"Lawan kelas dunia yang sulit ditaklukkan"... Media Belanda membunyikan peringatan menjelang laga melawan Maroko

Setelah tim nasional Belanda lolos sebagai pemuncak Grup 6 dengan raihan 7 poin, dipastikan mereka akan berhadapan dengan tim nasional Maroko di babak 32 besar Piala Dunia 2026, di Stadion Monterrey, Senin malam mendatang menurut waktu Meksiko.

Maroko sebelumnya menempati posisi kedua di Grup 3, juga dengan 7 poin, di belakang Brasil yang memuncaki grup berdasarkan selisih gol.

Pertandingan yang dinantikan ini menarik perhatian luas di media Belanda, yang menggambarkannya sebagai ujian yang sulit dan berbahaya bagi tim Oranje, meskipun tim Eropa tersebut secara teori lebih diunggulkan.

Baca juga

El Hadary: Maroko Kini Menjadi Tim Eropa... dan Mengulangi Prestasi 2022 Sangat Mungkin

Tidak biasa.. Bagaimana bola Piala Dunia 2026 bisa mengecoh kiper?