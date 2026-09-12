Mandas 6: dua kali memungut bola dari dalam gawangnya, memang, tetapi ia menunjukkan rasa aman dan menggagalkan satu peluang lain dengan penyelamatan bagus atas tembakan berbahaya Pulisic.

Floriani 5,5: laga dengan dua wajah bagi pemain binaan Lazio ini: babak pertama bagus, terutama saat membantu serangan, tetapi benar-benar menderita menghadapi Moreira pada babak kedua. Ia tak mampu memberikan perlawanan sedikit pun kepada pemain sayap Belgia itu (dari menit ke-84 Lazzari)

Sutalo 6,5: debut yang bagus sebagai starter bagi bek Kroasia itu, yang juga berani mengambil tanggung jawab menarik saat membawa bola keluar dari belakang. Ia mengawal Goncalo Ramos tanpa kesulitan berarti (dari menit ke-84 Diogo Leite s.v)

Provstgaard 6: sedikit kehilangan jarak pada babak kedua, membiarkan terlalu banyak ruang di dalam kotak penalti. Sebuah noda dalam penampilan yang, selama sekitar satu jam, berada di level sangat baik.

Tavares 6,5: kereta yang melaju kencang di koridornya sambil menyeret siapa pun dan apa pun di belakangnya telah kembali. Kecocokannya dengan Gattuso bisa menjadi salah satu kunci musim Lazio.

Frattesi 6,5: tidak mencetak gol (dan itu jadi berita dalam awal musimnya yang luar biasa ini) tetapi menciptakan bahaya dalam jumlah besar. Assist-nya pada babak pertama, yang membuat Zaccagni berhadapan langsung dengan Maignan, sungguh brilian.

Belahyane 6: pada babak pertama ia banyak turun untuk menjadi pelindung dan merebut sangat banyak bola. Dengan masuknya Musah, ia jauh lebih kesulitan menempatkan diri dengan cara yang tepat.

Taylor 6: babak pertama penuh kepribadian, memutus dan merangkai permainan. Juga sangat cerdas dari sudut pandang taktik. Pada babak kedua, juga karena faktor kelelahan, ia tersapu gelombang AC Milan. (Dari menit ke-75 Gudmundsson s.v)

Cancellieri 7: Dengan golnya hari ini, memang, AC Milan menjadi korban favoritnya sepanjang karier mengingat dua gol yang sudah ia cetak pada musim 2024/25, ketika ia mengenakan seragam Parma. Sangat menghancurkan di sisi kanan, ia mengacak-acak pertahanan AC Milan. Gattuso menariknya ke bangku cadangan ketika bensinnya habis. Motor abadi. (Dari menit ke-58 Isaksen 6: ia bermain dengan hati dan mencoba meregangkan tim di tengah kesulitan pada babak kedua)

Noslin 7: pilihan Gattuso terbukti tepat karena pemain Belanda itu, dengan karakteristiknya, membuat De Winter pusing. Ia mencetak gol berkat kegigihan dan keberanian. Kejutan (Dari menit ke-58 Pinamonti 5,5: masuknya tidak banyak membawa dampak bagi Lazio, ia nyaris tak pernah terlihat)

Zaccagni 6: ia berkorban untuk tim sebagai kapten, bekerja keras dalam tugas bertahan dan berjuang pada setiap bola. Secara teknik, ini bukan laga yang sempurna baginya.





All. Gattuso 7: menyiapkan pertandingan dengan sempurna dari sudut pandang taktik; selama 60 menit, Lazio tampil sangat hebat. Bagus karena tidak membuang pertandingan pada akhirnya, untuk sebuah poin yang bagus di klasemen.