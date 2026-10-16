Wawancara panjang dengan Lautaro Martinez, yang berlangsung di Argentina. Kapten Inter, yang mengalami cedera dan harus absen hingga setelah jeda November, bercerita blak-blakan tentang keluarganya, pengorbanan orang tuanya, ikatannya dengan Inter, serta penderitaan yang dialaminya di Qatar: "Saya selalu bilang bahwa saya lahir di ruang ganti karena ayah saya seorang pesepakbola. Sejak kami berusia tiga atau empat tahun, saya dan saudara laki-laki saya, yang terpaut sepuluh bulan, sudah menyaksikan sesi latihan, rapat teknis, dan pidato motivasi. Ayah saya adalah kapten tim-tim yang dibelanya. Ia menularkan kecintaan terhadap sepak bola itu kepada kami.
Lautaro mengungkapkan semuanya: "Inter dan Argentina, saya tak ingin melewatkan satu pertandingan pun. Sementara itu, ada yang justru memikirkan Piala Dunia..."
"Semua yang saya pelajari dan alami sendiri sejak kecil membantu saya mengembangkan rasa tanggung jawab yang sangat besar terhadap olahraga, disiplin, dan pekerjaan. Itulah yang hingga kini berusaha saya tanamkan kepada anak-anak saya."
"Waktu kecil saya bermain sebagai bek. Saya memulai seperti ayah saya, bermain sebagai libero. Lalu, ketika kami mulai menjalani pertandingan sungguhan dengan poin yang diperebutkan, seorang pelatih memindahkan saya ke sayap karena saya bisa membuat perbedaan di posisi itu. Ketika tiba di Racing, saya mulai bermain lebih ke tengah, sebagai nomor sembilan. Saya suka turun menjemput bola untuk terlibat dalam permainan, menerima bola, dan bekerja sama dengan rekan-rekan setim. Sampai sekarang pun saya masih menyukainya.
"Saat bermain sebagai bek, saya tipe pemain yang membuang bola ke depan dan sering menjatuhkan diri ke tanah. Sampai sekarang, sebagian kebiasaan itu masih melekat pada diri saya. Pada masa itu, saya belajar banyak sekali: saya belajar bertahan dan menjaga lawan. Hal-hal itu kini juga berguna dalam tugas yang harus kami lakukan sebagai penyerang."
"Ibu saya selalu menjadi orang yang mengurus kami. Ia selalu bekerja sebagai petugas kebersihan dan juga merawat seorang perempuan. Pada masa ketika kondisi keuangan kami sangat sulit, selain bermain sepakbola, ayah saya juga bekerja di sebuah panti jompo. Pada akhirnya, kami hanya bertemu dengannya pada malam hari, saat makan malam. Saya dan kakak laki-laki saya mengalami masa tersulit bagi keluarga kami. Kami punya makanan, tetapi tidak mampu membeli hal-hal yang kami inginkan. Kami tinggal di rumah yang dipinjamkan teman-teman kepada kami dan, kalau saya tidak salah ingat, hanya membayar 100 peso untuk listrik. Saya mengingatnya karena pada masa itu kami benar-benar sangat menderita. Namun, justru pada saat-saat seperti itulah kamu belajar menghargai segala sesuatu dengan semestinya, kehidupan secara umum, dan terutama nilai-nilai kemanusiaan: bersikap rendah hati, bertanggung jawab, selalu mau bekerja, dan berusaha memperbaiki diri."
"Saat itu, kamu belum menyadari betapa keras orang tuamu berusaha. Aku bilang: 'Ayah, aku tidak mau sepatu bola hitam, aku mau yang biru, yang mengilap. Aku mau ini, aku mau itu.' Mereka berusaha memenuhi keinginan kami. Mereka tidak selalu bisa, tetapi mereka melakukan segala cara. Mereka membeli sepatu bola dengan mencicil, atau memakai uang pinjaman dari teman-teman. Semua itu membuatmu tumbuh dewasa."
"Hari ini saya bahagia dan bangga karena berhasil mewujudkan impian masa kecil saya untuk menjadi pesepakbola profesional. Saya juga senang bisa membantu keluarga, meski orang tua saya masih terus bekerja, masing-masing di bidangnya sendiri. Dalam keluarga kami, semua orang selalu memiliki rasa tanggung jawab yang besar terhadap pekerjaan."
