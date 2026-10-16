Wawancara panjang dengan Lautaro Martinez, yang dilakukan di Argentina. Kapten Inter, yang mengalami cedera dan akan absen hingga setelah jeda pada November, berbicara terus terang tentang keluarganya, pengorbanan orang tuanya, ikatannya dengan Inter, serta penderitaan yang dialaminya di Qatar: "Saya selalu bilang bahwa saya lahir di ruang ganti karena ayah saya seorang pesepakbola. Sejak kami berusia tiga atau empat tahun, saya dan saudara laki-laki saya, yang usianya terpaut sepuluh bulan dari saya, sudah menyaksikan sesi latihan, rapat taktik, dan pidato motivasi. Ayah saya adalah kapten di tim-tim yang dibelanya. Dia menularkan kecintaan terhadap sepakbola itu kepada kami.
Lautaro ungkap semuanya: "Inter dan Argentina, saya tidak ingin melewatkan satu pertandingan pun. Namun, ada yang justru memikirkan Piala Dunia..."
"Segala hal yang saya pelajari dan alami sendiri sejak kecil membantu saya mengembangkan rasa tanggung jawab yang sangat besar terhadap olahraga, disiplin, dan pekerjaan. Itulah yang hingga kini berusaha saya tanamkan kepada anak-anak saya."
"Waktu kecil saya bermain sebagai bek. Saya memulai seperti ayah saya, bermain sebagai libero. Lalu, ketika kami mulai menjalani pertandingan sungguhan dengan poin yang diperebutkan, seorang pelatih memindahkan saya ke sisi lapangan karena saya bisa menjadi pembeda di posisi itu. Ketika tiba di Racing, saya mulai bermain lebih ke tengah, sebagai penyerang nomor sembilan. Saya suka turun menjemput bola untuk ikut membangun permainan, menerima bola, dan bekerja sama dengan rekan-rekan setim. Sampai sekarang pun saya masih menyukainya.
"Saat bermain sebagai bek, saya tipe pemain yang menyapu bola ke depan dan sering menjatuhkan diri ke tanah. Sebagian dari kebiasaan itu masih melekat pada saya hingga sekarang. Pada masa itu, saya belajar banyak sekali: saya belajar bertahan dan menjaga lawan. Hal-hal itu kini juga berguna dalam tugas yang harus kami lakukan sebagai penyerang."
"Ibu saya selalu menjadi orang yang mengurus kami. Ia selalu bekerja sebagai petugas kebersihan dan juga merawat seorang perempuan. Saat kondisi ekonomi keluarga kami sangat buruk, ayah saya bekerja di panti jompo selain bermain sepakbola. Pada akhirnya, kami hanya bertemu dengannya pada malam hari, saat makan malam. Saya dan kakak laki-laki saya mengalami masa tersulit bagi keluarga kami. Kami punya makanan, tetapi tidak mampu membeli sesuatu sekadar untuk menyenangkan diri. Kami tinggal di rumah yang dipinjamkan teman-teman kepada kami dan, kalau saya tidak salah ingat, hanya membayar 100 peso untuk listrik. Saya mengingatnya karena pada masa itu kami benar-benar banyak menderita. Namun, justru pada saat-saat seperti itulah kita belajar menghargai segala sesuatu sebagaimana mestinya, menghargai kehidupan secara umum, dan terutama nilai-nilai kemanusiaan: bersikap rendah hati, bertanggung jawab, selalu mau bekerja, dan berusaha memperbaiki diri."
"Saat itu, kamu belum menyadari segala upaya yang dilakukan orang tuamu. Aku berkata: 'Ayah, aku mau sepatu bola biru yang mengilap, bukan yang hitam. Aku mau ini, aku mau itu.' Mereka pun berusaha memenuhi keinginan kami. Mereka tidak selalu berhasil, tetapi melakukan segala cara. Mereka membeli sepatu bola dengan mencicil, atau menggunakan uang pinjaman dari teman-teman. Semua itu membuatmu tumbuh dewasa."
"Hari ini saya senang dan bangga karena berhasil mewujudkan impian saya sejak kecil untuk menjadi pesepakbola profesional. Saya juga senang bisa membantu keluarga, meski kedua orang tua saya masih bekerja, masing-masing di bidangnya sendiri. Dalam keluarga kami, semua orang selalu memiliki rasa tanggung jawab yang besar terhadap pekerjaan."
