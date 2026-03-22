Kondisi Mario Gila tidak mengkhawatirkan. Bek Lazio itu sudah ditarik keluar pada pertengahan babak pertama dalam laga melawan Bologna akibat masalah fisik yang awalnya tampak tidak menguntungkan. Pemain asal Spanyol itu terlihat meringis kesakitan, dan setelah melakukan tekel terhadap Castro, ia tergeletak di lapangan dengan rasa sakit. Dengan intervensi staf medis Lazio, permintaan pergantian segera diajukan untuk pemain kelahiran 2000 ini, yang menyentuh bagian dalam paha kanannya saat diganti. Sejak awal musim, berbagai masalah otot telah menimpa Gila khususnya, namun juga sebagian besar skuad tim asuhan Sarri. Di Stadion Dall'Ara, hal ini tampak seperti kasus biasa, namun tampaknya situasinya tidak separah yang diperkirakan.
Lazio, cedera Gila tidak parah: berikut kondisi bek tengah asal Spanyol tersebut
MASALAH LAMA
Setelah pertandingan usai, saat diwawancarai oleh para wartawan di zona campuran, asisten pelatih Sarri (yang hari ini sedang menjalani skorsing), Marco Ianni, memberikan penjelasan mengenai kondisi sang pemain: "Gila sudah beberapa minggu ini menderita peradangan di lututnya, saya rasa ini adalah kambuhnya peradangan tersebut. Dia berusaha bertahan, meski latihan minim, dia ingin bermain—dia pantas mendapat tepuk tangan. Kambuhnya peradangan ini akan membuatnya memanfaatkan masa istirahat ini, dengan harapan dia bisa kembali bermain saat melawan Parma."
OPTIMISME
Harapan yang tampaknya tidak sia-sia. Menurut kabar yang bocor dari dalam, sang pemain sendiri saat itu menyadari bahwa tidak ada gunanya mengambil risiko lebih lanjut dan bahwa akan lebih baik untuk segera berhenti, begitu ia merasakan kambuhnya peradangan yang pernah dideritanya sebelumnya. Pergantian pemain itu diminta secara mendadak terutama karena alasan kehati-hatian ini. Dan memang, pilihan tersebut tampaknya membuahkan hasil: dalam beberapa jam ke depan, Gila akan menjalani pemeriksaan yang diperlukan, yang akan menentukan apakah perasaannya benar atau tidak; namun, tetap ada optimisme yang hati-hati terkait kondisinya. Istirahat ini juga akan dimanfaatkan untuk memulihkan dan mengembalikan kondisi pemain tersebut sepenuhnya, sehingga ia dapat kembali beraksi dengan performa maksimal untuk sisa musim ini.