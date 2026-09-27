Setelah pertandingan berakhir, Rino Gattuso berbicara kepada kanal resmi klub: "Kalau kami berada di posisi sekarang, itu karena ada kemauan untuk bekerja dan menderita. Pujian untuk awal musim? Itu harus diberikan kepada para pemain. Laga melawan Mantova juga menjadi kejutan bagi kami, kami merasakan langsung bahwa, jika kami ingin melakukan hal-hal tertentu, tidak ada jalan tengah karena kami sudah membayar harganya. Tim datang ke sini dengan senyuman, menerima kerja keras, dan jika atmosfer yang ada sekarang ini tetap terjaga, kami bisa meraih banyak kepuasan".





Tentang jeda tiga pekan untuk tim nasional: "Ini aneh dan kami berharap tidak harus membayar harganya, ini tidak pernah terjadi dan kami harus bagus dalam meminimalkan kerusakan. Ketika Anda berhenti selama 20 hari, adrenalin menurun, kami harus bagus untuk tidak membiarkan termometernya turun".