"Ketika saya mulai datang ke pusat latihan tim nasional, usia saya 18 atau 19 tahun, sekitar waktu saya menjalani debut bersama tim utama. Turnamen pertama yang saya ikuti adalah turnamen Alcudia, dan saya tampil sangat baik di sana.
Saat itu, klub-klub Eropa sudah mulai menghubungi saya. Namun, saya ingin terus bermain di Racing, membangun nama, dan merintis jalan saya sendiri".
"Copa America 2021 sangat berat bagi saya pribadi. Putri saya lahir pada Februari. Ketika kami mulai menjalani pemusatan latihan, usianya dua setengah bulan, dan ketika saya pulang, usianya hampir lima bulan.
Itu masa yang sulit. Kehilangan waktu bersama putri saya, terutama karena dia anak pertama saya dan saya baru saja menjadi ayah, terasa berat. Namun, kami semua melewati masa yang sulit. Dibu juga menjadi ayah selama pemusatan latihan, begitu pula Chino Martínez Quarta.
Kami semua mengalami masa sulit, tetapi bisa mengakhirinya dengan meraih gelar setelah sekian lama Argentina tidak meraih kesuksesan berarti hidup, sukacita, dan kebahagiaan. Kami semua bangga dengan apa yang telah kami lakukan.
Itu sangat berat karena ketika dunia terhenti, kami terus bermain. Kami memikul tanggung jawab itu, dan itulah titik awal dari semua yang datang kemudian.
Kami sedang membangun sesuatu yang sangat indah. Sebuah kelompok yang saling membela di dalam dan di luar lapangan. Ada persatuan, suasana, dan energi yang sangat positif bersama semua orang yang bekerja dengan kami. Bagi saya, itu sangat penting untuk meraih hasil".
"Saya juga pernah membicarakannya dalam sebuah film dokumenter dan wawancara yang saya lakukan bersama orang-orang di klub saya, Inter. Saya sedikit bercerita tentang diri saya: saya tidak ingin melewatkan satu pun sesi latihan, saya tidak ingin melewatkan satu pertandingan pun.
Pada periode itu, ada tiga atau empat rekan saya di Inter yang juga mengalami masalah fisik dan lebih memikirkan Piala Dunia daripada klub.
Namun, saya berbeda. Saya setia kepada mereka yang membukakan pintu bagi saya, yang memperlakukan saya dengan luar biasa. Saya bertanggung jawab terhadap pekerjaan saya karena itulah yang saya rasakan dalam diri saya.
Saat itu, saya merasa tidak bisa meninggalkan kapal, meninggalkan klub. Jadi, saya terus bermain."
"Saya ingat pada latihan pertama bersama timnas, setelah perjalanan, kami melakukan sedikit latihan mobilitas dan saat itu saya sudah tidak bisa merasakan pergelangan kaki saya.
Lalu saya berbicara dengan pelatih dan bertanya apakah saya bisa membiarkannya beristirahat sebentar. Saya tidak bermain dalam laga persahabatan itu.
Kemudian, ketika Piala Dunia dimulai, saya sudah bermain dengan anestesi sejak pertandingan pertama melawan Arab Saudi.
Hal yang sama terjadi setelah pertandingan kedua, tetapi setelah pertandingan melawan Meksiko, melanjutkan permainan menjadi sangat sulit. Itu wajar, karena setelah menjalani suntikan, berjalan pada pagi hari saja terasa berat. Lima atau enam langkah pertama begitu bangun tidur terasa begitu menyakitkan hingga membuat saya ingin menangis.
Saya selalu menyiapkan es di kamar, terus berusaha mengurangi pembengkakan pergelangan kaki saya. Pergelangan kaki saya membengkak hebat akibat suntikan itu. Berlatih menjadi sangat sulit karena saya harus mengurangi pembengkakannya terlebih dahulu".
"Qatar menjadi pengalaman istimewa bagi saya karena semua yang saya alami. Kami mengangkat trofi Piala Dunia, dan itulah yang paling penting.
Setelah itu datanglah Copa América. Saya juga baru menjalani musim yang luar biasa bersama Inter: saya menjadi top skor, dinobatkan sebagai pemain terbaik musim itu, dan kami menjuarai liga.
