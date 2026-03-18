Lazio, masa depan Mario Gila masih belum pasti: skenario musim panas antara derby Milan dan tawaran dari luar negeri

Gila memang terikat kontrak dengan Lazio hingga 2027. Lazio telah menjanjikan perpanjangan kontrak kepadanya, namun terlambat dalam mengajukan tawaran tersebut—terutama mengingat keterbatasan yang dialami musim panas lalu—dan hingga kini, sang pemain, setelah beberapa kali berdiskusi dengan manajemen dalam beberapa bulan terakhir, masih menunggu panggilan untuk menerima tawaran resmi. Namun, masalah ini kini menjadi rumit. Klub ingin memperpanjang hubungan dengan sang pemain dan mengikatnya dengan perpanjangan kontrak yang signifikan, mengingat saat ini ia hanya menerima gaji sebesar 500 ribu euro, dan termasuk salah satu pemain dengan gaji terendah di skuad, meskipun perannya penting dalam skema taktik Sarri. Kurangnya penghargaan ini tampaknya mendorong Gila untuk mempertimbangkan masa depannya. Keinginan sang pemain untuk tidak memperpanjang kontrak sudah pasti. Skenario ini akan memaksa Lazio untuk segera menjualnya demi mendapatkan keuntungan, agar tidak kehilangan dia secara gratis dalam setahun. Harga resmi untuk transfernya belum ditetapkan, namun diperkirakan akan berkisar di angka 20 juta euro. Jangan lupa bahwa 50% dari hasil penjualan kembali masih menjadi hak milik Real Madrid.