Mandas 6: memungut bola dari dalam gawang dua kali, memang, tetapi ia tampil meyakinkan dan mencegah satu gol dengan intervensi bagus atas tembakan berbahaya Pulisic.

Floriani 5,5: pertandingan dengan dua wajah bagi pemain binaan Lazio ini: babak pertama bagus, terutama saat membantu serangan, tetapi benar-benar menderita menghadapi Moreira pada babak kedua. Ia tak mampu memberikan perlawanan sedikit pun terhadap pemain sayap Belgia itu (dari menit ke-84 Lazzari)

Sutalo 6,5: debut yang bagus sebagai starter bagi bek Kroasia ini, yang juga berani mengambil tanggung jawab dalam membawa bola keluar dari belakang. Ia mengawal Goncalo Ramos tanpa kesulitan berarti (dari menit ke-84 Diogo Leite t.n)

Provstgaard 6: sedikit kehilangan jarak pada babak kedua, membiarkan terlalu banyak ruang di kotak penalti. Sebuah noda dalam penampilan yang, selama sekitar satu jam, berada pada level yang sangat baik.

Tavares 6,5: kereta yang melaju kencang di sisinya sambil menyeret apa pun dan siapa pun telah kembali. Chemistry-nya dengan Gattuso bisa menjadi salah satu kunci musim Lazio.

Frattesi 6,5: tidak mencetak gol (dan itu jadi kabar mengingat awal musimnya yang luar biasa) tetapi menciptakan bahaya dalam jumlah besar. Assist-nya pada babak pertama yang membuat Zaccagni berhadapan langsung dengan Maignan sangat visioner.

Belahyane 6: pada babak pertama ia banyak turun untuk menjadi pelindung dan merebut sangat banyak bola. Dengan masuknya Musah, ia jauh lebih kesulitan menempatkan diri dengan benar.

Taylor 6: babak pertama yang penuh kepribadian, memutus dan merangkai permainan. Juga sangat cerdas dari sudut pandang taktik. Pada babak kedua, juga karena kelelahan, ia tersapu gelombang AC Milan. (Dari menit ke-75 Gudmundsson t.n)

Cancellieri 7: Dengan gol hari ini, AC Milan menjadi korban favoritnya sepanjang karier, mengingat dua gol yang sudah ia cetak pada musim 2024/25 saat mengenakan seragam Parma. Sangat menghancurkan di sisi kanan, ia membuat pertahanan AC Milan porak-poranda. Gattuso menariknya ke bangku cadangan saat tenaganya habis. Motor abadi. (Dari menit ke-58 Isaksen 6: ia bermain sepenuh hati dan mencoba memanjangkan tim saat kesulitan pada babak kedua)

Noslin 7: pilihan Gattuso yang tepat karena pemain Belanda itu, dengan karakteristiknya, membuat De Winter pusing. Ia mencetak gol berkat kegigihan dan keberanian. Kejutan (Dari menit ke-58 Pinamonti 5,5: masukannya tak banyak memberi kontribusi untuk Lazio, nyaris tak terlihat)

Zaccagni 6: ia berkorban untuk tim sebagai kapten, bekerja keras dalam membantu pertahanan dan bertarung memperebutkan setiap bola. Secara teknis ini bukan laga yang sempurna untuknya.





Pelatih Gattuso 7: menyiapkan pertandingan dengan sempurna dari sisi taktik. Selama 60 menit, Lazio tampil luar biasa. Bagus juga karena tidak membuang pertandingan pada akhir laga, untuk meraih satu poin yang baik di klasemen.