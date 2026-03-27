Lazio, musim panas ini ada tanda-tanda perombakan besar-besaran di lini serang. Inilah pemain yang mungkin hengkang dan yang mungkin bertahan

Sementara itu, posisi Matteo Cancellieri masih perlu dievaluasi. Setelah masa-masa dipinjamkan dalam beberapa tahun terakhir, diharapkan lebih banyak darinya. Dia juga terhambat oleh beberapa masalah fisik tahun ini, tetapi minimnya waktu bermain dan kontraknya yang akan berakhir pada 2027 membuat klub dihadapkan pada sebuah pilihan: menawarkan perpanjangan kontrak dan tetap mengandalkan potensi ledakannya, atau melepasnya secara permanen sambil mengembalikan 8,5 juta euro yang dihabiskan pada 2023 untuk membelinya dari Verona. Ia lahir pada tahun 2002 dan tidak akan sulit baginya untuk menemukan tempat di klub lain guna menunjukkan kualitasnya. Sebaliknya, yang mungkin telah menemukan tempat yang tepat untuk berkembang adalah Daniel Maldini. Satu tahun lebih tua dari Cancellieri, ia akan menjadi salah satu fokus utama bursa transfer musim panas. Datang dengan status pinjaman berbayar dari Atalanta (sekitar 1 juta plus bonus), ia memiliki opsi pembelian sebesar 14 juta, yang dapat menjadi kewajiban jika tim lolos ke kompetisi Eropa. Klub sedang mempertimbangkan langkah selanjutnya: keputusan untuk membeli kontraknya mungkin tetap diambil terlepas dari itu. Keputusan tersebut juga akan bergantung pada performa sang pemain, yang sejauh ini terus meningkat. Klub, khususnya Direktur Olahraga Fabiani, percaya pada potensinya. Sarri sedang membentuknya dalam peran baru dibandingkan dengan masa lalunya di Monza dan Atalanta. Dari sekarang hingga akhir musim, masa depannya akan ditentukan.