Lazio, kini bursa transfer musim dingin mulai membuahkan hasil: tanda-tanda peningkatan dari Motta, Taylor, dan Maldini

Namun, ada tanda-tanda positif yang muncul di ketiga lini. Lini belakang tampaknya telah kembali menemukan kepercayaan diri seperti pada paruh pertama musim ini. Di lini tengah, kreativitas Patric telah mengembalikan keseimbangan, sementara di lini depan, performa Dia mulai bangkit kembali setelah hampir satu setengah tahun mengalami penurunan performa. Kontribusi signifikan terhadap peningkatan performa dalam beberapa pertandingan terakhir (2 gol melawan Atalanta di Piala, Bologna, dan Sassuolo, serta satu gol lagi melawan Milan—total 7 gol dalam 4 pertandingan) juga datang dari Daniel Maldini, yang mencetak gol pertamanya bersama Biancocelesti saat melawan Sassuolo, sekaligus memberikan semangat baru bagi lini serang yang sempat mati suri sejak kepergian Castellanos. Kualitasnya menawarkan solusi berbeda dalam permainan, dan performa rekan-rekan setimnya pun terpengaruh secara positif. Kini tinggal Przyborek dan Ratkov yang harus menunjukkan performa. Pemain muda asal Polandia itu belum pernah tampil di lapangan, sementara penyerang asal Serbia itu hanya menunjukkan beberapa kilasan (dan satu penalti yang diraih, melawan Genoa). Namun, mereka harus bekerja keras lagi untuk mendapatkan tempat di skuad Sarri.