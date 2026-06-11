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cm grafica lotito lazio 2025 16.9Getty Images

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Lazio, Lotito mengulurkan tangan kepada para pendukung melalui surat terbuka: "Lazio adalah yang utama, mari kita kembali berkomunikasi. Saya pun ingin menang"

Lazio
Serie A

Presiden berusaha membuka dialog dengan para pendukung Biancoceleste.

Claudio Lotito mengulurkan tangan kepada para pendukung Lazio


Presiden klub Biancoceleste menulis dalam surat terbuka yang diterbitkan oleh surat kabar Il Messaggero:


"Para pendukung Lazio yang terkasih,

saya menulis langsung kepada kalian. Kepada mereka yang menjalani kehidupan Lazio setiap hari. Saya menulis kepada mereka yang bersuka cita, yang menderita, yang mengkritik, yang menuntut, yang marah. Saya juga menulis kepada mereka yang saat ini merasa jauh, kecewa, dan sedih.


Saya tidak melakukannya untuk memicu kontroversi. Saya tidak melakukannya untuk meminta pengampunan. Saya tidak melakukannya untuk mengatakan bahwa semuanya baik-baik saja, karena itu tidak benar dan tidak menghormati kecerdasan kalian. Saya melakukannya karena merasa berkewajiban, sebagai Presiden S.S. Lazio, untuk menata kembali beberapa fakta, beberapa tanggung jawab, dan beberapa prospek. Dan terutama karena saya percaya saatnya telah tiba untuk mencoba membuka fase baru: fase dialog, mendengarkan, dan saling menghormati.


Lazio bukanlah perusahaan biasa. Lazio adalah sejarah, rasa memiliki, identitas, dan perasaan. Lazio adalah komunitas yang populer, mendalam, dan bangga. Lazio adalah bagian dari kehidupan ratusan ribu orang. Justru karena itulah, perdebatan adalah hal yang wajar. Kritik adalah hal yang wajar. Protes adalah bagian dari sejarah sepak bola dan kebebasan para penggemar. Namun, perdebatan harus tetap berada dalam kerangka rasa hormat, kebenaran, dan tanggung jawab.


  • DI TELEPON

    "Kita boleh saja tidak setuju dengan sebuah keputusan teknis, strategi klub, cara berkomunikasi, atau performa musim ini. Kita boleh mengkritik Presiden, klub, bursa transfer, maupun hubungan dengan para pendukung. Namun, mereduksi lebih dari dua puluh tahun kerja keras, pengorbanan, tanggung jawab pribadi, prestasi yang diraih, dan perjuangan institusional menjadi sekadar karikatur berarti tidak memahami sepenuhnya apa yang telah menjadi sepak bola modern saat ini.


    Saya selalu berpendapat bahwa Lazio harus tetap menjadi tuan atas nasibnya sendiri. Ini telah, sedang, dan akan tetap menjadi prinsip dasar. Lazio harus bersaing, harus berkembang, harus berambisi meraih kemenangan. Namun, hal itu harus dilakukan tanpa kehilangan martabat, otonomi, keseimbangan, dan masa depan. Tugas utama bagi mereka yang mengelola sebuah klub bukanlah mengejar tepuk tangan sesaat. Melainkan memastikan bahwa klub tersebut tetap kokoh, bebas, dan dihormati bahkan di masa depan.


    Saya tahu betul bahwa prinsip ini, terkadang, bisa terlihat keras. Saya tahu betul bahwa suporter ingin menang, ingin bermimpi, ingin melihat timnya semakin kuat. Wajar jika demikian. Saya pun ingin Lazio yang lebih kuat. Saya pun ingin Lazio yang kompetitif. Saya pun ingin Lazio yang mampu menang. Namun, keberlanjutan bukanlah lawan dari ambisi. Itu adalah cara paling serius untuk memberinya masa depan. Selama bertahun-tahun ini, saya selalu bertanggung jawab. Baik dalam keputusan yang mudah maupun yang sulit. Baik dalam momen positif maupun yang rumit. Saya telah berjuang di lembaga-lembaga olahraga dan politik tidak hanya untuk Lazio, tetapi untuk mempertahankan sistem sepak bola secara keseluruhan. Karena sepak bola tanpa keberlanjutan, tanpa aturan, tanpa keseimbangan, tanpa rasa hormat kepada para pendukung adalah sepak bola yang ditakdirkan untuk kehilangan jati dirinya.


