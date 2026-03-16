Menikmati malam perayaan bukanlah hal yang biasa bagi para pendukung Lazio. Mungkinkah tidak ada kontroversi di balik layar bahkan setelah kemenangan 1-0 yang diraih Biancocelesti atas Milan di Olimpico? Tentu saja tidak. Namun, yang menjadi bahan perbincangan kali ini bukanlah insiden di lapangan, melainkan apa yang terjadi di tribun penonton sebelum peluit kick-off dibunyikan. Seperti diketahui, kelompok suporter terorganisir Lazio—meski kini keterlibatan sudah hampir menyeluruh, bahkan di luar kelompok suporter resmi—sedang berselisih terbuka dengan klub. Tahun ini, sejak laga Lazio vs Genoa pada 30 Januari lalu, keputusan untuk secara sistematis membiarkan tribun kosong telah menimbulkan kehebohan. Namun, kemarin para suporter itu sendiri memutuskan untuk "berputar-putar sekali lagi", agar stadion tidak sepenuhnya dikuasai oleh pendukung Rossoneri yang banyak di sektor tamu dan, terutama, untuk mengorganisir aksi protes lain terhadap Presiden Lotito, memanfaatkan sorotan media dari pertandingan besar ini. Namun, di sinilah semuanya berantakan.
Lazio, kontroversi terkait koreografi yang dibatalkan di Sungai Tevere: inilah yang terjadi
SEHARUSNYA BAGAIMANA
Saat kedua tim memasuki lapangan, di Curva Nord dibentangkan sebuah spanduk bergambar ikon seorang suporter Lazio yang memegang seekor elang dan mengacungkan senjata. Di bawahnya tertulis "perisai dan pedang Lazio dan para pendukungnya". Kartu-kartu putih dan biru di sekelilingnya melengkapi karya tersebut dengan membentuk lingkaran yang secara simbolis melingkupi seluruh tribun. Sampai di sini semuanya baik-baik saja. Sorakan dari seluruh stadion, bahkan dari beberapa lawan, yang dengan sportif mengagumi pemandangan yang indah itu. Namun, bersamaan dengan kartu-kartu tersebut, seharusnya juga muncul sebuah tulisan di tribun Tevere. "Kebebasan" adalah kata yang direncanakan oleh mereka yang merancang koreografi: di satu sisi dukungan tanpa syarat kepada tim, di sisi lain, tepat di depan sektor pejabat, tempat biasanya presiden duduk, protes yang seharusnya menegur pemilik klub mengenai apa yang banyak pendukung dan pengkritik harapkan untuk klub. Namun, tidak ada jejak tulisan tersebut. Hanya beberapa karton putih yang muncul secara sporadis di tribun, sehingga ide awal pun gagal. Tak perlu ditekankan lagi kekecewaan yang meluap dalam beberapa jam, antara semalam dan hari ini, di kalangan Lazio, terutama di media sosial, terkait kejadian ini.
KENAPA DIA TIDAK PERGI
Koreografi di tribun Tevere pada dasarnya dibatalkan karena hampir semua karton putih yang seharusnya membentuk tulisan tersebut telah disingkirkan sesaat sebelum para suporter mulai memasuki stadion. Sebenarnya, kepolisian telah mengizinkan masuknya karton-karton tersebut. Tidak ada tulisan yang menyinggung, ungkapan kekerasan, maupun yang bersifat diskriminatif. Pada hari itu, beberapa penyelenggara acara telah diberi izin resmi untuk masuk lebih awal ke Stadion Olimpico guna menyiapkan bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat koreografi tersebut. Namun, kemudian seseorang memerintahkan petugas keamanan dan petugas stadion untuk menghapus semuanya. "Keputusan ala Korea Utara," seru para pendukung di media sosial. "Tindakan arogan klub yang kesekian kalinya," demikian bunyi komentar dari berbagai pihak. Berbagai suara bahkan menuduh Lotito sendiri, seorang Senator Republik, telah "menginjak-injak salah satu hak fundamental yang dijamin oleh Konstitusi" (Pasal 21 Konstitusi Italia menjamin hak setiap orang untuk secara bebas mengekspresikan pemikirannya melalui ucapan, tulisan, dan segala bentuk penyebaran lainnya, mengukuhkan kebebasan pers dan melarang sensor, red.).
"ANGIN TIDAK DAPAT DIHENTIKAN DENGAN TANGAN"
Melalui pernyataan yang disebarkan melalui internet dan media sosial, kelompok suporter terorganisir Lazio mengungkapkan kemarahan mereka sebagai berikut: "Hanya satu jam sebelum dimulainya pertandingan Lazio-Milan, para anggota kelompok suporter terorganisir diberitahu bahwa mereka tidak diperbolehkan menampilkan tulisan LIBERTÀ yang seharusnya terpampang di seluruh Tribuna Tevere. Sungguh tak terbayangkan bagaimana seorang senator Republik Italia melarang penampilan kata yang begitu penting dan begitu terkait dengan nilai-nilai yang sering ia puji dan seharusnya ia pertahankan di tribun penonton. Kami meminta kepada semua pihak yang terlibat dalam kegagalan pemasangan huruf-huruf tersebut untuk mengirimkan kesaksian mereka mengenai apa yang mereka saksikan. Angin tidak bisa dihentikan dengan tangan." Namun, hingga saat ini belum ada pernyataan resmi dari pihak klub Lazio.