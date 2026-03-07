Lawannya LA Galaxy menghadapi masalah visa besar-besaran karena 10 pemain akan ditolak masuk ke Amerika Serikat untuk pertandingan Champions Cup

Implikasi olahraga bagi tim Jamaika sangat serius, dengan klub memperingatkan bahwa mereka mungkin harus menurunkan tim dadakan. Dalam komentar yang dilaporkan oleh Los Angeles Times, direktur olahraga Paul Christie mengungkapkan kekecewaannya, mengatakan: "Kami tidak ingin hanya hadir dalam pertandingan, kami ingin bisa bersaing, tetapi kami tidak diberi kesempatan untuk tampil sebaik mungkin." Jika banding ditolak, klub akan terpaksa mengisi kekosongan dengan tujuh atau delapan pemain dari akademi muda mereka untuk melengkapi skuad pertandingan pada leg pertama di Dignity Health Sports Park.