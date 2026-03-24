Kenneth Taylor memukau Lazio dan bukan hanya itu. Gelandang asal Belanda ini, yang bergabung dengan Lazio pada Januari lalu dari Ajax, langsung mendapatkan kepercayaan dari pelatih Sarri dan seluruh jajaran klub, dan membalasnya di lapangan melalui penampilan meyakinkan serta gol-gol penting. Karena itulah, terutama setelah ia mencetak dua gol ke gawang Bologna pada pekan terakhir Serie A, ia kini menjadi sorotan di bursa transfer.
Lazio, klub-klub Liga Premier mengincar Taylor: namun bagi Lotito, ia tak bisa dijual
MINAT DARI INGGRIS
Menurut Il Messaggero, beberapa klub di Liga Premier dilaporkan telah mengincar Taylor. Pada musim panas nanti, tidak akan mengejutkan jika tawaran besar datang dari Inggris untuk pemain kelahiran 2002 ini. Kualitasnya sebagai gelandang serba bisa sangat cocok dengan gaya sepak bola Inggris, dan harga yang harus dibayar tidak akan menjadi masalah bagi pemilik klub-klub papan atas di liga tersebut yang kaya raya. Masalahnya justru terletak pada keinginan Lazio. Sulit bagi Lotito untuk dibujuk melepas salah satu permata barunya setelah hanya beberapa bulan. Klausul loyalitas yang dimasukkan dalam kontrak pemain, yang memicu bonus dan insentif untuk setiap tahun masa tinggalnya di Roma hingga kontrak berakhir pada 2030, menjadi bukti betapa besarnya harapan klub terhadap Taylor untuk membangun fondasi siklus teknis baru skuad.
HARGA
Sarri telah mempercayainya sejak pertama kali tiba di Roma. Karena terpaksa, ia langsung memasukkannya ke lapangan saat melawan Verona pada 11 Januari. Sejak saat itu, pemain asal Belanda itu tak pernah lagi diganti. Dana sebesar 15 juta euro (ditambah 3 juta euro bonus dan 10% yang harus diserahkan kepada Ajax pada penjualan berikutnya) yang dikeluarkan klub kini terbukti menjadi salah satu investasi paling tepat dalam beberapa tahun terakhir. Jika ada yang datang ke Formello pada bulan Juli untuk mencoba bernegosiasi, mereka harus menawarkan setidaknya dua kali lipat dari jumlah yang dibayarkan oleh Biancocelesti. Dan bagaimanapun juga, jika Sarri tetap menjadi pelatih pada tahun depan, ada juga veto darinya terhadap penjualan yang harus diatasi.