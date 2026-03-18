Lazio, bukan hanya soal kartu. Saat melawan Milan, spanduk yang menentang Lotito pun dilarang masuk: inilah yang tertulis di sana

Di tribun Stadion Olimpico seharusnya juga terpampang sebuah spanduk bertuliskan: "Hanya mereka yang memiliki keberanian untuk mengucapkan kata 'akhir', yang dapat menuliskan kata 'awal'." Referensi terhadap protes yang sedang berlangsung terhadap Presiden Lotito sangat jelas, meskipun harus ditafsirkan secara tersirat. Namun, bukan itu yang menghambat pemasangannya. Sebab, untuk spanduk tersebut tidak ada izin tertulis yang diajukan, sehingga saat pemeriksaan di stadion, aksesnya pun ditolak. Sebagai balasan, para pendukung Lazio memutuskan untuk tetap memajangnya, bukan di Olimpico melainkan di Ponte Milvio. Di pagar pembatas yang menghadap Sungai Tiber, yang terlihat jelas dari kedua tepi sungai, pesan tersebut tetap terpampang selama beberapa jam kemarin. Dan, tentu saja, foto-foto tersebut segera beredar di media sosial dan dengan cepat menjadi viral melalui berbagai pembagian dan repost dari banyak penggemar Lazio.