AC Milan tampil sangat buruk pada babak pertama, tetapi mampu bangkit lewat Moreira, yang mendapat nilai 8, pencetak dua gol fantastis. Tampil baik Gattuso, nilai 7, dan Lazio yang harus membayar mahal usaha besar yang mereka keluarkan pada paruh pertama, tetapi tetap membawa pulang satu poin yang bagus.
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Lazio-Milan, rapor pemain versi CM: Moreira menghancurkan, dampak Pulisic luar biasa. Estupinan mimpi buruk, Noslin jadi duri dalam daging
Rapor pemain Lazio
Mandas 6: dua kali memungut bola dari dalam gawangnya, memang, tetapi ia menunjukkan rasa aman dan menggagalkan satu peluang lain dengan penyelamatan bagus atas tembakan berbahaya Pulisic.
Floriani 5,5: laga dengan dua wajah bagi pemain binaan Lazio ini: babak pertama bagus, terutama saat membantu serangan, tetapi benar-benar menderita menghadapi Moreira pada babak kedua. Ia tak mampu memberikan perlawanan sedikit pun kepada pemain sayap Belgia itu (dari menit ke-84 Lazzari)
Sutalo 6,5: debut yang bagus sebagai starter bagi bek Kroasia itu, yang juga berani mengambil tanggung jawab menarik saat membawa bola keluar dari belakang. Ia mengawal Goncalo Ramos tanpa kesulitan berarti (dari menit ke-84 Diogo Leite s.v)
Provstgaard 6: sedikit kehilangan jarak pada babak kedua, membiarkan terlalu banyak ruang di dalam kotak penalti. Sebuah noda dalam penampilan yang, selama sekitar satu jam, berada di level sangat baik.
Tavares 6,5: kereta yang melaju kencang di koridornya sambil menyeret siapa pun dan apa pun di belakangnya telah kembali. Kecocokannya dengan Gattuso bisa menjadi salah satu kunci musim Lazio.
Frattesi 6,5: tidak mencetak gol (dan itu jadi berita dalam awal musimnya yang luar biasa ini) tetapi menciptakan bahaya dalam jumlah besar. Assist-nya pada babak pertama, yang membuat Zaccagni berhadapan langsung dengan Maignan, sungguh brilian.
Belahyane 6: pada babak pertama ia banyak turun untuk menjadi pelindung dan merebut sangat banyak bola. Dengan masuknya Musah, ia jauh lebih kesulitan menempatkan diri dengan cara yang tepat.
Taylor 6: babak pertama penuh kepribadian, memutus dan merangkai permainan. Juga sangat cerdas dari sudut pandang taktik. Pada babak kedua, juga karena faktor kelelahan, ia tersapu gelombang AC Milan. (Dari menit ke-75 Gudmundsson s.v)
Cancellieri 7: Dengan golnya hari ini, memang, AC Milan menjadi korban favoritnya sepanjang karier mengingat dua gol yang sudah ia cetak pada musim 2024/25, ketika ia mengenakan seragam Parma. Sangat menghancurkan di sisi kanan, ia mengacak-acak pertahanan AC Milan. Gattuso menariknya ke bangku cadangan ketika bensinnya habis. Motor abadi. (Dari menit ke-58 Isaksen 6: ia bermain dengan hati dan mencoba meregangkan tim di tengah kesulitan pada babak kedua)
Noslin 7: pilihan Gattuso terbukti tepat karena pemain Belanda itu, dengan karakteristiknya, membuat De Winter pusing. Ia mencetak gol berkat kegigihan dan keberanian. Kejutan (Dari menit ke-58 Pinamonti 5,5: masuknya tidak banyak membawa dampak bagi Lazio, ia nyaris tak pernah terlihat)
Zaccagni 6: ia berkorban untuk tim sebagai kapten, bekerja keras dalam tugas bertahan dan berjuang pada setiap bola. Secara teknik, ini bukan laga yang sempurna baginya.
