Lazio tak berniat menghentikan lajunya di puncak klasemen, yang kini mereka tempati bersama Inter. Mereka akan menjamu Cagliari di Olimpico dalam laga yang tak bisa dianggap remeh, tetapi bisa menjadi sangat penting mengingat para rivalnya di liga harus saling berhadapan.
Dalam konferensi pers, Gennaro Gattuso berusaha meredakan tekanan terhadap tim dengan menepis pembicaraan soal Scudetto. Ia menegaskan bahwa hanya ada satu cara bagi tim ini untuk tetap berada di posisi setinggi ini: bekerja keras dan berlari lebih banyak daripada tim lain.