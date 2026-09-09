Laga pembuka Inter dalam kampanye mereka di pentas Eropa ternoda oleh kesalahan sendiri saat mereka menelan kekalahan tipis di ibu kota Spanyol. Raksasa Italia itu menikmati periode dominan yang panjang dan mengendalikan ritme pertandingan, tetapi dua kelengahan besar di lini belakang menghadiahkan Real Madrid keunggulan dua gol yang terbukti tak terkejar. Umpan yang salah arah dari Curtis Jones memungkinkan Kylian Mbappe membuka skor, sementara kiper Josep Martinez kehilangan bola dalam penguasaan setelah ditekan Federico Valverde, yang berujung pada gol kedua dan membuat tim tamu menghadapi tugas berat.

Kapten Inter itu cepat menegaskan bahwa bermain di level ini membutuhkan nyaris kesempurnaan. "Kami terus mengatakan bahwa ini adalah kompetisi di mana detail sangat menentukan, dan Anda harus membayar mahal ketika membuat kesalahan," kata Lautaro kepada Sky Sport Italia. "Kami memulai dengan baik, menguasai penguasaan bola, menjaga bola, tetapi dua kesalahan begitu awal untuk dua gol itu membuat segalanya menjadi sulit. Real Madrid adalah tim dengan level tinggi, tetapi Inter datang ke sini hari ini dan bermain dengan karakter, determinasi, kami menunjukkan di level mana kami bisa bermain."