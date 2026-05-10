'Layak menduduki puncak dunia' - Elliot Anderson berpotensi hengkang dari Nottingham Forest di tengah kabar ketertarikan Man Utd dan Man City, kata Vitor Pereira

Melihat Anderson bersinar di klub lain merupakan hal yang sulit bagi manajer Newcastle, Eddie Howe, yang terpaksa menjualnya hanya seharga £35 juta demi memenuhi Aturan Laba dan Keberlanjutan. "Itu adalah sesuatu yang kami sesali saat melakukannya," aku Howe. "Kami tahu itu akan menjadi transfer yang sangat, sangat menyakitkan, namun kami harus melakukannya. Kami tidak punya pilihan, tapi itu mungkin transfer yang paling enggan saya lakukan, karena kami tahu kualitas sang pemain. Kami telah melihatnya dari dekat selama beberapa tahun saat berlatih bersama kami. Dia mulai menembus tim utama dan bagiku, di akhir musim itu, dia sangat efektif di berbagai posisi. Sungguh menyakitkan melihatnya melakukan itu melawan kami hari ini; dia akan pergi dan memiliki karier yang fantastis, ke mana pun dia pergi, ke mana pun kariernya membawanya. Dia juga pemuda yang hebat, jadi ini menyakitkan bagi kami untuk melepasnya, tapi dia adalah pemain yang luar biasa."