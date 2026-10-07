Haruskah kesepakatan itu diwujudkan? Tidak semua orang yakin. Kompetisi domestik di Amerika Utara terus berkembang, jadi apakah penekanan yang lebih besar seharusnya diberikan pada pencarian bintang-bintang masa depan alih-alih memanjakan ikon-ikon yang mulai meredup dari masa lampau?

Diminta menjelaskan sikapnya terkait perekrutan bintang lainnya untuk Inter Miami, mantan kiper FC Dallas, Hislop, yang berbicara dalam kerja sama dengan kasino online Kanada, mengatakan kepada GOAL: “Saya tidak yakin Neymar ke MLS.

“Dengar, talenta luar biasa di sekitar MSN. Riwayat luar biasa dari siapa mereka bertiga itu, khususnya untuk Barcelona. Tetapi Neymar mengalami beberapa cedera yang mengerikan. Saya rasa dia sudah tidak lagi mendekati pemain seperti dirinya dahulu.

“Dan mengingat berapa besar biaya yang sangat mungkin harus dikeluarkan MLS, saya tidak yakin itu sepadan dengan uang yang dikeluarkan, selain tontonan melihat ketiganya bersama lagi. Meski begitu, Luis Suarez juga mulai melambat. Dia tetap finisher yang luar biasa, tetapi saya tidak tahu apakah dia masih punya tenaga untuk memberi dampak di MLS atau di tempat lain seperti yang dulu pernah dia lakukan. Dan itu sama sekali bukan bentuk tidak hormat kepada salah satu finisher terbaik yang pernah disaksikan olahraga ini dalam beberapa generasi.

“Hal serupa juga berlaku untuk Neymar. Waktu mengejar kita semua, meskipun [Cristiano] Ronaldo dan Messi terus membuktikan sebaliknya. Jadi hanya dari sudut pandang bisnis, dari sudut pandang finansial, jika saya yang memimpin MLS, saya tidak yakin melihat nilai di situ.”