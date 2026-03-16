Lazio, kontroversi terkait koreografi yang dibatalkan di Sungai Tevere: inilah yang terjadi

Saat kedua tim memasuki lapangan, di Curva Nord dibentangkan sebuah spanduk bergambar ikon seorang suporter Lazio yang memegang seekor elang dan mengacungkan senjata. Di bawahnya tertulis "perisai dan pedang Lazio dan para pendukungnya". Kartu-kartu putih dan biru di sekelilingnya melengkapi karya tersebut dengan membentuk lingkaran yang secara simbolis melingkupi seluruh tribun. Sampai di sini semuanya baik-baik saja. Sorakan dari seluruh stadion, bahkan dari beberapa lawan, yang dengan sportif mengagumi pemandangan yang indah itu. Namun, bersamaan dengan kartu-kartu tersebut, seharusnya juga muncul sebuah tulisan di tribun Tevere. "Kebebasan" adalah kata yang direncanakan oleh mereka yang merancang koreografi: di satu sisi dukungan tanpa syarat kepada tim, di sisi lain, tepat di depan sektor pejabat, tempat biasanya presiden duduk, protes yang seharusnya menegur pemilik klub mengenai apa yang banyak pendukung dan pengkritik harapkan untuk klub. Namun, tidak ada jejak tulisan tersebut. Hanya beberapa karton putih yang muncul secara sporadis di tribun, sehingga ide awal pun gagal. Tak perlu ditekankan lagi kekecewaan yang meluap dalam beberapa jam, antara semalam dan hari ini, di kalangan Lazio, terutama di media sosial, terkait kejadian ini.