Menjelang laga Lazio vs Milan di Formello. Sarri harus menghadapi masalah cedera yang sudah menjadi hal biasa di kubu Biancoceleste. Tanpa Cataldi, Rovella, dan Basic, sang pelatih harus mencari solusi tak terduga di lini tengah. Namun, seperti yang ditekankan sang pelatih dalam konferensi pers, yang akan menjadi penentu adalah sikap yang ditunjukkan tim saat turun ke lapangan.
Diterjemahkan oleh
Lazio, konferensi pers Sarri: "Tampaknya ini akan menjadi tahun yang sulit lagi, tapi saya merasa nyaman di sini"
PENGGEMAR DAN MOTIVASI
Kami semua senang para suporter kembali. Senang rasanya bermain di hadapan para pendukung kami di stadion yang penuh. Kami mengucapkan terima kasih dan berharap bisa membalasnya di lapangan, meskipun pertandingan ini sangat sulit. Kehadiran mereka di dekat kami menjadi sumber motivasi yang kuat, terutama di masa-masa sulit ini. Para suporter juga memiliki peran besar dalam keputusan-keputusan saya di masa lalu. Saya menyukai suasana ini. Saya merasa selaras dengan mereka, dan hal ini tentu akan berpengaruh. Saya senang para pendukung meminta saya untuk memberi salam, tetapi biasanya saya tidak turun ke bawah tribun karena saya lebih memilih tidak mengambil panggung dari para pemain. Namun, kita harus pandai menetapkan tujuan yang berarti bagi kita, terlepas dari apa yang terjadi di luar sana. Selain 2-3 pertandingan yang kurang bagus, saya tidak bisa banyak berkomentar tentang karakter tim ini. Namun, saya mengharapkan konfirmasi, terutama terkait mentalitas yang kami tunjukkan saat memulai dan mengakhiri pertandingan. Saya selalu mengatakan kepada tim bahwa momen paling berbahaya saat melawan tim seperti Milan adalah saat bola ada di tangan kami.
LAWAN DAN PILIHAN
Milan memiliki karakteristik yang jelas. Mereka bisa mengancam kapan saja, dengan kualitas teknis dan fisik yang sangat tinggi. Kami harus pandai mencegah mereka mendapatkan ruang terbuka, karena mereka memiliki akselerasi yang mematikan. Pertandingan ini akan sangat sulit, bahkan dari segi taktik. Dalam beberapa hari terakhir ini kami sedang mencoba dua opsi, dengan Patric atau Taylor sebagai pengatur serangan. Untuk Romagnoli, kami akan mencoba hingga besok pagi, tapi situasinya tidak terlalu mudah. Jika saya meminta para pemain saya untuk mengejar target tertentu, maka saya harus menjadi yang pertama berusaha mencapainya: saya akan selalu menurunkan formasi yang paling tepat untuk mencapai hasil tersebut. Przyborek menunjukkan tanda-tanda yang menjanjikan, kita lihat kapan dia mampu beradaptasi dengan realitas kompetisi ini. Tendangan bebas memang menjadi masalah, tak perlu disembunyikan. Tidak selalu memiliki susunan pemain yang sama juga tidak membantu, karena memaksa saya untuk terus mengubah strategi. Modric adalah sosok yang sangat rendah hati. Dia kembali beraksi di usianya yang sudah tidak muda lagi, dengan dedikasi yang luar biasa dan selalu memberikan segalanya. Dia tetap salah satu yang terbaik di era ini, dan memiliki dia—bahkan saat masih muda—adalah impian semua orang. Pemain kelas dunia memiliki pola pikir yang unik. Zaccagni mengalami musim yang rumit, dengan masalah yang terus-menerus, tetapi jika kita jujur, dalam 2-3 pertandingan terakhir performanya meningkat pesat. Dia pantas mendapatkan akhir musim yang baik. Jika ada ruang terbuka, pemain seperti Dele-Bashiru semakin baik dalam memanfaatkannya. Dia masih perlu meningkatkan permainannya dalam situasi tertentu; terkadang dia tampak bermain tanpa kesadaran akan bahaya, tetapi kesan yang ditinggalkan mulai positif.
TAHUN BARU 0
Fabiani hanya mengatakan hal-hal yang merupakan fakta. Ada kontrak yang masih berlaku, untuk dua tahun ke depan. Jika klub tidak puas atau saya tidak puas, barulah kita akan membicarakannya, tapi saat ini tidak ada pembicaraan. Tampaknya akan ada perombakan besar-besaran, karena banyak pemain yang kontraknya akan habis dan banyak yang sudah diketahui akan hengkang. Saya, saya ulangi, merasa nyaman di sini dan kontrak saya masih berlaku selama dua tahun. Selebihnya, kita lihat nanti.
Penjaga gawang
Kita harus memilih salah satu kiper. Motta sudah tampil dalam 20 pertandingan di level profesional, sedangkan Furlanetto 12 kali. Jelas keduanya masih harus berkembang. Untuk saat ini kami mencoba Motta, nanti kita lihat perkembangannya di pertandingan-pertandingan berikutnya.