Ungkapan yang tidak sesuai dan spanduk dilarang. Sudah tiga hari ini, di kalangan pendukung Lazio, perdebatan terus bergulir terkait koreografi yang tidak terlaksana di tribun Tevere, menjelang pertandingan Lazio melawan Milan pada Minggu lalu. Selain larangan yang diberlakukan pada menit-menit terakhir—setelah sebelumnya kepolisian memberikan izin beberapa hari sebelumnya—untuk memajang kartu-kartu putih guna membentuk tulisan “kebebasan” di sepanjang tribun, terungkap dalam beberapa jam terakhir bahwa sebuah spanduk juga tidak diizinkan masuk ke Stadion Olimpico.
Lazio, bukan hanya soal kartu. Saat melawan Milan, spanduk yang menentang Lotito pun dilarang masuk: inilah yang tertulis di sana
KOREOGRAFI YANG GAGAL
Penolakan terhadap koreografi, yang terjadi beberapa menit sebelum peluit kick-off pertandingan dibunyikan, dengan spanduk-spanduk putih yang segera diturunkan dengan tergesa-gesa, telah menimbulkan kehebohan. Alasan resmi, menurut pernyataan yang diterima dari kantor-kantor berita, adalah adanya ketidaksesuaian antara apa yang telah dikomunikasikan sebelumnya kepada pihak berwenang—dan karenanya telah disetujui—dengan apa yang seharusnya ditampilkan di dalam stadion. Sebuah celah birokratis, yang menurut para pendukung Lazio hanyalah dalih yang digunakan untuk menutupi tindakan sewenang-wenang yang dilakukan klub terhadap mereka. Dan itu bukanlah satu-satunya insiden pada Minggu malam.
SPANDUK
Di tribun Stadion Olimpico seharusnya juga terpampang sebuah spanduk bertuliskan: "Hanya mereka yang memiliki keberanian untuk mengucapkan kata 'akhir', yang dapat menuliskan kata 'awal'." Referensi terhadap protes yang sedang berlangsung terhadap Presiden Lotito sangat jelas, meskipun harus ditafsirkan secara tersirat. Namun, bukan itu yang menghambat pemasangannya. Sebab, untuk spanduk tersebut tidak ada izin tertulis yang diajukan, sehingga saat pemeriksaan di stadion, aksesnya pun ditolak. Sebagai balasan, para pendukung Lazio memutuskan untuk tetap memajangnya, bukan di Olimpico melainkan di Ponte Milvio. Di pagar pembatas yang menghadap Sungai Tiber, yang terlihat jelas dari kedua tepi sungai, pesan tersebut tetap terpampang selama beberapa jam kemarin. Dan, tentu saja, foto-foto tersebut segera beredar di media sosial dan dengan cepat menjadi viral melalui berbagai pembagian dan repost dari banyak penggemar Lazio.