"Saat mulai rutin datang ke pusat latihan tim nasional, saya berusia 18 atau 19 tahun, sekitar waktu debut saya bersama tim utama. Turnamen pertama yang saya ikuti adalah turnamen Alcudia, dan saya tampil sangat baik di sana.
Saat itu, klub-klub Eropa sudah mulai menghubungi saya. Namun, saya ingin terus bermain di Racing, membangun nama, dan meniti karier saya sendiri".
"Copa America 2021 sangat berat bagi saya secara pribadi. Putri saya lahir pada Februari. Ketika kami mulai menjalani pemusatan latihan, usianya dua setengah bulan, dan ketika saya kembali, usianya hampir lima bulan.
Itu masa yang sulit. Kehilangan waktu bersama putri saya, terutama karena dia anak pertama saya dan saya baru saja menjadi ayah, terasa berat. Namun, kami semua melewati masa yang sulit. Dibu juga menjadi ayah selama pemusatan latihan, begitu pula Chino Martínez Quarta.
Kami semua melalui masa yang sulit, tetapi bisa mengakhirinya dengan meraih gelar setelah Argentina sekian lama tanpa kesuksesan memberi kami kehidupan, kegembiraan, dan kebahagiaan. Kami semua bangga dengan apa yang telah kami lakukan.
Itu sangat berat karena ketika dunia terhenti, kami terus bermain. Kami mengemban tanggung jawab itu, dan itulah titik awal dari semua yang terjadi kemudian.
Kami sedang membangun sesuatu yang sangat indah. Sebuah kelompok yang saling membela di dalam dan di luar lapangan. Ada kebersamaan, suasana, dan energi yang sangat positif bersama semua orang yang bekerja dengan kami. Bagi saya, itu sangat penting untuk meraih hasil".
"Saya juga pernah membicarakannya dalam sebuah dokumenter dan wawancara yang saya lakukan dengan orang-orang di klub saya, Inter. Saya sedikit menceritakan seperti apa diri saya: saya tidak ingin melewatkan satu sesi latihan pun, saya tidak ingin absen dalam pertandingan apa pun.
Pada periode itu, ada tiga atau empat rekan saya di Inter yang juga mengalami masalah fisik dan lebih memikirkan Piala Dunia daripada klub.
Namun, saya berbeda. Saya setia kepada mereka yang membukakan pintu bagi saya, yang memperlakukan saya dengan luar biasa. Saya bertanggung jawab terhadap pekerjaan saya karena itulah yang saya rasakan dalam diri saya.
Saat itu, saya merasa tidak bisa meninggalkan kapal, meninggalkan klub. Jadi, saya terus bermain."
"Saya ingat, pada latihan pertama bersama timnas Italia setelah perjalanan, kami melakukan sedikit latihan mobilitas dan saat itu pergelangan kaki saya sudah tidak terasa lagi.
Lalu saya berbicara dengan pelatih dan bertanya apakah saya boleh mengistirahatkan pergelangan kaki saya sebentar. Saya tidak bermain dalam laga persahabatan itu.
Kemudian, ketika Piala Dunia dimulai, saya sudah bermain dengan anestesi sejak pertandingan pertama melawan Arab Saudi.
Hal itu juga terjadi setelah pertandingan kedua, tetapi seusai laga melawan Meksiko, melanjutkan turnamen menjadi sangat sulit. Itu wajar, karena setelah mendapat suntikan, berjalan pada pagi hari saja terasa berat. Lima atau enam langkah pertama begitu saya bangun tidur membuat saya ingin menangis karena sakitnya.
Saya terus menyimpan es di kamar, berusaha mengurangi pembengkakan pergelangan kaki saya. Pergelangan kaki saya membengkak parah akibat suntikan itu. Berlatih menjadi sangat sulit karena saya harus mengurangi pembengkakannya terlebih dahulu".
"Qatar menjadi tempat yang istimewa bagi saya karena semua yang saya alami di sana. Kami mengangkat trofi Piala Dunia, dan itulah hal yang paling penting.
Setelah itu, datang Copa América. Saya juga baru menjalani musim yang luar biasa bersama Inter: saya menjadi pencetak gol terbanyak dan pemain terbaik musim itu, serta kami menjuarai liga.
