Lazio, cedera Gila tidak parah: berikut kondisi bek tengah asal Spanyol tersebut

Harapan yang tampaknya tidak sia-sia. Menurut kabar yang bocor dari dalam, sang pemain sendiri saat itu menyadari bahwa tidak ada gunanya mengambil risiko lebih lanjut dan bahwa akan lebih baik untuk segera berhenti, begitu ia merasakan kambuhnya peradangan yang pernah dideritanya sebelumnya. Pergantian pemain itu diminta secara mendadak terutama karena alasan kehati-hatian ini. Dan memang, pilihan tersebut tampaknya membuahkan hasil: dalam beberapa jam ke depan, Gila akan menjalani pemeriksaan yang diperlukan, yang akan menentukan apakah perasaannya benar atau tidak; namun, tetap ada optimisme yang hati-hati terkait kondisinya. Istirahat ini juga akan dimanfaatkan untuk memulihkan dan mengembalikan kondisi pemain tersebut sepenuhnya, sehingga ia dapat kembali beraksi dengan performa maksimal untuk sisa musim ini.