Datang ke Copa América dalam kondisi seperti itu membuat saya sangat tenang. Secara mental, saya merasa baik dan telah mempersiapkan diri dengan tepat.
Mencetak gol di final menjadi ganjaran atas semua kerja keras saya dan cara saya mempersiapkan diri untuk kompetisi itu.
Dalam sebuah wawancara, saya pernah mengatakan bahwa itu adalah penebusan, tetapi sebenarnya saya tidak menganggapnya demikian. Bagi saya, itu adalah penghargaan atas semua pengorbanan yang saya lakukan sejak pertama kali menginjakkan kaki di pusat latihan tim nasional."
"Piala Dunia itu sangat intens, benar-benar sangat intens. Semua pertandingan berlangsung sengit hingga akhir.
Orang-orang juga merasa sangat terhubung dengan kami, dengan tim ini dan dengan perjalanan yang telah kami lalui.
Saya rasa Piala Dunia ini merupakan rangkuman sempurna dari semua yang telah kami bangun selama bertahun-tahun.
Tim yang saling membela di dalam dan di luar lapangan, yang tidak pernah menganggap apa pun sudah hilang. Tim yang menjunjung nilai-nilai ini, merasa dekat dengan masyarakatnya dan selalu bertekad menginginkan lebih.
Dengan pemimpin seperti Leo, yang mengajari kami untuk tidak menyerah dan selalu berusaha meraih lebih. Penampilannya di Piala Dunia juga sekali lagi menunjukkan bahwa setiap kali mengenakan seragam ini, ia selalu menginginkan lebih.
Meski pada akhirnya hasilnya bukan seperti yang kami inginkan, semua yang kami alami sungguh luar biasa".
"Banyak dari kami datang dalam kondisi yang sulit. Saya mengalami cedera otot soleus yang membuat saya absen selama dua bulan.
Saat itu saya berbicara dengan pelatih fisik dan berkata kepadanya: 'Prof, saya perlu bermain. Saya harus tiba di Piala Dunia dengan sejumlah pertandingan di kaki saya, saya harus tiba di sana dengan ritme pertandingan'.
Itu juga risiko yang saya putuskan untuk ambil. Saya bermain bersama klub saya hingga pertandingan terakhir.
Seperti yang saya katakan sebelumnya, kami saling membela dan selalu memberikan energi sebaik mungkin kepada mereka yang harus turun ke lapangan agar bisa tampil bagus".
"Saya rasa pertandingan melawan Inggris menguras banyak sekali energi kami. Benar-benar banyak. Kami memberikan segalanya, bahkan lebih dari yang kami punya.
Lalu di final, melihat pemain seperti Nico, Cuti, dan Licha yang harus meninggalkan lapangan meski sudah memberikan segalanya. Begitu pula Gonzalo, Leo, dan Julián.
Saya bisa terus menyebut nama, saya bisa menyebut mereka semua. Sebab, pada akhirnya kami mengerahkan segalanya di lapangan, bahkan lebih dari yang kami punya.
Itu terlihat jelas: ada pemain yang nyaris tak sanggup berjalan, tetapi tetap berlari. Dan hingga aksi terakhir, kami masih punya peluang untuk menang.
Karena itu, mendengar teori-teori tertentu terasa menjengkelkan. Menjengkelkan justru karena jelas bahwa kami telah memberikan segalanya. Itulah yang membuat kami tenang.
Lawan tampil lebih baik dan kami meninggalkan lapangan tanpa tenaga tersisa. Cepat atau lambat, itu bisa terjadi. Dalam beberapa tahun terakhir, kami sangat jarang kalah.
Saya ingat pelatih sudah mengatakan kepada kami di Qatar bahwa cepat atau lambat, akan tiba saatnya kami kalah.
Dan pada akhirnya, itu terjadi di sebuah final. Rasanya menyakitkan. Dua kali lebih menyakitkan. Itu meninggalkan luka yang mendalam.
Namun, yang terpenting adalah bangkit dan kembali memiliki keinginan untuk bersaing, seperti yang telah kami lakukan selama bertahun-tahun. Saya yakin kami siap dan sangat ingin terus bersaing di level tertinggi, untuk membawa Argentina setinggi mungkin".
"Di depan kamera, kamu tentu harus bersikap berbeda karena pada akhirnya ini pertandingan sepakbola dan apa pun bisa terjadi.
