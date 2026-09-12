AC Milan tampil sangat buruk pada babak pertama, tetapi mampu bangkit berkat Moreira, yang layak mendapat nilai 8, pencetak dua gol fantastis. Gattuso juga tampil bagus dengan nilai 7, sementara Lazio harus membayar mahal upaya yang mereka curahkan pada paruh pertama, tetapi tetap membawa pulang satu poin bagus.
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Lazio-Milan, rapor pemain CM: Moreira luar biasa, dampak Pulisic begitu besar. Estupinan mimpi buruk, Noslin jadi duri dalam daging
Rapor pemain Lazio
Mandas 6: memungut bola dari dalam gawang dua kali, memang, tetapi ia tampil meyakinkan dan mencegah satu gol dengan intervensi bagus atas tembakan berbahaya Pulisic.
Floriani 5,5: pertandingan dengan dua wajah bagi pemain binaan Lazio ini: babak pertama bagus, terutama saat membantu serangan, tetapi benar-benar menderita menghadapi Moreira pada babak kedua. Ia tak mampu memberikan perlawanan sedikit pun terhadap pemain sayap Belgia itu (dari menit ke-84 Lazzari)
Sutalo 6,5: debut yang bagus sebagai starter bagi bek Kroasia ini, yang juga berani mengambil tanggung jawab dalam membawa bola keluar dari belakang. Ia mengawal Goncalo Ramos tanpa kesulitan berarti (dari menit ke-84 Diogo Leite t.n)
Provstgaard 6: sedikit kehilangan jarak pada babak kedua, membiarkan terlalu banyak ruang di kotak penalti. Sebuah noda dalam penampilan yang, selama sekitar satu jam, berada pada level yang sangat baik.
Tavares 6,5: kereta yang melaju kencang di sisinya sambil menyeret apa pun dan siapa pun telah kembali. Chemistry-nya dengan Gattuso bisa menjadi salah satu kunci musim Lazio.
Frattesi 6,5: tidak mencetak gol (dan itu jadi kabar mengingat awal musimnya yang luar biasa) tetapi menciptakan bahaya dalam jumlah besar. Assist-nya pada babak pertama yang membuat Zaccagni berhadapan langsung dengan Maignan sangat visioner.
Belahyane 6: pada babak pertama ia banyak turun untuk menjadi pelindung dan merebut sangat banyak bola. Dengan masuknya Musah, ia jauh lebih kesulitan menempatkan diri dengan benar.
Taylor 6: babak pertama yang penuh kepribadian, memutus dan merangkai permainan. Juga sangat cerdas dari sudut pandang taktik. Pada babak kedua, juga karena kelelahan, ia tersapu gelombang AC Milan. (Dari menit ke-75 Gudmundsson t.n)
Cancellieri 7: Dengan gol hari ini, AC Milan menjadi korban favoritnya sepanjang karier, mengingat dua gol yang sudah ia cetak pada musim 2024/25 saat mengenakan seragam Parma. Sangat menghancurkan di sisi kanan, ia membuat pertahanan AC Milan porak-poranda. Gattuso menariknya ke bangku cadangan saat tenaganya habis. Motor abadi. (Dari menit ke-58 Isaksen 6: ia bermain sepenuh hati dan mencoba memanjangkan tim saat kesulitan pada babak kedua)
Noslin 7: pilihan Gattuso yang tepat karena pemain Belanda itu, dengan karakteristiknya, membuat De Winter pusing. Ia mencetak gol berkat kegigihan dan keberanian. Kejutan (Dari menit ke-58 Pinamonti 5,5: masukannya tak banyak memberi kontribusi untuk Lazio, nyaris tak terlihat)
Zaccagni 6: ia berkorban untuk tim sebagai kapten, bekerja keras dalam membantu pertahanan dan bertarung memperebutkan setiap bola. Secara teknis ini bukan laga yang sempurna untuknya.
Pelatih Gattuso 7: menyiapkan pertandingan dengan sempurna dari sisi taktik. Selama 60 menit, Lazio tampil luar biasa. Bagus juga karena tidak membuang pertandingan pada akhir laga, untuk meraih satu poin yang baik di klasemen.