    Ini bukan berarti saya tidak pernah melakukan kesalahan. Siapa pun yang mengambil keputusan bisa saja salah. Siapa pun yang memimpin klub sebesar Lazio tahu bahwa dirinya akan diekspos, dinilai, dan dikritik. Saya tidak menghindar. Namun, saya meminta agar penilaian tersebut mempertimbangkan gambaran keseluruhan, bukan hanya bagian yang paling emosional atau paling menguntungkan dari cerita tersebut.


    Dan dalam gambaran ini ada satu tema yang ingin saya bahas dengan jelas: hubungan dengan para pendukung harus ditingkatkan secara radikal. Saya katakan ini tanpa ambiguitas. Lazio harus menemukan cara-cara baru, serius, dan bertanggung jawab untuk mendengarkan, berdialog, dan melibatkan orang-orangnya. Ada aturan, batasan ketat, tanggung jawab hukum dan kelembagaan yang sering membatasi dialog langsung dan menciptakan, pada saat-saat tertentu, penghalang yang hampir tak teratasi. Namun, jika ada hambatan, itu harus dihadapi. Bukan diabaikan. Saya juga ingin menyampaikan hal pribadi. Mungkin pernah terjadi bahwa, pada beberapa kesempatan, dalam suasana ketegangan yang kuat, yang diwarnai oleh kata-kata kasar, penghinaan, dan serangan terus-menerus, saya menjawab telepon dengan terburu-buru, dengan nada yang tidak ingin saya gunakan dan yang mungkin dipersepsikan sebagai jarak atau penutupan diri. Jika hal ini terjadi, saya bertanggung jawab atasnya.


    Namun, saya ingin menegaskan: tidak pernah ada, dan tidak akan pernah ada, kurangnya rasa hormat terhadap para pendukung Lazio. Rasa hormat terhadap mereka yang mencintai warna-warna ini adalah yang utama. Setiap pendukung yang mengorbankan waktu, tabungan, jarak tempuh, gairah, serta pengorbanan pribadi dan keluarga untuk mendukung Lazio layak mendapatkan bukan hanya rasa hormat, tetapi juga rasa syukur. Karena tanpa cinta sehari-hari ini, tanpa rasa memiliki yang mendalam ini, tidak ada klub yang benar-benar memiliki jiwa. Dan saya, yang memiliki kehormatan dan tanggung jawab untuk mewakili Lazio, tidak bisa dan tidak ingin melupakannya."

    • Iklan

  • JALAN YANG NYATA

    "Oleh karena itu, gagasan untuk menghubungi semua Lazio Club, memulai proses pengakuan resmi, dan mengaitkannya dengan kepatuhan terhadap kode etik klub sedang dibahas. Bukan sekadar upaya pencitraan. Bukan pula proyek abstrak. Melainkan sebagai jalan konkret yang mungkin untuk membangun kembali hubungan yang teratur, transparan, dan saling menghormati antara klub dan para pendukungnya.