Datang ke Copa América dalam kondisi seperti itu membuat saya sangat tenang. Secara mental, saya merasa baik dan telah mempersiapkan diri dengan tepat.
Mencetak gol di final menjadi imbalan atas semua kerja keras yang telah saya lakukan dan cara saya mempersiapkan diri untuk turnamen itu.
Dalam sebuah wawancara, saya pernah mengatakan bahwa itu adalah momen penebusan, tetapi saya sebenarnya tidak menganggapnya demikian. Bagi saya, itu adalah hadiah atas semua pengorbanan yang saya lakukan sejak pertama kali menginjakkan kaki di pusat latihan tim nasional Italia."
"Piala Dunia ini sangat intens, benar-benar sangat intens. Semua pertandingan berlangsung sengit hingga akhir.
Orang-orang juga merasa sangat terhubung dengan kami, dengan tim ini, dan dengan perjalanan yang telah kami lalui.
Menurut saya, Piala Dunia ini merangkum dengan sempurna semua yang telah kami bangun selama bertahun-tahun.
Tim yang saling membela di dalam dan di luar lapangan, yang tidak pernah menganggap apa pun sudah hilang. Tim yang menjunjung nilai-nilai ini, merasa dekat dengan orang-orangnya, dan selalu ingin meraih lebih.
Dengan pemimpin seperti Leo, yang mengajari kami untuk tidak menyerah dan selalu berusaha meraih lebih. Piala Dunia yang ia jalani pun sekali lagi menunjukkan bahwa setiap kali mengenakan seragam ini, ia selalu menginginkan lebih.
Meski pada akhirnya hasilnya tidak seperti yang kami inginkan, semua yang kami alami sungguh luar biasa".
"Banyak dari kami datang dalam kondisi yang sulit. Saya mengalami cedera otot soleus yang membuat saya absen selama dua bulan.
Saat itu, saya berbicara dengan pelatih fisik dan berkata kepadanya: 'Prof, saya perlu bermain. Saya harus datang ke Piala Dunia dengan bekal pertandingan yang sudah saya jalani, saya harus tiba di sana dengan ritme pertandingan'.
Itu juga risiko yang saya putuskan untuk ambil. Saya bermain untuk klub saya sampai pertandingan terakhir.
Seperti yang saya katakan tadi, kami saling melindungi dan selalu memberikan semangat terbaik kepada siapa pun yang harus turun ke lapangan agar mereka bisa tampil baik".
"Saya pikir pertandingan melawan Inggris menguras begitu banyak energi kami. Benar-benar sangat banyak. Kami memberikan segalanya, bahkan lebih dari yang kami punya.
Lalu, di final, saya melihat pemain seperti Nico, Cuti, dan Licha, yang harus meninggalkan lapangan padahal sudah memberikan segalanya. Begitu pula Gonzalo, Leo, dan Julián.
Saya bisa terus menyebut nama, saya bisa menyebut mereka semua. Karena pada akhirnya kami memberikan segalanya di lapangan, bahkan lebih dari yang kami punya.
Itu terlihat jelas: ada pemain yang nyaris tidak sanggup berjalan lagi, tetapi mereka terus berlari. Dan hingga aksi terakhir, kami masih punya peluang untuk menang.
Karena itu, mendengar teori-teori tertentu terasa mengganggu. Mengganggu justru karena jelas bahwa kami telah memberikan segalanya. Itulah yang membuat kami tenang.
Lawan tampil lebih baik dan kami meninggalkan lapangan tanpa energi tersisa. Cepat atau lambat, itu bisa terjadi. Dalam beberapa tahun terakhir, kami sangat jarang kalah.
Saya ingat pelatih sudah mengatakan kepada kami saat di Qatar bahwa cepat atau lambat akan tiba saatnya kami kalah.
Dan pada akhirnya itu terjadi di final. Rasanya menyakitkan. Dua kali lebih menyakitkan. Itu meninggalkan luka yang dalam.
Namun, yang terpenting adalah bangkit dan kembali memiliki keinginan untuk bersaing, seperti yang kami lakukan selama bertahun-tahun ini. Saya yakin kami siap dan sangat ingin terus bersaing di level tertinggi, untuk membawa Argentina setinggi mungkin".
"Di depan kamera, kamu tentu harus bersikap berbeda, karena pada akhirnya ini pertandingan sepakbola dan apa pun bisa terjadi.
