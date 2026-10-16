"Gol ke gawang Inggris? Saya sudah menontonnya kembali berkali-kali. Sampai sekarang, cuplikannya masih sering muncul di hadapan saya. Videonya tersimpan di ponsel saya.

Gol itu akan dikenang seumur hidup. Sebab, itu terjadi di semifinal Piala Dunia, di tengah situasi yang kami alami, dan membuat kami kembali bisa bermain di final.









Mungkin saat itu saya belum benar-benar menyadari arti gol yang saya cetak, mengingat besarnya makna pertandingan itu serta apa yang dialami para penonton dan keluarga saya di tribune.

Setelah itu, kami menjalani semuanya dengan begitu intens. Tiga atau empat hari kemudian, kami sudah harus bermain di final. Rasanya hampir seperti saya telah melupakan gol itu".





"Ketika tiba di Argentina, barulah Anda mulai memahami artinya. Sebelum kembali ke sini, saya sempat singgah di Roma, menginap semalam, dan makan siang bersama keluarga sebelum menuju bandara.

Saya bertemu beberapa orang Argentina. Seorang ibu lanjut usia bercerita bahwa setelah sekian lama, gol itu membuatnya kembali bersorak untuk tim nasional Argentina.





Hal-hal seperti itu membangkitkan emosi yang luar biasa.





Lalu Anda tiba di sini, menginjakkan kaki di negara sendiri, dan orang-orang berterima kasih kepada Anda. Bukan hanya atas apa yang kami lakukan bersama tim nasional, tetapi juga kepada saya secara pribadi, atas arti gol itu.









IKLAN









Di situlah saya benar-benar menyadari betapa pentingnya gol itu dalam sejarah tim nasional Argentina".





JERSEY SEMIFINAL: "AKAN SAYA HADIAHKAN KEPADA ORANG TUA SAYA"

"Jersey ini akan menjadi bagian dari sejarah. Tanggal, stadion, warna jersey, nomor, dan momen itu akan terus dikenang.

Jersey ini khususnya akan menjadi milik keluarga saya, disimpan di rumah ayah saya. Itu sebagai penghargaan atas semua yang mereka lakukan untuk saya ketika saya bermimpi menjadi pesepakbola profesional.





Saya tidak pernah membayangkan bisa sampai sejauh ini, mengalami momen seperti itu.





Seperti yang saya katakan dalam wawancara seusai pertandingan, saya bermimpi mencetak gol seperti itu sejak kecil.





Karena memang begitulah kenyataannya: ketika memilih karier ini, Anda hidup untuk momen-momen seperti ini. Dan saya mendapat kesempatan mencetak salah satu gol terpenting dalam sejarah tim nasional Argentina.





Tak ada tempat yang lebih baik bagi jersey ini selain menjadi hadiah untuk ibu saya.





Sebab, hingga kini ia masih mempertahankan tempat tidur dan kamar saya seperti semula, sehingga kapan pun saya ingin pulang, saya masih bisa tidur di sana.





Kamarnya sangat kecil, tetapi saya kembali ke sana bersama istri dan anak-anak saya.





Saya juga ingin mempersembahkannya kepada ayah saya, yang mengajari saya untuk bersaing, bertanggung jawab, dan mencintai olahraga ini".