RAPOR PEMAIN AC MILAN
Maignan 6: tak bersalah atas gol-gol yang bersarang, ia tampil gemilang dengan setidaknya 2 penyelamatan krusial.
Gila 6: kurang cemerlang dibanding penampilan-penampilan awal, ia sedikit membayar emosi sebagai mantan pemain pada bagian awal laga. Umpan-umpan vertikalnya pada babak kedua menjadi oksigen murni bagi Milan.
De Winter 5,5: contra lawan-lawan yang cepat dan menyerang ruang seperti Noslin, ia lebih kesulitan. Terlalu lembek penjagaannya pada gol kedua Lazio.
Pavlovic 6: punya kredit karena tidak sepenuhnya tenggelam pada babak pertama buruk tim. Dengan kekuatan dan kebanggaan, ia mencoba segala cara pada bagian kedua laga.
Chukwueze 5,5: terlalu menderita pada babak pertama menghadapi pergerakan terus-menerus di belakangnya dari Tavares dan Zaccagni. Meningkat pada babak kedua.
Modric 5: kehilangan lima bola dengan cara yang bahkan terbilang sepele, sangat kesulitan menghadapi pressing ketat dan terkoordinasi dari Lazio. Luka sudah menderita sejak menit-menit awal dan, tanpa ia inginkan, menjadi tokoh utama dalam penampilan terburuk sejak mengenakan seragam Milan. (Dari menit ke-46 Musah 6,5: pada fase ini ia benar-benar tak tergantikan. Merebut bola demi bola, memulai aksi yang berujung pada gol penyama kedudukan. Krusial)
Rabiot 6: tambahan setengah poin untuk babak kedua yang penuh kepribadian dan assist untuk gol Moreira, gol penyeimbang.
Estupinan 4: nilai ini bahkan terbilang murah hati untuk apa yang terlihat di lapangan. Bahkan, yang tidak terlihat karena gol Cancellieri adalah hadiah dari pemain Ekuador itu yang bahkan tidak menunjukkan penjagaan yang bisa dipahami. Setelah kesalahan itu ia benar-benar keluar dari permainan lalu juga keluar dari lapangan pada akhir babak pertama. Bencana (Dari menit ke-46 Moreira 8: dimainkan di posisi alaminya, di kiri, ia menjadi tokoh utama penampilan sempurna: dwigol pertama dalam karier dan tekanan konstan. Menggila)
Loftus-Cheek 4: Amorim sebelumnya telah mengkritiknya secara terbuka dalam konferensi pers, tetapi itu tidak cukup untuk memacu pemain Inggris itu yang bermain dalam slow motionmelawan lawan yang berlari dan sangat banyak. Ia kalah cepat pada setiap bola dengan kemudahan yang menggelikan. Menjengkelkan. (Dari menit ke-46 Pulisic 6,5: salah satu catatan positif malam itu untuk Milan: ia menunjukkan kondisi fisik yang baik, bergerak dengan leluasa di belakang penyerang sambil menciptakan permainan dan peluang)
Cisse 6: kesulitan masuk ke dalam pertandingan, tetapi seiring berjalannya menit ia meningkat dan memperlihatkan potensi yang dimilikinya: menjaga bola dengan baik, selalu sangat bagus dalam koordinasi saat melepaskan tembakan. (dari menit ke-75 Hutchinson 6: debut yang sangat bagus untuk mantan pemain Nottingham Forrest)
Gonçalo Ramos 5: komitmennya maksimal, itu terlihat dari caranya mengejar siapa pun dan apa pun. Ia mencoba keluar dari kotak penalti untuk menyentuh bola sebanyak mungkin, tetapi pada akhirnya ia kurang dalam hal yang menjadi perannya: kehadiran di kotak penalti dan daya ancam (dari menit ke-86 Camarda t.n)
Pelatih Amorim 5,5: rata-rata antara nilai 4 karena salah menyusun susunan pemain awal dan nilai 7 karena menemukan solusi yang tepat.
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