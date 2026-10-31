"Tahun lalu saya banyak bepergian dan menyaksikan banyak pertandingan sebagai pelatih tim nasional. Liga saat itu tidak sebagus tahun ini, dan kemajuannya terlihat jelas dari meningkatnya waktu bermain serta pendekatan yang ditawarkan tim-tim. Kita sedikit mendekati gaya Liga Primer Inggris. Ada banyak gol, dan kita melihat sejumlah rekor dalam beberapa pekan pertandingan. Pemain tidak berpura-pura: ketika terkena benturan, mereka berada di luar lapangan selama satu menit. Waktu juga tidak dibuang-buang saat lemparan ke dalam. Ini perubahan yang luar biasa. Selama ini kita selalu mengeluhkan kebiasaan mencari-cari keuntungan. Soal kesalahan wasit, nanti masih ada waktu untuk membahasnya. Saya pernah berdebat dengan para pemain saya saat latihan ketika bertindak sebagai wasit. Setelah itu, bersama analis pertandingan, saya melihat bahwa saya keliru dalam tiga keputusan. Menjadi wasit itu sulit. Memang ada VAR juga, tetapi semuanya bergantung pada arahan dan cara mereka mengaturnya. Saat ini, kemajuan ini patut diapresiasi. Sepakbola kini lebih banyak dimainkan dan lebih cepat. Saya senang dengan hal itu."