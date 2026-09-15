Selain itu, seperti yang juga sudah terjadi sepanjang musim panas, pihak yang paling besar menunjukkan keraguan terhadap kemungkinan transfer ini justru adalah pelatih Lazio, Gennaro Gattuso.

Penyerang Argentina itu bukanlah sosok ideal untuk permainan yang ia bayangkan, tetapi yang terutama, pada akhir bursa transfer ia telah memilih dan menyetujui perekrutan Andrea Pinamonti sebagai nomor 9 utama dan sama sekali tidak berniat menarik kembali kepercayaannya kepada mantan pemain Sassuolo tersebut. Kedatangan Icardi, memang, bukan hanya akan memberi tekanan yang tidak perlu kepada bomber Italia itu, tetapi juga akan memberi tekanan pada pilihannya sendiri.