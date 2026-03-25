Masa kini dan masa depan Lazio di bawah mistar gawang masih belum pasti. Cedera yang dialami Ivan Provedel telah membuka peluang bagi Motta yang masih muda jauh lebih cepat dari yang diperkirakan di Formello. Penampilan apik sang pemain muda serta perkembangan bursa transfer yang juga melibatkan Mandas kini mendorong klub untuk melakukan evaluasi.
Lazio, masa depan penjaga gawang masih belum jelas: pembahasan sedang berlangsung mengenai masa depan Provedel, Motta, dan Mandas
Setelah menjalani operasi bahu, musim Provedel berakhir lebih awal. Dengan kepergiannya, Lazio kehilangan salah satu pilar utama. Kondisi saat ia kembali pada musim panas nanti akan menjadi faktor penentu bagi masa depannya. Proyek untuk secara bertahap menurunkan rata-rata usia skuad memang akan terus berlanjut. Provedel lahir pada tahun 1994, sehingga bagaimanapun juga, pertimbangan mengenai dirinya akan tetap dilakukan. Banyak hal juga akan bergantung pada apakah Sarri tetap bertahan di bangku pelatih atau tidak. Bersama sang Komandanlah kiper asal Friuli ini mencatatkan musim-musim terbaiknya. Jika sang pelatih hengkang, maka keputusan sang pemain, yang kontraknya akan berakhir pada 2027, mungkin akan menyusul.
Terlebih lagi karena sejauh ini, penampilan yang ditunjukkan oleh Edoardo Motta—yang lahir pada tahun 2005 dan bergabung pada Januari lalu dari Reggiana dengan biaya sekitar 1 juta euro—cukup menggembirakan. Awalnya, transfer ini dirancang sebagai investasi jangka panjang, namun terpaksa berubah menjadi solusi jangka pendek, yang bahkan berpotensi menjadi permanen. Penampilan awalnya menunjukkan kepribadian dan potensi perkembangan yang signifikan dari pemain muda ini. Klub menganggapnya sebagai sosok yang dapat dijadikan fondasi untuk membangun tim, terutama karena biaya transfer yang rendah menjadikannya investasi strategis. Jika performanya tetap stabil di level ini, tidak tertutup kemungkinan ia bisa menjadi pemain inti pada musim depan, terlepas dari kembalinya Provedel.
Di sisi lain, ada juga masalah Christos Mandas yang perlu diperhatikan. Ia dipinjamkan ke Bournemouth pada Januari dengan biaya 2,5 juta (sudah sekitar tiga kali lipat dari yang dibayarkan Lazio kepada OFI Kreta pada 2023), dengan opsi pembelian yang ditetapkan sebesar 17,5 juta. Namun, klub Inggris tersebut sudah memiliki Petrovic (yang dibeli dari Chelsea seharga hampir 30 juta euro musim panas lalu) dan oleh karena itu belum tentu mereka akan memutuskan untuk menebus pemain asal Yunani kelahiran 2001 ini. Terlebih lagi karena hingga saat ini Mandas belum mendapatkan kesempatan bermain. Meskipun demikian, optimisme tetap terasa di Formello: Fabiani yakin bahwa pada akhirnya pihak Inggris akan membayar opsi penebusan tersebut. Dan jika hal itu tidak terjadi, skenario kembalinya Mandas ke klub induknya pun tidak akan ditolak oleh Lazio. Pada saat itu, keputusan akan diambil mengenai siapa yang akan dilepas dan siapa yang akan dipertahankan di antara Provedel, Motta, dan Mandas sendiri.