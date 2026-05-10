'Layak menduduki puncak dunia' - Elliot Anderson berpotensi hengkang dari Nottingham Forest di tengah kabar ketertarikan Man Utd dan Man City, kata Vitor Pereira
Pereira belum yakin soal masa depan Anderson
Pereira mengakui bahwa ia tidak yakin apakah Anderson akan tetap menjadi bagian dari skuadnya musim depan. Gelandang tersebut mencetak gol penyeimbang pada menit ke-88 yang membawa Forest meraih hasil imbang 1-1 melawan Newcastle United, mantan klubnya, pada Minggu sore. Saat ditanya mengenai perkembangan terbaru seputar masa depan Anderson setelah pertandingan, Pereira memberikan penilaian yang jujur, dengan mengatakan: "Saya tidak bisa memastikan [apakah ia akan bertahan], saya tidak punya jawabannya. Saya tahu dia layak berada di puncak dunia. Saya tahu dia adalah pemain kami, dan kami harus menikmati kehadirannya karena saya telah bekerja dengan para pemain berbakat terbaik, tetapi menemukan pemain top dengan karakter seperti ini tidaklah mudah. Saya tidak memikirkan musim depan. Saya memikirkan untuk menyelesaikan musim ini di posisi terbaik yang kami bisa."
Klub-klub Manchester mengincar pemain berbakat senilai £120 juta
United dan City sedang memantau situasi ini dengan cermat. Namun, ESPN melaporkan bahwa United enggan terlibat dalam perang penawaran terkait harga Anderson yang dikabarkan mencapai £120 juta. Kenaikan performa luar biasa sang gelandang ini terasa semakin menyentuh mengingat tragedi pribadi yang baru saja dialaminya, di mana ia bermain hanya beberapa hari setelah pemakaman ibunya. "Sulit bagi saya, dan semua orang, untuk memahami apa yang ia rasakan di dalam hatinya," kata Pereira. "Saat pemanasan, asisten-asisten saya berkata kepada saya, 'Elliot sedang dalam performa terbaiknya hari ini.' Setiap kali dia menembak ke gawang, dia mencetak gol. Dia baru saja menghadiri pemakaman ibunya dua hari yang lalu, saya tidak berbicara dengannya, tapi saya yakin dia ingin menghormati ibunya dengan sebuah gol."
Howe menyesali kepergiannya yang menyakitkan dari Newcastle
Melihat Anderson bersinar di klub lain merupakan hal yang sulit bagi manajer Newcastle, Eddie Howe, yang terpaksa menjualnya hanya seharga £35 juta demi memenuhi Aturan Laba dan Keberlanjutan. "Itu adalah sesuatu yang kami sesali saat melakukannya," aku Howe. "Kami tahu itu akan menjadi transfer yang sangat, sangat menyakitkan, namun kami harus melakukannya. Kami tidak punya pilihan, tapi itu mungkin transfer yang paling enggan saya lakukan, karena kami tahu kualitas sang pemain. Kami telah melihatnya dari dekat selama beberapa tahun saat berlatih bersama kami. Dia mulai menembus tim utama dan bagiku, di akhir musim itu, dia sangat efektif di berbagai posisi. Sungguh menyakitkan melihatnya melakukan itu melawan kami hari ini; dia akan pergi dan memiliki karier yang fantastis, ke mana pun dia pergi, ke mana pun kariernya membawanya. Dia juga pemuda yang hebat, jadi ini menyakitkan bagi kami untuk melepasnya, tapi dia adalah pemain yang luar biasa."
Apa yang akan terjadi selanjutnya?
Ke depan, Anderson akan mengalihkan fokusnya untuk mengamankan posisi penting dalam skuad Inggris menjelang Piala Dunia mendatang. Di luar itu, meski Nottingham Forest sangat berharap dapat mempertahankan pemain andalannya, daya tarik finansial yang luar biasa serta pesona Liga Champions dari para peminat elitnya membuat kemungkinan terjadinya transfer musim panas yang menguntungkan menjadi sangat besar.