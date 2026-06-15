Lazio, ini adalah perlombaan melawan waktu untuk menghindari bursa transfer tanpa hasil: bagaimana penjualan Mario Gila ke Napoli dapat "menyelamatkan" Lotito

Menurut laporan Sky Sport, pemilik klub Claudio Lotito masih memiliki dua opsi untuk mencoba menghindari skenario ini – yang sudah terjadi pada bursa transfer Januari, setelah penutupan total pada Juli-Agustus 2025 – serta memastikan pelatih baru Gennaro Gattuso mendapatkan pemain baru yang dibutuhkan untuk memperkuat tim. Pilihan pertama adalah menyelesaikan satu atau lebih penjualan pemain, senilai sekitar 20 juta euro, sebelum akhir bulan ini, agar sesuai dengan batas anggaran dan dapat bergerak dengan lebih leluasa. Selain kasus Alessio Romagnoli, yang sudah bernegosiasi dengan Al Sadd selama berminggu-minggu untuk menyelesaikan kesepakatan yang sudah direncanakan 6 bulan lalu, negosiasi dengan Napoli terkait penjualan Mario Gila juga bisa segera dimulai: klub milik De Laurentiis tidak ingin mengeluarkan lebih dari 20 juta euro untuk seorang pemain yang kontraknya akan berakhir dalam satu tahun, sementara Lazio – ditambah dengan 50% yang harus dibayarkan kepada Real Madrid sebagai bagian dari nilai transfer – tetap meminta 30 juta euro.