat oleh beberapa masalah fisik tahun ini, tetapi minimnya waktu bermain dan kontraknya yang akan berakhir pada 2027 membuat klub dihadapkan pada sebuah pilihan: menawarkan perpanjangan kontrak dan tetap mengandalkan potensi ledakannya, atau melepasnya secara permanen sambil mengembalikan 8,5 juta euro yang dihabiskan pada 2023 untuk membelinya dari Verona. Ia lahir pada tahun 2002 dan tidak akan sulit baginya untuk menemukan tempat di klub lain guna menunjukkan kualitasnya. Sebaliknya, yang mungkin telah menemukan tempat yang tepat untuk berkembang adalah Daniel Maldini. Satu tahun lebih tua dari Cancellieri, ia akan menjadi salah satu fokus utama bursa transfer musim panas. Datang dengan status pinjaman berbayar dari Atalanta (sekitar 1 juta plus bonus), ia memiliki opsi pembelian sebesar 14 juta, yang dapat menjadi kewajiban jika tim lolos ke kompetisi Eropa. Klub sedang mempertimbangkan langkah selanjutnya: keputusan untuk membeli kontraknya mungkin tetap diambil terlepas dari itu. Keputusan tersebut juga akan bergantung pada performa sang pemain, yang sejauh ini terus meningkat. Klub, khususnya Direktur Olahraga Fabiani, percaya pada potensinya. Sarri sedang membentuknya dalam peran baru dibandingkan dengan masa lalunya di Monza dan Atalanta. Dari sekarang hingga akhir musim, masa depannya akan ditentukan.