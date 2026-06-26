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Netherlands vs Morocco

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"Lawan tangguh di kancah internasional".. Media Belanda membunyikan tanda bahaya menjelang laga melawan Maroko

Netherlands vs Morocco
Netherlands
Morocco
World Cup
FEATURES
Belanda
Maroko
Meksiko

Penampilan tim nasional Belanda memicu keraguan media lokal meskipun berhasil lolos sebagai juara grup

Setelah tim nasional Belanda lolos sebagai pemuncak Grup 6 dengan raihan 7 poin, dipastikan mereka akan berhadapan dengan tim nasional Maroko di babak 32 besar Piala Dunia 2026, di Stadion Monterrey, Senin malam mendatang menurut waktu Meksiko.

Maroko sebelumnya menempati posisi kedua di Grup 3, juga dengan 7 poin, di belakang Brasil yang memuncaki grup berdasarkan selisih gol.

Pertandingan yang dinantikan ini menarik perhatian luas di media Belanda, yang menggambarkannya sebagai ujian yang sulit dan berbahaya bagi tim Oranje, meskipun tim Eropa tersebut secara teori diunggulkan.

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    "Kita akan tersingkir dari turnamen ini!"

    Di surat kabar "De Telegraaf", analis terkenal Valentin Drissen memperingatkan tentang bahaya tim nasional Maroko, sambil menegaskan bahwa tim "De Windmolen" belum menunjukkan performa terbaiknya hingga saat ini.

    Dresen mengatakan: “Masih belum jelas di mana sebenarnya posisi timnas Belanda. Jika kami bermain dengan cara yang sama seperti pada seperempat jam pertama melawan Tunisia, kami akan tersingkir dari turnamen ini.”

    Ia menambahkan bahwa Maroko “kuat secara fisik, terorganisir secara taktis, dan memiliki pengalaman yang besar di babak gugur,” sambil memperingatkan tentang kelemahan pertahanan Belanda dalam menghadapi serangan balik cepat dari “Singa Atlas”.

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    "Gaya yang sulit ditembus"

    Situs "Voetbal Primeur" dan "Voetbal International" juga menggambarkan pertandingan tersebut sebagai "berbahaya dan sulit", sambil menyoroti bahwa tim nasional Maroko kini telah menjadi "salah satu tim besar di dunia" setelah pencapaian bersejarahnya di Piala Dunia 2022.

    Keduanya menambahkan bahwa timnas Atlas Blacks memiliki banyak pemain profesional di Eropa, serta gaya permainan yang sulit ditembus oleh Belanda, terutama dalam cuaca panas di kota Monterrey.

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    "Maroko termasuk dalam jajaran elit dunia"

    Sementara itu, Lembaga Penyiaran Belanda "NOS" menegaskan bahwa "Maroko termasuk dalam jajaran elit dunia", sambil mengenang pencapaian bersejarahnya yang berhasil mencapai babak semifinal Piala Dunia 2022.

    NOS juga menyebutkan bahwa tim nasional Belanda lebih memilih untuk menghindari pertemuan dini dengan tim yang memiliki tingkat organisasi, kekuatan fisik, dan ketangguhan mental setinggi itu.

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