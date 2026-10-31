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Emanuele Tramacere
Diterjemahkan oleh

Lazio, Gattuso: "Scudetto? Target kami 40 poin, saya tidak menyangka berada di puncak. Pelepasan pemain pada Januari? Semoga tidak. Zenica? Saya tidak mencari penebusan. Saat menghadapi masa sulit, saya bersandar kepada istri saya. Bahkan ketika saya menerima pukulan telak, api dalam diri saya selalu menyala."

Serie A
Lazio
Cagliari
G. Gattuso
Lazio vs Cagliari
Pertandingan berikutnya
LAZ

LAZ

Serie A

01 Nov 2026

CGL

CGL

Lazio tak berniat menghentikan lajunya di puncak klasemen, yang kini mereka tempati bersama Inter. Mereka akan menjamu Cagliari di Olimpico dalam laga yang tak bisa dianggap remeh, tetapi bisa menjadi sangat penting mengingat para rivalnya di liga harus saling berhadapan.

Dalam konferensi pers, Gennaro Gattuso berusaha meredakan tekanan terhadap tim dengan menepis pembicaraan soal Scudetto. Ia menegaskan bahwa hanya ada satu cara bagi tim ini untuk tetap berada di posisi setinggi ini: bekerja keras dan berlari lebih banyak daripada tim lain.

  • PERUBAHAN TAKTIK

    "Kita lihat hari ini, kami akan melanjutkan tes yang sedang kami lakukan. Kami sangat bergantung pada apakah para pemain sudah pulih atau belum. Hasil tes kemarin menunjukkan para pemain pulih dengan baik. Kemarin kami meningkatkan intensitas sedikit. Dalam beberapa hari sebelumnya, kami tidak melakukan banyak hal karena ada tiga pertandingan, jadi kami lebih santai. Kita lihat hari ini berdasarkan data terbaru yang muncul."

  • Italia dan Zenica? Saya tidak mencari penebusan diri.

    "Sedikit penebusan atas apa yang Anda katakan setelah Zenica? Tidak ada penebusan. Sepak bola ditentukan oleh kejadian-kejadian, dan kejadian-kejadian dalam pertandingan itu menghukum kami dan saya pribadi. Itu fakta. Dalam hidup, kesalahan harus dibayar. Indahnya sepak bola adalah kesempatan untuk menebusnya. Yang penting adalah memperbaiki diri, bukan terpuruk. Dorongan itu datang dari orang-orang terdekat yang membantu karena mereka menyayangimu. Saya beruntung sudah 30 tahun bersama istri saya. Dia selalu ada saat saya menghadapi kesulitan, dan saya sangat mengandalkannya pada masa-masa sulit."

  • Cagliari

    "Ini laga sulit karena karakteristik dan gaya permainan mereka. Mereka bermain dengan tiga bek saat menghadapi tim yang juga menggunakan tiga bek. Mereka bisa menurunkan pemain yang berbeda di lini depan, tetapi karakteristik permainannya tetap sama. Mereka bertahan dan melancarkan serangan balik dengan baik. Pisacane masih muda dan melatih mereka dengan baik. Semua itu menjadi ciri laga yang sulit. Saat melawan Roma, mereka berkali-kali melepaskan tembakan ke gawang. Kami harus melanjutkan apa yang sudah kami lakukan, dengan semangat dan tekad. Kami membutuhkan sikap dan tekad yang tepat. Kami harus memainkan sepakbola kami sendiri dan tetap rendah hati. Bermain melawan AC Milan dan Juventus itu mudah, karena laga-laga seperti itu seolah mempersiapkan dirinya sendiri. Kami harus menjaga konsistensi dan menghormati lawan dengan tampil secepat 100 kilometer per jam."

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  • Scudetto? Tidak, targetnya 40 poin.

    "Target kami adalah 40 poin (biasanya cukup untuk bertahan di liga). Para pemain juga mengatakan hal yang sama. Saya tidak tahu apakah mereka sedang menggoda saya atau mengatakannya karena takhayul. Saya tidak terbiasa melihat klasemen seperti ini. Yang perlu kami lakukan adalah mempersiapkan diri. Kami merasakan sendiri bahwa permainan kami lebih baik ketika bermain dengan antusias. Di Reggio Emilia, kami kebobolan lalu langsung bangkit. Kami tidak boleh larut dalam kejadian itu. Kami juga harus memperhitungkan dan menerima bahwa akan ada beberapa serangan balik. Kami harus terus bekerja tanpa cepat puas. Masih ada 29 pertandingan dan banyak poin yang bisa diraih. Setelah itu, kita lihat sejauh mana kami bisa melangkah."

  • Kehilangan seseorang pada Januari?

