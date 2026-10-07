Getty/GOAL
Diterjemahkan oleh
Layak dengan uang yang dikeluarkan? MLS diperingatkan agar menjauhi reuni 'MSN' yang direncanakan Neymar bersama Lionel Messi & Luis Suarez di Inter Miami seiring 'Father Time' mulai mengejar sang superstar Brasil
Kontrak Neymar di Santos mendekati akhir.
Kontrak Neymar di klub masa kecilnya, Santos, akan berakhir sebelum akhir tahun kalender. Pada usia 34 tahun, dia harus membuat beberapa keputusan besar soal langkah berikutnya. Cedera menjadi masalah dalam beberapa waktu terakhir.
Pertanyaan juga muncul soal apakah sosok yang masih menjadi pemain termahal sepanjang masa, berkat transfer senilai €222 juta (£188 juta/$249 juta) ke Paris Saint-Germain pada 2017, masih memiliki percikan kreativitas yang pernah membuatnya begitu enak ditonton dan berbahaya.
- Getty
Akankah Neymar bergabung dengan Messi di Inter Miami?
Piala Dunia 2026 tidak berjalan sesuai rencana bagi Neymar, setelah terpilihnya dia untuk turnamen tersebut memicu banyak tajuk utama. Dengan menit bermainnya yang terbatas di bawah Carlo Ancelotti, pencetak gol terbanyak sepanjang masa Brasil itu tersandung ke pensiun dari tim nasional.
Gairahnya terhadap permainan tidak pernah memudar, dan kelicikan yang membuatnya memiliki begitu banyak penggemar di seluruh dunia tidak akan sepenuhnya meninggalkannya, dan itu berarti tantangan baru lainnya dan awal yang segar masih mungkin dicari.
GOAT Argentina, Messi, terikat kontrak di Miami hingga 2028. Dia telah terbiasa menyambut wajah-wajah yang familiar ke Amerika Serikat. Daya tarik pemasaran Neymar di MLS jelas terlihat bagi Sir David Beckham dan kawan-kawan.
Apakah transfer Neymar masuk akal untuk MLS?
Haruskah kesepakatan itu diwujudkan? Tidak semua orang yakin. Kompetisi domestik di Amerika Utara terus berkembang, jadi apakah penekanan yang lebih besar seharusnya diberikan pada pencarian bintang-bintang masa depan alih-alih memanjakan ikon-ikon yang mulai meredup dari masa lampau?
Diminta menjelaskan sikapnya terkait perekrutan bintang lainnya untuk Inter Miami, mantan kiper FC Dallas, Hislop, yang berbicara dalam kerja sama dengan kasino online Kanada, mengatakan kepada GOAL: “Saya tidak yakin Neymar ke MLS.
“Dengar, talenta luar biasa di sekitar MSN. Riwayat luar biasa dari siapa mereka bertiga itu, khususnya untuk Barcelona. Tetapi Neymar mengalami beberapa cedera yang mengerikan. Saya rasa dia sudah tidak lagi mendekati pemain seperti dirinya dahulu.
“Dan mengingat berapa besar biaya yang sangat mungkin harus dikeluarkan MLS, saya tidak yakin itu sepadan dengan uang yang dikeluarkan, selain tontonan melihat ketiganya bersama lagi. Meski begitu, Luis Suarez juga mulai melambat. Dia tetap finisher yang luar biasa, tetapi saya tidak tahu apakah dia masih punya tenaga untuk memberi dampak di MLS atau di tempat lain seperti yang dulu pernah dia lakukan. Dan itu sama sekali bukan bentuk tidak hormat kepada salah satu finisher terbaik yang pernah disaksikan olahraga ini dalam beberapa generasi.
“Hal serupa juga berlaku untuk Neymar. Waktu mengejar kita semua, meskipun [Cristiano] Ronaldo dan Messi terus membuktikan sebaliknya. Jadi hanya dari sudut pandang bisnis, dari sudut pandang finansial, jika saya yang memimpin MLS, saya tidak yakin melihat nilai di situ.”
- Getty
Neymar pernah bermain bersama Messi di Barcelona & PSG
Neymar masih belum mengungkapkan, setidaknya di depan publik, apa rencananya untuk masa depan terdekat. Bisa jadi ia memanfaatkan kesempatan untuk kembali bekerja dengan sahabat dekatnya, Messi, setelah juga pernah berbagi lapangan dengan peraih Ballon d’Or delapan kali itu di PSG.
Reuni ‘MSN’ yang telah memicu imajinasi audiens di seluruh dunia itu mungkin tidak akan terjadi terlepas dari apa pun yang diputuskan sang idola Brasil, dengan kontrak Suarez di Miami yang akan segera berakhir pada usia 39 tahun.
Ikuti GOAL di Google
SUKA CERITA INI?
Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami