Lazio, inilah Gattuso: "Sebagai pelatih, itu seperti pukulan keras di wajah, luka yang akan tetap ada hingga perpisahan terakhir"

Mengenai bursa transfer: "Kita harus melakukan 2-3 hal dan semoga kita bisa melakukannya — demikian dilaporkan Gazzetta.it —. Tujuannya adalah menciptakan suasana kekeluargaan, memiliki tim yang menghibur penonton dan membuat mereka merasa bangga. Kepada direktur dan presiden, saya katakan bahwa jika hal-hal tertentu dilakukan dan saya bisa bekerja sesuai keinginan saya, mereka tidak perlu khawatir, dan dalam kata-kata mereka saya menemukan hal itu."

"Perekrutan? Tentu saja kita butuh bek tengah. Di lini serang, kita lihat nanti: kita perlu mengamati Ratkov yang mengalami kesulitan; ada beberapa hal yang perlu dilakukan, tetapi demi menghormati para pemain yang ada di skuad, tidak pantas membicarakannya hari ini. Di lini tengah kami memiliki pemain-pemain yang bagus, sedangkan di posisi bek sayap jumlahnya cukup banyak. Mari kita lihat apa yang bisa dilakukan dengan fondasi yang kuat ini. Provedel? Kami memiliki Mandas dan Motta; sekarang kami harus bekerja dengan tenang dan mengisolasi diri dari lingkungan yang saat ini memang tidak ideal, namun jalan kami adalah kerja keras, profesionalisme, dan rasa memiliki. Perubahan akan sulit, tetapi semangat tentu tidak boleh hilang.”



