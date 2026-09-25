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England v Argentina: Semi Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Adhe Makayasa
Diterjemahkan oleh

Lautaro Martinez mengunjungi Racing Club saat kapten Inter itu merefleksikan masa depan Argentina dan perpisahan Lionel Messi

L. Martinez
L. Messi
Argentina
Racing Club
Liga Profesional
Argentina vs Benin
Benin
Friendlies
Argentina vs Burkina Faso
Burkina Faso
Argentina vs Bolivia
Bolivia

Kapten Inter Milan, Lautaro Martinez, menyempatkan diri di tengah tugas internasional untuk kembali ke mantan klubnya, Racing Club, jelang laga derby mereka. Sang penyerang, yang disambut hangat oleh presiden klub Diego Milito, kemudian berbicara tentang fase transisi tim nasional yang kian dekat ketika Lionel Messi mendekati laga perpisahan terakhirnya melawan Benin.

  • Lautaro menjalani kepulangan emosional ke klub masa kecilnya

    Jimat Inter itu memanfaatkan jeda internasional FIFA untuk mengunjungi El Cilindro dan menyaksikan derby reserve sengit Avellaneda antara Racing dan Independiente. Ia disambut hangat oleh presiden klub Milito, mantan rekan setim yang posisinya digantikan sang striker saat menjalani debut profesionalnya pada November 2015. Kunjungan itu menjadi kepulangan emosional bagi kapten Inter di stadion tempat kariernya bermula sebelum pindah ke Italia pada Juli 2018.


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    Penyerang mengisyaratkan kepergian kapten yang kian dekat

    Selama pemusatan latihan tim nasional, perhatian dengan cepat beralih ke masa depan Argentina saat mereka bersiap untuk penampilan terakhir sang playmaker ikonik. Berbicara kepada ESPN Argentina ketika ditanya soal perpisahan Messi yang kian dekat dari level internasional, Lautaro memberikan respons yang terukur: "Dia belum pergi, kami masih punya satu pertandingan lagi, dan setelah itu kita lihat."

    Merefleksikan fondasi yang dibangun generasi emas ini, sang penyerang menyoroti perlunya awal yang baru: "Yang tersisa adalah warisan yang dia tinggalkan, bersama kami semua yang telah bergabung bersama para pendatang baru. Kami harus memulai dari nol, seperti pada setiap siklus baru."

  • Pilar senior siap memimpin

    Peremajaan generasi di bawah Lionel Scaloni kini bertumpu pada sosok-sosok senior yang ditugasi membimbing talenta muda menjanjikan demi mempertahankan dominasi mereka di panggung dunia.

    Membahas perpaduan antara prospek-prospek baru dan pemain reguler yang sudah teruji di turnamen, Lautaro melanjutkan: "Ada pemain-pemain muda yang penting dan menarik, dan ada juga pemain-pemain yang sudah punya dua Piala Dunia bersama kami. Pada akhirnya, itulah yang terpenting: meneruskan warisan yang ditinggalkan Leo, oleh Otamendi, dan juga yang ditinggalkan Angel [Di Maria]."

    Mengakui besarnya tanggung jawab yang dibebankan kepada generasi saat ini untuk menjaga standar juara, penyerang Inter itu menambahkan: "Ini tentu akan menjadi proses yang penting bagi kami juga. Kami akan memberikan yang terbaik untuk tim nasional, seperti biasa."

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  • Lionel Messi ArgentinaGetty Images

    Laga perpisahan menutup jadwal pertandingan persahabatan

    Argentina dijadwalkan menjalani dua laga uji coba awal tanpa penyerang ikonis mereka, menghadapi Bolivia di Cordoba pada 30 September sebelum menjamu Burkina Faso tiga hari kemudian di Buenos Aires. Puncak emosional kemudian menanti di Estadio Monumental pada 6 Oktober, ketika Messi menjalani penampilan perpisahan resminya untuk Argentina melawan Benin. Rangkaian laga persahabatan yang menuntut itu memberi Scaloni kesempatan yang sangat berharga untuk menyesuaikan timnya dengan kehidupan tanpa kapten legendaris mereka.