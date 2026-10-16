"Gol melawan Inggris? Saya sudah menontonnya ulang berkali-kali. Sampai sekarang, gol itu masih sering muncul di hadapan saya. Videonya tersimpan di ponsel saya.

Itu gol yang akan terus dikenang sepanjang hidup. Sebab, gol itu tercipta di semifinal Piala Dunia, di tengah situasi yang sedang kami alami, dan memungkinkan kami kembali bermain di final.









Mungkin saat itu saya belum benar-benar menyadari arti gol yang saya cetak, mengingat besarnya makna pertandingan itu serta apa yang dialami para penonton dan keluarga saya di tribune.

Lalu kami menjalani semuanya dengan begitu intens hingga tiga atau empat hari kemudian, kami sudah harus memainkan final. Rasanya hampir seperti saya telah melupakan gol itu".





"Ketika tiba di Argentina, barulah Anda mulai memahaminya. Sebelum kembali ke sini, saya sempat singgah di Roma, bermalam di sana, dan makan siang bersama keluarga sebelum menuju bandara.

Saya bertemu beberapa orang Argentina. Seorang perempuan lanjut usia bercerita kepada saya bahwa setelah sekian lama, ia akhirnya kembali bersorak merayakan gol tim nasional Argentina.





Hal-hal seperti itu membangkitkan emosi yang luar biasa.





Lalu Anda tiba di sini, menginjakkan kaki di negara sendiri, dan orang-orang berterima kasih kepada Anda. Bukan hanya atas apa yang kami lakukan bersama tim nasional, tetapi juga kepada saya secara pribadi, atas arti gol itu.









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Di situlah saya benar-benar menyadari betapa pentingnya gol itu dalam sejarah tim nasional Argentina".





JERSEY SEMIFINAL: "AKAN SAYA HADIAHKAN KEPADA ORANG TUA SAYA"

"Jersey ini akan menjadi bagian dari sejarah. Tanggal, stadion, warna jersey, nomor, dan momen itu akan terus terpatri dalam ingatan.

Jersey ini khususnya akan menjadi milik keluarga saya, disimpan di rumah ayah saya. Sebagai penghargaan atas semua yang telah mereka lakukan untuk saya ketika impian saya adalah menjadi pesepakbola profesional.





Saya tidak pernah membayangkan bisa sampai sejauh ini, mengalami momen seperti ini.





Seperti yang saya katakan dalam wawancara setelah pertandingan, sejak kecil saya bermimpi mencetak gol seperti itu.





Sebab, kenyataannya memang begitu: ketika memilih karier ini, Anda hidup untuk momen-momen seperti ini. Dan saya berkesempatan mencetak salah satu gol terpenting dalam sejarah tim nasional Argentina.





Tidak ada tempat yang lebih baik bagi jersey ini selain menjadi hadiah untuk ibu saya.





Sebab, sampai sekarang ia masih membiarkan tempat tidur dan kamar saya tetap seperti dulu, sehingga kapan pun saya ingin pulang, saya masih bisa tidur di sana.





Kamarnya sangat kecil, tetapi saya kembali ke sana bersama istri dan anak-anak saya.





Dan saya juga ingin mempersembahkannya kepada ayah saya, yang mengajari saya untuk bersaing, bertanggung jawab, dan mencintai olahraga ini".