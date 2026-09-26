Lazio, Cancellieri cedera saat liburan: butuh 15 jahitan, apa yang terungkap untuk pertandingan berikutnya

Matteo Cancellieri, penyerang sayap Lazio yang juga mencetak gol dalam hasil imbang 2-2 melawan Milan, telah kembali ke Roma dari Spanyol dengan lutut bengkak dan sebuah luka yang membutuhkan lima belas jahitan. Klub tidak menjelaskan kronologi insiden tersebut, meski pemain kelahiran 2002 itu diduga menjadi korban jatuh dari bebatuan di Ibiza — seperti ditulis Lazionews24 — namun insiden itu tidak membuatnya diragukan untuk laga-laga berikutnya.





Setelah mendapatkan perawatan yang diperlukan, Cancellieri akan memulihkan kondisinya dalam beberapa hari ke depan dan kembali berlatih bersama tim tanpa konsekuensi besar. Mantan pemain Verona itu absen saat latihan kembali digelar di Formello dan dalam beberapa hari ke depan kondisinya akan dievaluasi ulang, tetapi ia diperkirakan sudah bisa kembali bermain pada laga berikutnya melawan Monza asuhan Ivan Juric.