Apakah kamu berusia 24 atau lebih?

Bantu kami memverifikasi usia Anda dengan memberikan jawaban yang jujur. Situs ini berisi iklan perjudian untuk 24+.

Konten yang dibatasi usia

Anda belum cukup umur untuk melihat konten taruhan. Anda akan dialihkan ke halaman utama.

alt
LiveTiket
CM grafica Icardi Lazio 16 9Getty Images
Emanuele Tramacere

Diterjemahkan oleh

Lazio, Icardi makin menjauh: Gattuso dan keuangan klub di balik penolakan

Lazio
M. Icardi
Parma Calcio 1913
Transfers
Inter
Juventus

Tak ada transfer gratis untuk Lazio, pemain Argentina itu tetap berada di pasar transfer

Mulanya pendekatan pada musim panas, lalu berbelok arah, kemudian muncul lagi ketertarikan, disusul percepatan baru. Dan sekarang? Asap hitam yang, kecuali ada kejutan besar, akan bersifat final. Telenovela Mauro Icardi dengan Lazio pada dasarnya telah berakhir, dengan mantan penyerang Inter itu tetap berstatus tanpa klub dan akan mendengarkan tawaran lain dengan status bebas transfer.


  • Keraguan ekonomi

    Di balik penolakan itu, alasannya berbeda-beda dan mengarah ke dua arah yang bertolak belakang, tetapi keduanya sama-sama fundamental. Yang pertama menyangkut keuangan klub, yang seperti diketahui sedang tertekan terutama pada squad cost ratio (indeks dampak biaya skuad terhadap pembukuan tahunan klub) yang memungkinkan pendaftaran ke kompetisi serta berbagai keleluasaan di bursa transfer. Intinya, Icardi tidak pernah benar-benar ditawari kontrak dan gaji yang mendekati permintaannya meski klub sudah berupaya, tetapi tidak ingin dan tidak bisa melangkah lebih jauh.

    • Iklan

  • Penolakan Gattuso

    Selain itu, seperti yang juga sudah terjadi sepanjang musim panas, pihak yang paling besar menunjukkan keraguan terhadap kemungkinan transfer ini justru adalah pelatih Lazio, Gennaro Gattuso.

    Penyerang Argentina itu bukanlah sosok ideal untuk permainan yang ia bayangkan, tetapi yang terutama, pada akhir bursa transfer ia telah memilih dan menyetujui perekrutan Andrea Pinamonti sebagai nomor 9 utama dan sama sekali tidak berniat menarik kembali kepercayaannya kepada mantan pemain Sassuolo tersebut. Kedatangan Icardi, memang, bukan hanya akan memberi tekanan yang tidak perlu kepada bomber Italia itu, tetapi juga akan memberi tekanan pada pilihannya sendiri.

    • SUKA CERITA INI?

    Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami

    Ikuti GOAL di Google