    Sebuah mediasi harus ditemukan. Namun, itu harus menjadi mediasi yang sejati, bukan yang dimanfaatkan. Ini tidak boleh menjadi perang antara pihak yang kalah dan pemenang, antara klub dan para pendukung, antara alasan institusional dan gairah rakyat. Lazio hanya satu. Dan tidak ada seorang pun, jika benar-benar mencintai warna-warna ini, yang memiliki kepentingan untuk memecah belahnya. Perusahaan harus lebih banyak dan lebih baik mendengarkan. Ini benar. Namun, dialog juga harus keluar dari logika kecurigaan yang terus-menerus. Ketika setiap tindakan ditafsirkan sebagai provokasi, ketika setiap keputusan dianggap sebagai penutupan diri, ketika setiap kata menjadi medan pertempuran, pada akhirnya yang kalah bukanlah salah satu pihak: yang kalah adalah Lazio.


    Tidak ada mitra internasional besar yang duduk di meja perundingan tanpa melihat keseriusan, prospek, kredibilitas, dan visi. Itu bukan medali untuk dipamerkan. Itu adalah tanda-tanda sebuah perjalanan. Itu adalah bukti bahwa Lazio bisa dan harus tumbuh juga di luar lapangan, memperkuat nilainya, reputasinya, dan kemampuannya untuk berada di pasar global tanpa kehilangan identitas."

  • INFRASTRUKTUR DAN PASAR

    "Babak yang menentukan selanjutnya berkaitan dengan infrastruktur. Sebuah klub yang ingin membangun masa depan tidak boleh hanya terpaku pada pengelolaan masa kini. Proyek Flaminio telah dievaluasi dan dimasukkan ke dalam kerangka proyek-proyek strategis terkait stadion untuk Euro 2032: sebuah langkah yang tidak mudah, yang menegaskan keseriusan dari sebuah proposal yang kompleks, baik dari segi teknis, tata kota, maupun kelembagaan. Ini bukanlah sekadar gagasan pemasaran, melainkan sebuah perjalanan nyata yang menyangkut Lazio dan Roma. Flaminio mewakili tantangan yang ambisius: merevitalisasi fasilitas bersejarah, memodernisasi pengalaman olahraga, menciptakan nilai bagi klub, dan mengembalikan peran sentral pada bagian penting kota ini. Ini adalah salah satu isu di mana diskusi harus melampaui polemik sehari-hari dan berhadapan dengan fakta, dengan waktu yang dibutuhkan institusi, dengan kompleksitas prosedur, serta dengan tanggung jawab mereka yang berusaha mengubah ide menjadi proyek.


    Selain itu, ada pekerjaan terkait Akademi, yang bertujuan menjadikan Pusat Latihan Formello sebagai fasilitas yang semakin lengkap dan inovatif. Bukan hanya pusat latihan, tetapi pusat terpadu untuk pengembangan tim utama, Lazio Women, Primavera, dan sektor pemuda.


    Ada pula pekerjaan sehari-hari dari manajemen olahraga dan direktur Angelo Fabiani, yang sedang menghadapi fase rumit dalam restrukturisasi, pengembangan, dan konsolidasi skuad. Transferpemain, dalam sepak bola modern, tidak boleh dianggap sebagai kata terlarang. Dan terutama, hal ini tidak boleh disamakan dengan pengorbanan ambisi. Sebaliknya, ini adalah alat yang diperlukan bagi sebuah klub yang ingin berkembang, menciptakan nilai, mempertahankan warisan teknisnya, dan tetap kompetitif di pasar yang semakin kompleks. Mengembangkan pemain, mengetahui waktu yang tepat untuk bertindak, memanfaatkan peluang masuk dan keluar, serta membangun hubungan yang kokoh dan diakui di pasar internasional: semua ini merupakan bagian dari klub yang ingin berada di tengah sepak bola kontemporer tanpa hanya mengikuti arus. Namun, intinya harus jelas: setiap transaksi, setiap keputusan, setiap penilaian teknis dan ekonomi harus memiliki satu tujuan tunggal, yaitu membuat Lazio lebih kuat, lebih kokoh, dan lebih kompetitif. Selalu dengan tujuan meraih kemenangan."

