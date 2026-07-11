Rino Gattuso, mantan gelandang dan mantan pelatih tim nasional, hadir dalam konferensi pers sebagai pelatih baru Lazio: "Saya bangga, perasaannya sangat baik. Saya sadar betul bahwa saya harus bersiap dan bekerja keras. Ada banyak hal yang harus dikerjakan dan kami menyadarinya; mengenai masalah-masalah lain saat ini, saya tidak bisa berbuat apa-apa. Tujuan saya adalah menurunkan tim yang menghormati sejarah gemilang klub ini."
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Lazio, inilah Gattuso: "Sebagai pelatih, itu seperti pukulan keras di wajah, luka yang akan tetap ada hingga perpisahan terakhir"
PASAR
Mengenai bursa transfer: "Kita harus melakukan 2-3 hal dan semoga kita bisa melakukannya — demikian dilaporkan Gazzetta.it —. Tujuannya adalah menciptakan suasana kekeluargaan, memiliki tim yang menghibur penonton dan membuat mereka merasa bangga. Kepada direktur dan presiden, saya katakan bahwa jika hal-hal tertentu dilakukan dan saya bisa bekerja sesuai keinginan saya, mereka tidak perlu khawatir, dan dalam kata-kata mereka saya menemukan hal itu."
"Perekrutan? Tentu saja kita butuh bek tengah. Di lini serang, kita lihat nanti: kita perlu mengamati Ratkov yang mengalami kesulitan; ada beberapa hal yang perlu dilakukan, tetapi demi menghormati para pemain yang ada di skuad, tidak pantas membicarakannya hari ini. Di lini tengah kami memiliki pemain-pemain yang bagus, sedangkan di posisi bek sayap jumlahnya cukup banyak. Mari kita lihat apa yang bisa dilakukan dengan fondasi yang kuat ini. Provedel? Kami memiliki Mandas dan Motta; sekarang kami harus bekerja dengan tenang dan mengisolasi diri dari lingkungan yang saat ini memang tidak ideal, namun jalan kami adalah kerja keras, profesionalisme, dan rasa memiliki. Perubahan akan sulit, tetapi semangat tentu tidak boleh hilang.”
GILA
"Gila? Kalau tergantung pada Fabiani dan Lotito, dia pasti tetap tinggal. Siapa yang tidak mau tinggal di sini, jangan dipaksa untuk tetap tinggal. Kalau seseorang memilih seperti Mario, yang jujur, dia memberitahuku angka-angka yang ditawarkan kepadanya. Tidak bisa diperdebatkan apa yang sudah dia berikan, dan sudah waktunya baginya untuk pergi."
TIM NASIONAL
Mengenai tim nasional, yang gagal lolos ke Piala Dunia setelah kalah dalam adu penalti di Bosnia pada babak playoff: "Sepak bola itu penuh dengan kejadian-kejadian tak terduga dan kita tak bisa berbuat apa-apa. Sebagai pemain, saya memang sedikit beruntung, tapi sekarang sebagai pelatih, saya mendapat pukulan telak. Sangat mengecewakan; saya tidak menyangkal bahwa luka ini akan tetap ada hingga perpisahan terakhir karena ini benar-benar kekecewaan yang besar. Ada kemarahan, tapi saya tetap optimis; kalau tidak, saya tidak akan berada di sini...".
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