All. Gattuso 7: menyiapkan pertandingan dengan sempurna dari sudut pandang taktik; selama 60 menit, Lazio tampil sangat hebat. Bagus karena tidak membuang pertandingan pada akhirnya, untuk sebuah poin yang bagus di klasemen.
Rapor pemain AC Milan
Maignan 6: tak bisa disalahkan atas gol-gol yang bersarang, dia tampil gemilang dengan setidaknya 2 penyelamatan krusial.
Gila 6: kurang cemerlang dibanding penampilan-penampilan awalnya, dia sedikit membayar emosi saat menghadapi mantan tim pada bagian pertama laga. Umpan-umpan vertikalnya di babak kedua menjadi oksigen murni bagi Milan.
De Winter 5,5: cmelawan lawan-lawan yang cepat dan menyerang ruang di belakang seperti Noslin, dia lebih kesulitan. Terlalu lembek dalam penjagaan pada gol kedua Lazio.
Pavlovic 6: punya kredit karena tidak sepenuhnya tenggelam pada babak pertama buruk tim. Dengan tenaga dan kebanggaan, dia mencoba segala cara pada bagian kedua laga.
Chukwueze 5,5: terlalu menderita pada babak pertama menghadapi pergerakan terus-menerus di belakangnya dari Tavares dan Zaccagni. Meningkat setelah jeda.
Modric 5: kehilangan lima bola dengan cara yang juga terbilang sepele, sangat kesulitan menghadapi pressing Lazio yang mencekik dan terkoordinasi. Luka sudah menderita sejak menit-menit awal dan, tanpa dia inginkan, menjadi tokoh utama dari penampilan terburuk sejak mengenakan seragam Milan. (Dari menit ke-46 Musah 6,5: pada fase ini dia benar-benar tak tergantikan. Merebut bola demi bola, memulai aksi yang berujung pada gol penyeimbang. Krusial)
Rabiot 6: tambahan setengah poin untuk babak kedua yang penuh kepribadian dan untuk assist bagi gol Moreira, gol penyama kedudukan.
Estupinan 4: nilai ini bahkan terbilang murah hati untuk apa yang terlihat di lapangan. Bahkan, yang tidak terlihat, karena gol Cancellieri adalah hadiah dari pemain Ekuador itu yang bahkan tidak menunjukkan penjagaan yang bisa dipahami. Setelah kesalahan itu dia sepenuhnya keluar dari permainan lalu juga keluar dari lapangan pada akhir babak pertama. Buruk sekali (Dari menit ke-46 Moreira 8: dimainkan di posisi alaminya, di kiri, dia menjadi tokoh utama dari penampilan sempurna: brace pertama dalam kariernya dan tekanan yang konstan. Sangat menggila)
Loftus-Cheek 4: Amorim sebelumnya mengkritiknya secara terbuka dalam konferensi pers, tetapi itu tidak cukup untuk memicu pemain Inggris itu yang bermain dalam slow motionmelawan lawan yang berlari kencang dan sangat banyak. Dia selalu kalah cepat di setiap bola dengan kemudahan yang nyaris tak masuk akal. Menjengkelkan. (Dari menit ke-46 Pulisic)
Cisse 6: kesulitan untuk masuk ke dalam pertandingan, tetapi seiring menit-menit berjalan dia berkembang dan memperlihatkan potensinya: melindungi bola dengan baik, selalu mengeksekusi tembakan dengan koordinasi yang sangat bagus. (dari menit ke-75 Hutchinson 6: debut yang sangat bagus untuk eks Nottingham Forrest)
Gonçalo Ramos 5: komitmennya maksimal, itu terlihat dari caranya mengejar siapa pun dan apa pun. Dia mencoba keluar dari kotak penalti untuk menyentuh lebih banyak bola, tetapi pada akhirnya dia kurang dalam hal yang menjadi perannya: kehadiran di kotak penalti dan ancaman (dari menit ke-86 Camarda s.v)
Pelatih Amorim 5,5: rata-rata antara nilai 4 karena salah menyusun starter dan 7 karena berhasil menemukan solusi yang tepat.
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