  • TUJUAN

    "Ini adalah fakta-fakta yang layak untuk diuraikan kembali dengan jujur, tanpa berlebihan dan tanpa propaganda. Karena mengkritik memang sah-sah saja, tetapi menilai sebuah klub berarti melihat gambaran keseluruhannya: lapangan, keberlanjutan, manajemen olahraga, hubungan internasional, hak-hak, media, aspek sosial, dan infrastruktur. Hanya dengan begitu, diskusi ini akan bermanfaat bagi Lazio, para pendukungnya, dan kota ini.


    Lazio tidak bisa hidup dari slogan. Tidak boleh terseret ke dalam narasi di mana segala sesuatu yang dilakukan dianggap salah secara definisi dan segala sesuatu yang dijanjikan oleh pihak lain secara otomatis lebih baik. Lazio memang membutuhkan kritik, ya. Tapi kritik yang jujur. Ia membutuhkan gairah, bukan penghancuran. Ia membutuhkan pendukung yang kritis, bukan perang terus-menerus yang berisiko melemahkan justru apa yang diklaim ingin dipertahankan.


    Saya tidak meminta Anda untuk selalu setuju dengan saya. Itu tidak adil dan bahkan tidak mungkin. Namun, saya meminta Anda untuk berpikir bersama: membedakan kritik dari delegitimasi, gairah dari penghancuran, perbedaan pendapat dari perpecahan yang tak terperbaiki.


    Peran-peran ini berbeda dan harus tetap demikian. Klub memiliki kewajiban untuk memutuskan, merencanakan, dan bertanggung jawab. Para pendukung memiliki hak untuk mencintai, menilai, meminta, dan menuntut. Namun, baik klub maupun para pendukung memiliki kepentingan yang lebih besar: mempertahankan Lazio."

  • TANTANGAN SEJATI

    "Membela Lazio saat ini bukan berarti mengabaikan masalah-masalah yang ada. Artinya membela sebuah prinsip: Lazio harus tetap menjadi penentu nasibnya sendiri. Klub ini harus berkembang tanpa kehilangan jati dirinya. Harus bersaing tanpa terjebak dalam model keuangan yang berbahaya. Harus terbuka terhadap dunia tanpa menjadi komoditas. Harus mendengarkan para pendukungnya tanpa menjadi korban eksploitasi.


    Inilah tantangan sesungguhnya. Sulit, tidak nyaman, terkadang tidak populer. Namun, inilah satu-satunya tantangan serius bagi mereka yang mencintai Lazio tidak hanya hari ini, tetapi juga esok hari.


    Lazio tidak diam. Lazio sedang bekerja. Lazio sedang membangun. Dan melakukannya di tengah sepak bola yang berubah dengan cepat, di mana dibutuhkan keteguhan hati, visi internasional, rasa tanggung jawab institusional, dan kemampuan untuk menahan godaan mereka yang menjanjikan segalanya dan segera tanpa menjelaskan siapa yang akan menanggung biayanya.


    Saya tidak pernah ingin membebankan tagihan ini kepada Lazio. Saya selalu berusaha mengelolanya berdasarkan prinsip tanggung jawab. Mungkin saya pernah membuat kesalahan, tetapi saya tidak pernah memperlakukan Lazio sebagai barang biasa. Saya tidak pernah menganggapnya sebagai komoditas. Saya tidak pernah memandangnya sebagai sesuatu yang bisa digunakan lalu ditinggalkan begitu saja.


    Dengan rasa hormat kepada kalian semua, kepada semangat kalian, dan kepada sejarah yang kalian wakili, saya percaya saatnya telah tiba untuk membuka babak baru: lebih banyak dialog, lebih banyak mendengarkan, lebih banyak tanggung jawab bersama. Tanpa eksploitasi. Tanpa perhitungan dendam. Tanpa membagi Lazio menjadi yang baik dan yang buruk.


    Lazio tidak menjadi bagian dari perdebatan. Ia adalah bagian dari sejarahnya, para pendukungnya, dan masa depan yang wajib kita pertahankan bersama."