Namun, di dalam hati kami, tentu saja ini bukan pertandingan seperti yang lain. Ini pertandingan istimewa.
Karena semua sejarah di baliknya, tetapi juga karena kami ingin kembali bermain di final Piala Dunia.
Pertandingan melawan mereka, seluruh sejarah Argentina, sejarah Malvinas: semua itu membuat laga tersebut istimewa.
Namun, ada hal lain yang paling kami tekankan: memenangkan pertandingan itu berarti kembali bermain di final Piala Dunia setelah tiga setengah tahun.
Pada akhirnya, kami masuk ke lapangan dengan sesuatu yang lebih, dengan energi positif yang dibutuhkan untuk memainkan pertandingan seperti ini.
Kami kebobolan satu gol, tetapi terus menguasai bola, terus mencoba, dan melakukan apa yang kami tahu harus dilakukan.
Begitulah sampai detik terakhir. Kami tetap fokus pada pertandingan, kami bersatu. Dan pada akhirnya, pertandingan itu membawa kami kembali ke final".
"Saya rasa pada babak pertama mereka jauh lebih unggul. Secara fisik pun mereka cukup menentukan perbedaan.
Pada babak kedua, kami tampil dengan mentalitas lain dan pendekatan permainan yang berbeda dari awal laga.
Menurut saya, pergantian pemain mereka juga mengubah cara mereka menekan dan bermain. Itu menguntungkan kami.
Kami menciptakan begitu banyak peluang, tetapi bola seolah tak mau masuk. Bola yang membentur tiang, peluang Alexis dan Nico González, tembakan Enzo dari luar kotak penalti, sundulan-sundulan...
Sepertinya itu bukan hari kami. Lalu, pada akhirnya, kami berhasil mencetak dua gol pada menit-menit terakhir pertandingan. Kegembiraannya tiga kali lipat".
Aksi Messi pada babak pertama
"Penting untuk menunjukkan keunggulan dengan cara seperti itu juga. Membuat mereka mengerti bahwa, untuk memenangkan pertandingan itu, mereka harus mengalahkan kami dalam segala aspek.
Karena kami sepenuhnya terlibat, benar-benar berkomitmen untuk mencapai tujuan. Ada begitu banyak emosi, begitu banyak hal yang terjadi bersamaan, sehingga terkadang aspek sepakbolanya sendiri nyaris menjadi nomor dua".
"Hal itu juga terjadi saat melawan Mesir. Leo menyadari bahwa bermain melalui tengah mustahil dan bergerak melebar mendekati garis tepi lapangan. Saat itu pun gol-gol lahir dari situasi seperti itu.
Melawan Inggris, kami sudah menciptakan peluang lewat umpan-umpan silang untuk Nico González dan Alexis. Kami tahu kebuntuan bisa dipecahkan dengan cara itu.
Lalu, gol Enzo berawal dari skema sepak pojok pendek antara Rodrigo dan Leo.
Saat itu, bek-bek tengah mereka bertubuh sangat besar. Kami sudah menempatkan bek-bek tengah kami di kotak penalti, bersama Alexis, kalau tidak salah, dan Julián.
Saya melihat mereka semua merapat ke arah gawang. Ketika Leo mengoper bola kepada Enzo, saya sedikit keluar dari kotak penalti agar bisa berada dalam posisi bebas untuk menerima bola.
Lalu Enzo mengontrol bola, tak seorang pun berhasil menghentikannya, dan ia mengarahkan bola ke tiang jauh.
Itu gol luar biasa yang memberi kami energi lebih besar daripada yang sudah kami miliki. Setelah gol itu, semuanya dipenuhi energi positif. Para penonton pun kembali sepenuhnya larut dalam pertandingan. Lima belas menit terakhir menjadi pertandingan yang sama sekali berbeda".
"Ayah saya sering sekali mengantar saya ke latihan dengan sepeda motor. Di lain waktu, kami bersepeda bersama saudara laki-laki saya ketika ayah tidak bisa bekerja.
Ibu saya juga bekerja. Saat pulang sekolah, saya dan saudara laki-laki saya terkadang cepat-cepat menyiapkan makanan karena mungkin kami tidak suka sayuran yang ditinggalkan ibu untuk kami.
