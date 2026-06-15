Situasi di Lazio kembali berada dalam kondisi yang sangat rumit dua minggu menjelang dimulainya resmi jendela transfer musim panas, yang untuk musim 2026/2027 akan dimulai pada 29 Juni mendatang. Untuk tahun kedua berturut-turut, bursa transfer harus dilakukan tanpa biaya, artinya hanya pendapatan dari penjualan pemain yang dapat diinvestasikan untuk pembelian pemain baru, akibat ketidakpatuhan terhadap batas biaya tenaga kerja yang diperluas, dengan klub Biancoceleste dilaporkan sedikit melebihi batas 0,7.
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Lazio, ini adalah perlombaan melawan waktu untuk menghindari bursa transfer tanpa hasil: bagaimana penjualan Mario Gila ke Napoli dapat "menyelamatkan" Lotito
APAKAH GILA SEMAKIN DEKAT DENGAN NAPOLI?
Menurut laporan Sky Sport, pemilik klub Claudio Lotito masih memiliki dua opsi untuk mencoba menghindari skenario ini – yang sudah terjadi pada bursa transfer Januari, setelah penutupan total pada Juli-Agustus 2025 – serta memastikan pelatih baru Gennaro Gattuso mendapatkan pemain baru yang dibutuhkan untuk memperkuat tim. Pilihan pertama adalah menyelesaikan satu atau lebih penjualan pemain, senilai sekitar 20 juta euro, sebelum akhir bulan ini, agar sesuai dengan batas anggaran dan dapat bergerak dengan lebih leluasa. Selain kasus Alessio Romagnoli, yang sudah bernegosiasi dengan Al Sadd selama berminggu-minggu untuk menyelesaikan kesepakatan yang sudah direncanakan 6 bulan lalu, negosiasi dengan Napoli terkait penjualan Mario Gila juga bisa segera dimulai: klub milik De Laurentiis tidak ingin mengeluarkan lebih dari 20 juta euro untuk seorang pemain yang kontraknya akan berakhir dalam satu tahun, sementara Lazio – ditambah dengan 50% yang harus dibayarkan kepada Real Madrid sebagai bagian dari nilai transfer – tetap meminta 30 juta euro.
PENINGKATAN MODAL
Pilihan lain yang bisa ditempuh untuk menggerakkan Lazio keluar dari kebuntuan saat ini dan mencegah agar hubungan antara pemilik klub dan kelompok suporter terorganisir – yang telah mengumumkan bahwa mereka tidak akan membeli tiket musiman dan tidak akan hadir di sebagian besar pertandingan liga musim depan – menjadi semakin tegang adalah dengan cara Claudio Lotito melakukan penambahan modal untuk memperbaiki situasi keuangan saat ini. Apapun keputusannya, ini benar-benar perlombaan melawan waktu mengingat dalam dua minggu ke depan jendela transfer baru akan dibuka secara resmi dan sebelum akhir bulan ini Lazio sangat membutuhkan likuiditas untuk menyambut musim baru dengan optimisme yang diperbarui.