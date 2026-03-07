Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh
Lawannya LA Galaxy menghadapi masalah visa besar-besaran karena 10 pemain akan ditolak masuk ke Amerika Serikat untuk pertandingan Champions Cup
Mount Pleasant kesulitan untuk membentuk skuad yang kompetitif.
Sebanyak 10 pemain dilaporkan telah ditolak visanya, memicu perdebatan sengit mengenai pembatasan perjalanan dan dampaknya terhadap acara olahraga besar yang diselenggarakan di Amerika Serikat, sementara CONCACAF bekerja sama dengan klub untuk mengajukan banding atas keputusan tersebut sebelum keberangkatan mereka ke Los Angeles pada Minggu ini. Hambatan administratif ini telah membuat juara CONCACAF Caribbean Cup tahun lalu kesulitan untuk menyusun skuad yang kompetitif untuk leg pertama di Dignity Health Sports Park.
- Getty Images Sport
Mount Pleasant terpaksa mengandalkan pemain muda.
Implikasi olahraga bagi tim Jamaika sangat serius, dengan klub memperingatkan bahwa mereka mungkin harus menurunkan tim dadakan. Dalam komentar yang dilaporkan oleh Los Angeles Times, direktur olahraga Paul Christie mengungkapkan kekecewaannya, mengatakan: "Kami tidak ingin hanya hadir dalam pertandingan, kami ingin bisa bersaing, tetapi kami tidak diberi kesempatan untuk tampil sebaik mungkin." Jika banding ditolak, klub akan terpaksa mengisi kekosongan dengan tujuh atau delapan pemain dari akademi muda mereka untuk melengkapi skuad pertandingan pada leg pertama di Dignity Health Sports Park.
Kekhawatiran terkait visa turnamen di masa depan
Situasi ini telah menimbulkan kekhawatiran serius terkait turnamen besar lainnya, termasuk Piala Dunia yang akan datang. David J. Bier, direktur studi imigrasi di Cato Institute, mencatat: "Keputusan ini menimbulkan kekhawatiran serius tentang kesediaan pemerintah untuk mematuhi perjanjian dan pernyataan mereka sendiri terkait penerbitan visa untuk Piala Dunia. Proklamasi Presiden secara jelas mengecualikan atlet dan personel pendukung yang diperlukan untuk 'acara olahraga besar.' Namun, tampaknya pengecualian ini tidak diterapkan dalam semua kasus."
- Getty Images Sport
Dampak terhadap dunia sepak bola secara luas
Krisis visa meluas melampaui kawasan Karibia, dengan negara-negara seperti Iran dan Senegal sebelumnya menghadapi hambatan serupa untuk pertandingan internasional. Bagi LA Galaxy, fokus tetap pada lapangan, meskipun mempersiapkan diri menghadapi lawan muda yang belum dikenal menghadirkan tantangan unik. Tanpa perubahan mendadak pada menit-menit terakhir, salah satu pertandingan prestisius di kawasan ini akan terganggu oleh konflik politik yang membuat salah satu tim harus bertanding dengan tangan terikat di belakang punggungnya.
Iklan