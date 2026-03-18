Lazio, kabar buruk bagi Zaccagni: ia mengalami cedera otot dan harus absen di babak playoff bersama Italia

Kabar buruk bagi Mattia Zaccagni di Lazio dan bukan hanya itu: pemain sayap asal Italia ini mengalami cedera otot, sehingga ia akan absen dalam babak playoff bersama timnas dan harus menjalani masa pemulihan yang cukup lama. Berikut adalah pernyataan resmi dan perkiraan waktu pemulihannya.
Cedera terbaru dalam musim yang sejauh ini mengecewakan dan penuh nasib sial. Hal ini diumumkan langsung oleh klub melalui pernyataan resmi: "Hari ini, setelah berkonsultasi dengan tim medis yang terdiri dari Prof. Ivo Pulcini, Prof. Fabio Rodia, dan dokter klub Dr. Italo Leo, S.S. Lazio mengumumkan hal berikut. Selama pertandingan liga Lazio-Milan, Mattia Zaccagni mengalami cedera otot pasca-trauma sedang pada otot vastus medialis dan vastus intermedius paha kanan. Atlet tersebut telah memulai program pemulihan," demikian bunyi pernyataan tersebut.
Cedera yang cukup serius, mengingat ini merupakan cedera tingkat sedang dengan waktu pemulihan lebih dari sebulan: ia akan absen dalam laga berikutnya melawan Bologna, pertandingan timnas Italia, serta laga melawan Parma, Fiorentina, dan Napoli pada bulan April. Ia akan berusaha menargetkan pertandingan terpenting musim ini bagi Lazio, yaitu leg kedua semifinal Coppa Italia melawan Atalanta pada 22 April, namun hal itu membutuhkan pemulihan yang sangat cepat. Jika tidak, ia akan berupaya kembali untuk laga melawan Udinese pada 26 April, yaitu pada pekan ke-34. Musim belum berakhir, namun Zaccagni hanya akan kembali untuk pertandingan-pertandingan terakhir.