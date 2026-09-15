Selain itu, seperti yang juga sudah terjadi pada musim panas, pihak yang menyampaikan keraguan paling besar terhadap kemungkinan transfer ini justru adalah pelatih Lazio, Gennaro Gattuso.

Striker asal Argentina itu bukan penyerang ideal untuk permainan yang ada dalam benaknya, tetapi yang terutama, pada akhir bursa transfer ia memilih dan menyetujui perekrutan Andrea Pinamonti sebagai nomor 9 utama dan sama sekali tidak berniat menarik kembali kepercayaannya kepada mantan pemain Sassuolo tersebut. Kedatangan Icardi, memang, bukan hanya akan memberi tekanan yang tidak perlu kepada bomber Italia itu, tetapi juga pada pilihannya sendiri.