Namun, dalam hati kami, tentu saja ini bukan pertandingan seperti yang lain. Ini pertandingan istimewa.
Karena semua sejarah di baliknya, tetapi juga karena kami ingin kembali bermain di final Piala Dunia.
Pertandingan melawan mereka, seluruh sejarah Argentina, sejarah Malvinas: semua itu membuat laga tersebut istimewa.
Namun, hal yang paling kami tekankan adalah sesuatu yang lain: memenangi pertandingan itu berarti kembali bermain di final Piala Dunia setelah tiga setengah tahun.
Pada akhirnya, kami turun ke lapangan dengan sesuatu yang lebih, dengan energi positif yang dibutuhkan untuk memainkan pertandingan seperti ini.
Kami kebobolan satu gol, tetapi terus menguasai bola, terus mencoba, dan melakukan apa yang kami kuasai.
Begitulah hingga detik terakhir. Kami tetap berada dalam pertandingan, kami tetap bersatu. Dan pada akhirnya, pertandingan itu memungkinkan kami kembali bermain di final".
"Saya pikir pada babak pertama mereka jauh lebih unggul. Secara fisik pun mereka cukup membuat perbedaan.
Pada babak kedua, kami masuk dengan mentalitas lain dan pendekatan bermain yang berbeda dibandingkan awal pertandingan.
Saya pikir pergantian pemain mereka juga mengubah cara mereka menekan dan bermain. Itu menguntungkan kami.
Kami menciptakan begitu banyak peluang, tetapi bola seolah tidak mau masuk. Bola yang membentur tiang gawang, peluang Alexis dan Nico González, tembakan jarak jauh Enzo, sundulan-sundulan...
Sepertinya itu bukan hari kami. Namun, pada akhirnya, kami berhasil mencetak dua gol pada menit-menit terakhir pertandingan. Kegembiraannya terasa tiga kali lipat".
Aksi Messi pada babak pertama
"Penting untuk menunjukkan keunggulan dengan cara seperti itu juga. Membuat mereka paham bahwa, untuk memenangi pertandingan itu, mereka harus mengungguli kami dalam segala aspek.
Karena kami benar-benar mencurahkan diri, sepenuhnya berkomitmen untuk mencapai tujuan. Begitu banyak emosi dan begitu banyak hal terjadi bersamaan, sampai-sampai aspek sepakbolanya sendiri terkadang hampir menjadi nomor dua".
"Hal yang sama juga terjadi saat melawan Mesir. Leo menyadari bahwa bermain melalui tengah mustahil dan bergerak melebar mendekati garis tepi lapangan. Saat itu pun gol-gol lahir dari situasi seperti itu.
Melawan Inggris, kami sudah menciptakan peluang lewat umpan-umpan silang untuk Nico González dan Alexis. Kami tahu pertandingan itu bisa terbuka dengan cara tersebut.
Lalu gol Enzo berawal dari skema sepak pojok pendek antara Rodrigo dan Leo.
Saat itu, bek-bek tengah mereka bertubuh sangat besar. Kami telah menempatkan bek-bek tengah kami di kotak penalti, bersama Alexis, kalau tidak salah, dan Julián.
Saya melihat mereka semua merapat ke arah gawang. Ketika Leo mengoper bola kepada Enzo, saya sedikit keluar dari kotak penalti agar bisa berada dalam posisi bebas dan menerima bola.
Lalu Enzo mengontrol bola, tak seorang pun berhasil menghadangnya, dan ia mengarahkan bola ke tiang jauh.
Itu gol luar biasa yang memberi kami energi lebih besar lagi. Setelah gol itu, semuanya dipenuhi energi positif. Para penonton juga kembali sepenuhnya larut dalam pertandingan. Lima belas menit terakhir menjadi pertandingan yang sama sekali berbeda".
"Ayah sering sekali mengantar saya ke latihan dengan sepeda motor. Di lain waktu, saya bersepeda bersama saudara laki-laki saya saat ayah tidak bisa bekerja.
Ibu saya juga bekerja. Ketika pulang sekolah, terkadang saya dan saudara laki-laki saya cepat-cepat menyiapkan makanan karena kami mungkin tidak menyukai sayuran yang ditinggalkan ibu untuk kami.