    "Apakah saya khawatir dengan bursa transfer Januari? Saya tidak memikirkannya. Saya sangat mengenal dunia ini. Saya tahu cara kerjanya, para agen menjalankan tugas mereka. Dengan hubungan yang saya miliki bersama para pemain, sejauh ini belum ada yang datang dan saya harap tidak ada yang datang. Saya bisa saja mengunci pintu... Terlepas dari candaan, saat ini saya hanya memikirkan tim dan bagaimana memberi kekuatan kepada para pemain yang perlu berkembang. Setelah itu, kita lihat apa yang terjadi. Saya harap tidak terjadi apa-apa karena itu akan disayangkan."

  • PARA WASIT

    "Tahun lalu saya banyak bepergian dan menyaksikan banyak pertandingan sebagai pelatih tim nasional. Liga saat itu tidak sebagus tahun ini, dan kemajuannya terlihat jelas dari meningkatnya waktu bermain serta pendekatan yang ditawarkan tim-tim. Kita sedikit mendekati gaya Liga Primer Inggris. Ada banyak gol, dan kita melihat sejumlah rekor dalam beberapa pekan pertandingan. Pemain tidak berpura-pura: ketika terkena benturan, mereka berada di luar lapangan selama satu menit. Waktu juga tidak dibuang-buang saat lemparan ke dalam. Ini perubahan yang luar biasa. Selama ini kita selalu mengeluhkan kebiasaan mencari-cari keuntungan. Soal kesalahan wasit, nanti masih ada waktu untuk membahasnya. Saya pernah berdebat dengan para pemain saya saat latihan ketika bertindak sebagai wasit. Setelah itu, bersama analis pertandingan, saya melihat bahwa saya keliru dalam tiga keputusan. Menjadi wasit itu sulit. Memang ada VAR juga, tetapi semuanya bergantung pada arahan dan cara mereka mengaturnya. Saat ini, kemajuan ini patut diapresiasi. Sepakbola kini lebih banyak dimainkan dan lebih cepat. Saya senang dengan hal itu."

  • LOTITO

    "Saya sering berbicara dengan presiden. Ia sangat terlibat dan malam ini datang untuk makan bersama, seperti pada kesempatan-kesempatan sebelumnya saat ada pertandingan kandang. Sudah sepatutnya ia hadir dan berbicara dengan para pemain. Wajar jika ia melihat beberapa hal secara berbeda dari saya, tetapi dari pihak kami ada rasa hormat yang besar dan komunikasi yang baik."

  • Saya tidak menyangka berada di puncak sana.

    "Dari sisi tim, ya, saya pikir kami bisa melakukannya seperti ini. Mengingat apa yang terjadi tahun lalu... banyak tim yang 'terjungkal'. Sekarang mereka terus melangkah, mau mendengarkan dan tetap bersama. Berlatih dan bekerja keras, ketika kerja keras itu benar-benar dilakukan... dan saya bisa pastikan, pada beberapa sore, kaki dan otot terasa terbakar. Tentu saja, saya tak pernah membayangkan akan meraih poin sebanyak ini setelah sembilan pekan. Saya berharap demikian, tetapi tak pernah membayangkannya. Target kami berbeda: bekerja dan terus melangkah. Itulah yang harus kami lakukan sekarang, dengan semangat yang tetap utuh."

  • Zaccagni

    "Dia sering tidak datang ketika saya menjadi pelatih tim nasional karena kondisinya tidak baik. Saya selalu menyukainya. Orang-orang membicarakan assist dan gol, tetapi Zac luar biasa dalam hal-hal lain. Semua orang tahu kualitasnya sebagai pesepakbola; dia perlu memperkuat kakinya. Dia kapten sejati, selalu siap membantu rekan-rekannya. Kadang dia menggerutu karena tidak mau menyerah dalam hal apa pun. Dia sangat penting bagi kami, bukan hanya secara teknis dan taktis, melainkan dalam segala aspek. Jika saya rekan setim Zac, saya akan menaruhnya di lemari kaca. Dari sisi kepribadian, dia tidak pernah melakukan kesalahan."

  • API DI DALAM

    "Saya bahkan bersemangat saat bermain kartu dengan putra saya. Saya ingin menang. Jika saya tidak merasakan emosi atau sensasi kesemutan, lebih baik saya pergi berjalan-jalan dengan anjing. Ketika saya dihajar, api dalam diri saya selalu menyala. Saya hidup untuk hal-hal seperti ini. Saya merasa hidup dan berterima kasih kepada mereka atas penampilan yang mereka tunjukkan. Pada Selasa, suasananya seperti perayaan gelar Scudetto. Rasanya bukan seperti pekan kesembilan, melainkan seperti kami sedang memperebutkan sesuatu yang penting. Itu berkat para pemain dan mentalitas mereka. Mereka menciptakan antusiasme ini dan kami berharap bisa terus melanjutkannya."

Pertandingan berikutnya
LAZ

LAZ

Serie A

01 Nov 2026

CGL

CGL