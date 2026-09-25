Lautaro Martinez mengunjungi Racing Club saat kapten Inter itu merefleksikan masa depan Argentina dan perpisahan Lionel Messi

Selama pemusatan latihan tim nasional, perhatian dengan cepat beralih ke masa depan Argentina saat mereka bersiap untuk penampilan terakhir sang playmaker ikonik. Berbicara kepada ESPN Argentina ketika ditanya soal perpisahan Messi yang kian dekat dari level internasional, Lautaro memberikan respons yang terukur: "Dia belum pergi, kami masih punya satu pertandingan lagi, dan setelah itu kita lihat."

Merefleksikan fondasi yang dibangun generasi emas ini, sang penyerang menyoroti perlunya awal yang baru: "Yang tersisa adalah warisan yang dia tinggalkan, bersama kami semua yang telah bergabung bersama para pendatang baru. Kami harus memulai dari nol, seperti pada setiap siklus baru."