Jadi, kami memasak sepiring pasta. Lalu kami mengambil sepeda dan mengayuh selama 45 menit, kadang satu jam, agar tiba di klub tepat waktu untuk berlatih.
Hari ini saya ingin berbagi semua ini dengan ayah saya juga.
Karena sepanjang masa kecil saya, bahkan pukul sepuluh malam, saya dan ayah bermain satu lawan satu di lapangan kecil yang kami bangun bersama dengan sekop.
Menurut saya, terlepas dari apakah saya kemudian menjadi pesepakbola profesional atau tidak, semua itu adalah kenangan terindah masa kecil saya.
Menjalani semuanya bersama saudara laki-laki saya, berjuang bersama mengejar sebuah impian. Saya berhasil mewujudkannya, sedangkan dia tidak berhasil karena berbagai keadaan.
Namun, pada akhirnya kami berdua selalu hidup untuk sepakbola. Hingga kini, dia masih berkecimpung dalam olahraga ini dan membantu ayah saya mengurus klub di Bahía Blanca.
Saya juga ingin berterima kasih kepadanya karena dia tentu sangat membantu saya berkembang."
"Gol ke gawang Inggris? Saya sudah menontonnya kembali berkali-kali. Sampai sekarang, cuplikannya masih sering muncul di hadapan saya. Videonya tersimpan di ponsel saya.
Gol itu akan dikenang seumur hidup. Sebab, itu terjadi di semifinal Piala Dunia, di tengah situasi yang kami alami, dan membuat kami kembali bisa bermain di final.
Mungkin saat itu saya belum benar-benar menyadari arti gol yang saya cetak, mengingat besarnya makna pertandingan itu serta apa yang dialami para penonton dan keluarga saya di tribune.
Setelah itu, kami menjalani semuanya dengan begitu intens. Tiga atau empat hari kemudian, kami sudah harus bermain di final. Rasanya hampir seperti saya telah melupakan gol itu".
"Ketika tiba di Argentina, barulah Anda mulai memahami artinya. Sebelum kembali ke sini, saya sempat singgah di Roma, menginap semalam, dan makan siang bersama keluarga sebelum menuju bandara.
Saya bertemu beberapa orang Argentina. Seorang ibu lanjut usia bercerita bahwa setelah sekian lama, gol itu membuatnya kembali bersorak untuk tim nasional Argentina.
Hal-hal seperti itu membangkitkan emosi yang luar biasa.
Lalu Anda tiba di sini, menginjakkan kaki di negara sendiri, dan orang-orang berterima kasih kepada Anda. Bukan hanya atas apa yang kami lakukan bersama tim nasional, tetapi juga kepada saya secara pribadi, atas arti gol itu.
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Di situlah saya benar-benar menyadari betapa pentingnya gol itu dalam sejarah tim nasional Argentina".
JERSEY SEMIFINAL: "AKAN SAYA HADIAHKAN KEPADA ORANG TUA SAYA"
"Jersey ini akan menjadi bagian dari sejarah. Tanggal, stadion, warna jersey, nomor, dan momen itu akan terus dikenang.
Jersey ini khususnya akan menjadi milik keluarga saya, disimpan di rumah ayah saya. Itu sebagai penghargaan atas semua yang mereka lakukan untuk saya ketika saya bermimpi menjadi pesepakbola profesional.
Saya tidak pernah membayangkan bisa sampai sejauh ini, mengalami momen seperti itu.
Seperti yang saya katakan dalam wawancara seusai pertandingan, saya bermimpi mencetak gol seperti itu sejak kecil.
Karena memang begitulah kenyataannya: ketika memilih karier ini, Anda hidup untuk momen-momen seperti ini. Dan saya mendapat kesempatan mencetak salah satu gol terpenting dalam sejarah tim nasional Argentina.
Tak ada tempat yang lebih baik bagi jersey ini selain menjadi hadiah untuk ibu saya.
Sebab, hingga kini ia masih mempertahankan tempat tidur dan kamar saya seperti semula, sehingga kapan pun saya ingin pulang, saya masih bisa tidur di sana.
Kamarnya sangat kecil, tetapi saya kembali ke sana bersama istri dan anak-anak saya.
Saya juga ingin mempersembahkannya kepada ayah saya, yang mengajari saya untuk bersaing, bertanggung jawab, dan mencintai olahraga ini".
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