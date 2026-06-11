Lazio, Lotito mengulurkan tangan kepada para pendukung melalui surat terbuka: "Lazio adalah yang utama, mari kita kembali berkomunikasi. Saya pun ingin menang"

"Kita boleh saja tidak setuju dengan sebuah keputusan teknis, strategi klub, cara berkomunikasi, atau performa musim ini. Kita boleh mengkritik Presiden, klub, bursa transfer, maupun hubungan dengan para pendukung. Namun, mereduksi lebih dari dua puluh tahun kerja keras, pengorbanan, tanggung jawab pribadi, prestasi yang diraih, dan perjuangan institusional menjadi sekadar karikatur berarti tidak memahami sepenuhnya apa yang telah menjadi sepak bola modern saat ini.





Saya selalu berpendapat bahwa Lazio harus tetap menjadi tuan atas nasibnya sendiri. Ini telah, sedang, dan akan tetap menjadi prinsip dasar. Lazio harus bersaing, harus berkembang, harus berambisi meraih kemenangan. Namun, hal itu harus dilakukan tanpa kehilangan martabat, otonomi, keseimbangan, dan masa depan. Tugas utama bagi mereka yang mengelola sebuah klub bukanlah mengejar tepuk tangan sesaat. Melainkan memastikan bahwa klub tersebut tetap kokoh, bebas, dan dihormati bahkan di masa depan.





Saya tahu betul bahwa prinsip ini, terkadang, bisa terlihat keras. Saya tahu betul bahwa suporter ingin menang, ingin bermimpi, ingin melihat timnya semakin kuat. Wajar jika demikian. Saya pun ingin Lazio yang lebih kuat. Saya pun ingin Lazio yang kompetitif. Saya pun ingin Lazio yang mampu menang. Namun, keberlanjutan bukanlah lawan dari ambisi. Itu adalah cara paling serius untuk memberinya masa depan. Selama bertahun-tahun ini, saya selalu bertanggung jawab. Baik dalam keputusan yang mudah maupun yang sulit. Baik dalam momen positif maupun yang rumit. Saya telah berjuang di lembaga-lembaga olahraga dan politik tidak hanya untuk Lazio, tetapi untuk mempertahankan sistem sepak bola secara keseluruhan. Karena sepak bola tanpa keberlanjutan, tanpa aturan, tanpa keseimbangan, tanpa rasa hormat kepada para pendukung adalah sepak bola yang ditakdirkan untuk kehilangan jati dirinya.





Ini bukan berarti saya tidak pernah melakukan kesalahan. Siapa pun yang mengambil keputusan bisa saja salah. Siapa pun yang memimpin klub sebesar Lazio tahu bahwa dirinya akan diekspos, dinilai, dan dikritik. Saya tidak menghindar. Namun, saya meminta agar penilaian tersebut mempertimbangkan gambaran keseluruhan, bukan hanya bagian yang paling emosional atau paling menguntungkan dari cerita tersebut.





Dan dalam gambaran ini ada satu tema yang ingin saya bahas dengan jelas: hubungan dengan para pendukung harus ditingkatkan secara radikal. Saya katakan ini tanpa ambiguitas. Lazio harus menemukan cara-cara baru, serius, dan bertanggung jawab untuk mendengarkan, berdialog, dan melibatkan orang-orangnya. Ada aturan, batasan ketat, tanggung jawab hukum dan kelembagaan yang sering membatasi dialog langsung dan menciptakan, pada saat-saat tertentu, penghalang yang hampir tak teratasi. Namun, jika ada hambatan, itu harus dihadapi. Bukan diabaikan. Saya juga ingin menyampaikan hal pribadi. Mungkin pernah terjadi bahwa, pada beberapa kesempatan, dalam suasana ketegangan yang kuat, yang diwarnai oleh kata-kata kasar, penghinaan, dan serangan terus-menerus, saya menjawab telepon dengan terburu-buru, dengan nada yang tidak ingin saya gunakan dan yang mungkin dipersepsikan sebagai jarak atau penutupan diri. Jika hal ini terjadi, saya bertanggung jawab atasnya.





Namun, saya ingin menegaskan: tidak pernah ada, dan tidak akan pernah ada, kurangnya rasa hormat terhadap para pendukung Lazio. Rasa hormat terhadap mereka yang mencintai warna-warna ini adalah yang utama. Setiap pendukung yang mengorbankan waktu, tabungan, jarak tempuh, gairah, serta pengorbanan pribadi dan keluarga untuk mendukung Lazio layak mendapatkan bukan hanya rasa hormat, tetapi juga rasa syukur. Karena tanpa cinta sehari-hari ini, tanpa rasa memiliki yang mendalam ini, tidak ada klub yang benar-benar memiliki jiwa. Dan saya, yang memiliki kehormatan dan tanggung jawab untuk mewakili Lazio, tidak bisa dan tidak ingin melupakannya."