Jadi, kami memasak sepiring pasta. Lalu kami mengambil sepeda dan mengayuh selama 45 menit, terkadang satu jam, agar tiba di klub tepat waktu untuk berlatih.
Hari ini saya juga ingin berbagi semua ini dengan ayah saya.
Karena sepanjang masa kecil saya, bahkan pada pukul sepuluh malam, saya dan ayah bermain satu lawan satu di lapangan kecil yang kami bangun bersama menggunakan sekop.
Saya rasa semua itu, terlepas dari apakah pada akhirnya saya menjadi pesepakbola profesional atau tidak, adalah kenangan terindah masa kecil saya.
Berbagi segalanya dengan saudara laki-laki saya, berjuang bersama demi sebuah impian. Saya berhasil mewujudkannya, sementara dia tidak berhasil karena berbagai keadaan.
Namun, pada akhirnya kami berdua selalu hidup untuk sepakbola. Hingga kini dia masih berkecimpung dalam olahraga ini dan membantu ayah saya mengurus klub di Bahía Blanca.
Saya juga ingin berterima kasih kepadanya karena dia tentu sangat membantu saya berkembang".
"Gol melawan Inggris? Saya sudah menontonnya ulang berkali-kali. Sampai sekarang, gol itu masih sering muncul di hadapan saya. Videonya tersimpan di ponsel saya.
Itu gol yang akan terus dikenang sepanjang hidup. Sebab, gol itu tercipta di semifinal Piala Dunia, di tengah situasi yang sedang kami alami, dan memungkinkan kami kembali bermain di final.
Mungkin saat itu saya belum benar-benar menyadari arti gol yang saya cetak, mengingat besarnya makna pertandingan itu serta apa yang dialami para penonton dan keluarga saya di tribune.
Lalu kami menjalani semuanya dengan begitu intens hingga tiga atau empat hari kemudian, kami sudah harus memainkan final. Rasanya hampir seperti saya telah melupakan gol itu".
"Ketika tiba di Argentina, barulah Anda mulai memahaminya. Sebelum kembali ke sini, saya sempat singgah di Roma, bermalam di sana, dan makan siang bersama keluarga sebelum menuju bandara.
Saya bertemu beberapa orang Argentina. Seorang perempuan lanjut usia bercerita kepada saya bahwa setelah sekian lama, ia akhirnya kembali bersorak merayakan gol tim nasional Argentina.
Hal-hal seperti itu membangkitkan emosi yang luar biasa.
Lalu Anda tiba di sini, menginjakkan kaki di negara sendiri, dan orang-orang berterima kasih kepada Anda. Bukan hanya atas apa yang kami lakukan bersama tim nasional, tetapi juga kepada saya secara pribadi, atas arti gol itu.
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Di situlah saya benar-benar menyadari betapa pentingnya gol itu dalam sejarah tim nasional Argentina".
JERSEY SEMIFINAL: "AKAN SAYA HADIAHKAN KEPADA ORANG TUA SAYA"
"Jersey ini akan menjadi bagian dari sejarah. Tanggal, stadion, warna jersey, nomor, dan momen itu akan terus terpatri dalam ingatan.
Jersey ini khususnya akan menjadi milik keluarga saya, disimpan di rumah ayah saya. Sebagai penghargaan atas semua yang telah mereka lakukan untuk saya ketika impian saya adalah menjadi pesepakbola profesional.
Saya tidak pernah membayangkan bisa sampai sejauh ini, mengalami momen seperti ini.
Seperti yang saya katakan dalam wawancara setelah pertandingan, sejak kecil saya bermimpi mencetak gol seperti itu.
Sebab, kenyataannya memang begitu: ketika memilih karier ini, Anda hidup untuk momen-momen seperti ini. Dan saya berkesempatan mencetak salah satu gol terpenting dalam sejarah tim nasional Argentina.
Tidak ada tempat yang lebih baik bagi jersey ini selain menjadi hadiah untuk ibu saya.
Sebab, sampai sekarang ia masih membiarkan tempat tidur dan kamar saya tetap seperti dulu, sehingga kapan pun saya ingin pulang, saya masih bisa tidur di sana.
Kamarnya sangat kecil, tetapi saya kembali ke sana bersama istri dan anak-anak saya.
Dan saya juga ingin mempersembahkannya kepada ayah saya, yang mengajari saya untuk bersaing, bertanggung jawab, dan mencintai olahraga ini".
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