"Kisah saya sebagai pelatih menunjukkan satu hal: ketika saya pergi dari Milan, mereka menjuarai liga, ketika saya pergi dari Napoli, mereka menjuarai liga. Saya bekerja untuk membuat para pemain saya paham bagaimana menjadi lebih baik setiap hari, saya bekerja pada disiplin, soal datang tepat waktu, soal menetapkan aturan. Para pemain mengakui hal itu kepada saya dan saya peduli akan itu. Soal ini kami sudah bekerja sejak hari pertama, wajar ketika Anda berhadapan dengan anak-anak muda yang baik untuk membuat mereka paham bahwa kerja keras membuahkan hasil. Kami sudah memulai perjalanan ini dan saya harus berterima kasih kepada grup ini atas cara mereka bersikap. Jika kami mampu menampilkan performa seperti ini, itu adalah kredit untuk mereka".





“Direktur olahraga Fabiani berbicara soal target Eropa? Kami sudah punya cukup banyak tekanan, bermain dalam kondisi seperti yang sedang kami hadapi tidak mudah dan tidak tepat membicarakan Eropa. Ini bukan polemik, saya tidak ingin lari dari tanggung jawab karena ketika melatih klub seperti Lazio Anda harus selalu berpikir untuk melakukan hal-hal penting. Tujuan kami adalah memikirkan laga demi laga. Saya tidak setuju ketika dikatakan bahwa target minimal adalah Eropa, lalu kalau kami mau saling menipu kami katakan saja begitu, tetapi ini bukan untuk berpolemik, ini hanya tekanan yang tidak perlu. Yang penting bukan lawannya, tetapi sikap yang selalu menentukan dan kami harus bagus untuk terus berjalan di jalur ini. Kami sudah melihat bahwa ketika kami tidak tampil cemerlang, kami menjadi rentan, ini adalah aspek yang harus kami tingkatkan dan kami hanya bisa melakukannya lewat kerja. Setelah itu, menderita melawan Milan memang bisa terjadi, tetapi kami mempertahankan satu poin ini".