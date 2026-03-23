Lazio mulai bangkit berkat para pemain baru. Setelah masa adaptasi – yang bagi sebagian orang lebih singkat daripada yang lain – kini Biancocelesti menikmati kedatangan pemain baru pada Januari dan berusaha bangkit kembali. Kemenangan di Bologna berarti lebih dari sekadar tiga poin: ini adalah pengukuhan Taylor, konfirmasi peningkatan performa Maldini, dan penemuan seorang penjaga gawang muda yang, terutama dalam konteks Coppa Italia, bisa jadi sangat berguna.
Lazio, kini bursa transfer musim dingin mulai membuahkan hasil: tanda-tanda peningkatan dari Motta, Taylor, dan Maldini
Edoardo Motta, yang datang secara diam-diam dan di tengah keraguan umum terkait lompatan besarnya (dari perjuangan menghindari degradasi ke Serie C menuju perburuan tiket ke kompetisi Eropa) dari Reggiana ke Lazio, menjadi penentu kemenangan di Stadion Dall’Ara, dengan menaklukkan Orsolini dari titik penalti. Clean sheet kedua berturut-turut dan tanda-tanda kepribadian yang kuat, meski masih ada beberapa kekurangan yang perlu diperbaiki, terutama dalam keluarnya. Namun, sepanjang musim ini, termasuk enam bulan pertamanya di Reggio Emilia, ia telah menetralkan 50% dari penalti yang dihadapi timnya. Untuk leg kedua semifinal piala di Bergamo, mengingat bahwa jika skor imbang bahkan setelah perpanjangan waktu, pertandingan akan ditentukan melalui adu penalti, sikapnya ini bisa menjadi penentu. Dan memiliki kepercayaan padanya untuk pertandingan yang menentukan nasib musim Biancoceleste pada 22 April mendatang, akan sangat penting bagi tim Sarri.
TAYLOR
Satu nama yang sejak awal berhasil merebut kepercayaan pelatih dan seluruh lingkungan tim adalah Kenneth Taylor. Ia menjadi pemain inti yang tak tergantikan sejak tiba di Roma dan menjadi simbol tim yang kini menemukan keyakinan baru berkat energi segarnya. Di Bologna, dua golnya menjadi penentu kemenangan. Juga saat melawan Bologna, ia dengan penuh percaya diri mengeksekusi tendangan penalti penentu yang membawa Lazio melaju di Piala. Perlahan-lahan ia semakin memahami dinamika permainan sepak bola ala Sarri, menunjukkan kemampuannya beradaptasi dengan berbagai situasi dalam pertandingan. Dan dalam wawancara pasca-pertandingan melawan Bologna, Taylor juga mengungkapkan kepuasannya atas adaptasinya di lingkungan baru, menekankan bahwa ia sudah merasa sepenuhnya terintegrasi.
YANG LAIN
Namun, ada tanda-tanda positif yang muncul di ketiga lini. Lini belakang tampaknya telah kembali menemukan kepercayaan diri seperti pada paruh pertama musim ini. Di lini tengah, kreativitas Patric telah mengembalikan keseimbangan, sementara di lini depan, performa Dia mulai bangkit kembali setelah hampir satu setengah tahun mengalami penurunan performa. Kontribusi signifikan terhadap peningkatan performa dalam beberapa pertandingan terakhir (2 gol melawan Atalanta di Piala, Bologna, dan Sassuolo, serta satu gol lagi melawan Milan—total 7 gol dalam 4 pertandingan) juga datang dari Daniel Maldini, yang mencetak gol pertamanya bersama Biancocelesti saat melawan Sassuolo, sekaligus memberikan semangat baru bagi lini serang yang sempat mati suri sejak kepergian Castellanos. Kualitasnya menawarkan solusi berbeda dalam permainan, dan performa rekan-rekan setimnya pun terpengaruh secara positif. Kini tinggal Przyborek dan Ratkov yang harus menunjukkan performa. Pemain muda asal Polandia itu belum pernah tampil di lapangan, sementara penyerang asal Serbia itu hanya menunjukkan beberapa kilasan (dan satu penalti yang diraih, melawan Genoa). Namun, mereka harus bekerja keras lagi untuk mendapatkan tempat di skuad Sarri.