Milan memiliki karakteristik yang jelas. Mereka bisa mengancam kapan saja, dengan kualitas teknis dan fisik yang sangat tinggi. Kami harus pandai mencegah mereka mendapatkan ruang terbuka, karena mereka memiliki akselerasi yang mematikan. Pertandingan ini akan sangat sulit, bahkan dari segi taktik. Dalam beberapa hari terakhir ini kami sedang mencoba dua opsi, dengan Patric atau Taylor sebagai pengatur serangan. Untuk Romagnoli, kami akan mencoba hingga besok pagi, tapi situasinya tidak terlalu mudah. Jika saya meminta para pemain saya untuk mengejar target tertentu, maka saya harus menjadi yang pertama berusaha mencapainya: saya akan selalu menurunkan formasi yang paling tepat untuk mencapai hasil tersebut. Przyborek menunjukkan tanda-tanda yang menjanjikan, kita lihat kapan dia mampu beradaptasi dengan realitas kompetisi ini. Tendangan bebas memang menjadi masalah, tak perlu disembunyikan. Tidak selalu memiliki susunan pemain yang sama juga tidak membantu, karena memaksa saya untuk terus mengubah strategi. Modric adalah sosok yang sangat rendah hati. Dia kembali beraksi di usianya yang sudah tidak muda lagi, dengan dedikasi yang luar biasa dan selalu memberikan segalanya. Dia tetap salah satu yang terbaik di era ini, dan memiliki dia—bahkan saat masih muda—adalah impian semua orang. Pemain kelas dunia memiliki pola pikir yang unik. Zaccagni mengalami musim yang rumit, dengan masalah yang terus-menerus, tetapi jika kita jujur, dalam 2-3 pertandingan terakhir performanya meningkat pesat. Dia pantas mendapatkan akhir musim yang baik. Jika ada ruang terbuka, pemain seperti Dele-Bashiru semakin baik dalam memanfaatkannya. Dia masih perlu meningkatkan permainannya dalam situasi tertentu; terkadang dia tampak bermain tanpa kesadaran akan bahaya, tetapi kesan yang ditinggalkan mulai positif.