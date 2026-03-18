Nama Mario Gila diprediksi akan menjadi salah satu yang paling diminati di bursa transfer musim panas mendatang. Bek asal Spanyol milik Lazio yang lahir pada tahun 2000 ini, meski timnya secara umum menjalani musim yang kurang gemilang, telah membuktikan diri sebagai salah satu bek tengah paling andal di Serie A. Terakhir, penampilannya melawan Milan beberapa hari lalu tidak luput dari perhatian, namun sudah sejak lama bek tengah yang dididik di Real Madrid ini menarik minat banyak klub top Italia dan Eropa. Berbagai kabar mengonfirmasi bahwa situasi seputar masa depannya berkembang dengan cepat, dengan beberapa opsi terbuka mengingat kondisi kontraknya saat ini dengan klub ibu kota tersebut dapat memudahkan transfernya, setahun sebelum kontraknya berakhir.
Diterjemahkan oleh
Lazio, masa depan Mario Gila masih belum pasti: skenario musim panas antara derby Milan dan tawaran dari luar negeri
POIN UTAMA DALAM KONTRAK
Gila memang terikat kontrak dengan Lazio hingga 2027. Lazio telah menjanjikan perpanjangan kontrak kepadanya, namun terlambat dalam mengajukan tawaran tersebut—terutama mengingat keterbatasan yang dialami musim panas lalu—dan hingga kini, sang pemain, setelah beberapa kali berdiskusi dengan manajemen dalam beberapa bulan terakhir, masih menunggu panggilan untuk menerima tawaran resmi. Namun, masalah ini kini menjadi rumit. Klub ingin memperpanjang hubungan dengan sang pemain dan mengikatnya dengan perpanjangan kontrak yang signifikan, mengingat saat ini ia hanya menerima gaji sebesar 500 ribu euro, dan termasuk salah satu pemain dengan gaji terendah di skuad, meskipun perannya penting dalam skema taktik Sarri. Kurangnya penghargaan ini tampaknya mendorong Gila untuk mempertimbangkan masa depannya. Keinginan sang pemain untuk tidak memperpanjang kontrak sudah pasti. Skenario ini akan memaksa Lazio untuk segera menjualnya demi mendapatkan keuntungan, agar tidak kehilangan dia secara gratis dalam setahun. Harga resmi untuk transfernya belum ditetapkan, namun diperkirakan akan berkisar di angka 20 juta euro. Jangan lupa bahwa 50% dari hasil penjualan kembali masih menjadi hak milik Real Madrid.
DERBY MILAN
Sudah berbulan-bulan Milan memantau perkembangan situasi sang bek asal Spanyol. Dan kekalahan yang baru-baru ini dialami Si Iblis di Olimpico semakin memperkuat anggapan bahwa dia bisa menjadi tambahan ideal untuk lini pertahanan. Namun, klub Rossoneri bukanlah satu-satunya yang ikut dalam perburuan ini. Meskipun ada minat yang nyata, sejauh ini belum ada pembicaraan yang mendalam antara kedua belah pihak. Bahkan, proses ini tergolong rumit, terutama karena persaingan yang semakin sengit dalam beberapa pekan terakhir. Sementara itu,Inter juga tertarik pada bek asal Spanyol tersebut. Menurut beberapa kabar, Inter bahkan sudah mulai mendekati pihak pemain untuk meyakinkannya dengan proyek teknis yang menjanjikan. Namun, hingga saat ini belum ada tanda-tanda adanya kontak langsung antara kedua klub.
SKENARIO LUAR NEGERI
Jika masa depan Gila tidak lagi bersama Lazio, pihak Biancocelesti sendiri lebih memilih agar ia tidak lagi bermain di Italia secara umum. Itulah sebabnya di Formello mereka memperhatikan rumor-rumor yang datang bahkan dari luar negeri. Selain Real Madrid, yang bisa saja menggunakan klausulnya untuk mendapatkan diskon besar pada harga transfer, menurut beberapa media Spanyol, ada juga tim Madrid lainnya, Atletico, yang tertarik pada pemain tersebut. Di Liga Premier, perhatikan Chelsea, serta beberapa klub lain yang mungkin bukan klub papan atas, namun tetap memiliki dana yang melimpah. Namun, secara umum, menurut pandangan Gila, jika ia meninggalkan Lazio, ada niat untuk pindah ke panggung yang lebih tinggi, mungkin untuk bermain di Liga Champions secara konsisten. Oleh karena itu, pada musim panas nanti, wajar jika namanya menjadi salah satu yang paling dibicarakan sejak minggu-minggu awal bursa transfer.