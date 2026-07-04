Lazio, kontroversi antara Pino Insegno dan Lotito serta ucapan doa kematian yang terselubung. Kemudian sang pembawa acara menarik kembali pernyataannya: “Saya hanya bercanda”

“Anak-anakku yang paling kecil bertanya kepadaku, ‘Ayah, kapan kita kembali ke stadion?’. ‘Ketika kita melihat dua tanggal di Wikipedia.’ Itulah kalimat yang diucapkan Pino Insegno dari atas panggung. Kata-kata tersebut tidak luput dari perhatian dan langsung memecah belah komunitas Lazio yang memang sudah dalam keadaan gelisah. ‘Tapi, apakah wajar mengharapkan kematian seseorang?’, demikian tertulis dalam komentar para pengguna yang menafsirkan kalimat tersebut sebagai sesuatu yang jelas ditujukan kepada Presiden Lotito.





Saat diwawancarai oleh Adnkronos, Pino Insegno ingin mengklarifikasi nada perkataannya: “Itu hanya lelucon, apakah perlu dijelaskan? Menurut saya sudah jelas. Saya juga sudah berbicara dengan Lotito, kita tidak bercanda soal hal-hal seperti itu,” katanya.





Suasana di Formello sedang memanas. Kamis lalu, 2 Juli, para pendukung Lazio menggelar aksi unjuk rasa menentang presiden klub Claudio Lotito, yang dihadiri sekitar 25 ribu pendukung Lazio yang berangkat dari Ponte Milvio dan tiba di Stadion Flaminio. Hadir pula Francesco Rocca, Gubernur Wilayah Lazio sekaligus pendukung Lazio: “Saya di sini untuk menegaskan bahwa para pendukung tidak sendirian. Saya meminta Presiden Lotito untuk mendengarkan mereka. Ini bukan lagi soal segelintir pendukung, melainkan seluruh masyarakat yang merasakan ketidaknyamanan dan membutuhkan jawaban,” ujarnya.