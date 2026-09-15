Diawali pendekatan pada musim panas, lalu perubahan arah, kemudian ketertarikan yang kembali muncul, akselerasi baru. Dan sekarang? Tidak ada kesepakatan yang, kecuali terjadi kejutan besar, akan bersifat final. Telenovela Mauro Icardi dengan Lazio pada akhirnya terhenti, dengan mantan penyerang Inter itu tetap berstatus tanpa klub dan akan mendengarkan tawaran lain dengan status bebas transfer.
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Lazio, Icardi menjauh: Gattuso dan keuangan klub di balik penolakan itu
Keraguan ekonomi
Di balik penolakan itu, alasannya berbeda dan mengarah ke dua arah yang saling bertolak belakang, tetapi keduanya sama-sama fundamental. Yang pertama berkaitan dengan keuangan klub, yang seperti diketahui sedang tertekan terutama pada squad cost ratio (indeks dampak biaya skuad terhadap laporan keuangan tahunan klub) yang memungkinkan pendaftaran ke kompetisi dan berbagai keleluasaan di bursa transfer. Pada dasarnya, Icardi sebenarnya tidak pernah benar-benar ditawari kontrak dan gaji yang mendekati permintaannya meski klub sudah berupaya, karena tidak mau dan tidak bisa melangkah lebih jauh.
Penolakan Gattuso
Selain itu, seperti yang juga sudah terjadi pada musim panas, pihak yang menyampaikan keraguan paling besar terhadap kemungkinan transfer ini justru adalah pelatih Lazio, Gennaro Gattuso.
Striker asal Argentina itu bukan penyerang ideal untuk permainan yang ada dalam benaknya, tetapi yang terutama, pada akhir bursa transfer ia memilih dan menyetujui perekrutan Andrea Pinamonti sebagai nomor 9 utama dan sama sekali tidak berniat menarik kembali kepercayaannya kepada mantan pemain Sassuolo tersebut. Kedatangan Icardi, memang, bukan hanya akan memberi tekanan yang tidak perlu kepada bomber Italia itu, tetapi juga pada pilihannya sendiri.
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