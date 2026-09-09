Getty Images Sport
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Lautaro Martinez mengungkapkan perasaan "pahit" setelah kesalahan fatal membuat Inter kalah dari Real Madrid di Liga Champions
Kesalahan individu terbukti fatal di Bernabeu
Laga pembuka Inter dalam kampanye mereka di pentas Eropa ternoda oleh kesalahan sendiri saat mereka menelan kekalahan tipis di ibu kota Spanyol. Raksasa Italia itu menikmati periode dominan yang panjang dan mengendalikan ritme pertandingan, tetapi dua kelengahan besar di lini belakang menghadiahkan Real Madrid keunggulan dua gol yang terbukti tak terkejar. Umpan yang salah arah dari Curtis Jones memungkinkan Kylian Mbappe membuka skor, sementara kiper Josep Martinez kehilangan bola dalam penguasaan setelah ditekan Federico Valverde, yang berujung pada gol kedua dan membuat tim tamu menghadapi tugas berat.
Kapten Inter itu cepat menegaskan bahwa bermain di level ini membutuhkan nyaris kesempurnaan. "Kami terus mengatakan bahwa ini adalah kompetisi di mana detail sangat menentukan, dan Anda harus membayar mahal ketika membuat kesalahan," kata Lautaro kepada Sky Sport Italia. "Kami memulai dengan baik, menguasai penguasaan bola, menjaga bola, tetapi dua kesalahan begitu awal untuk dua gol itu membuat segalanya menjadi sulit. Real Madrid adalah tim dengan level tinggi, tetapi Inter datang ke sini hari ini dan bermain dengan karakter, determinasi, kami menunjukkan di level mana kami bisa bermain."
- Getty Images Sport
Peluang yang terbuang dan lawan yang klinis
Rincian statistik pertandingan menegaskan keunggulan teritorial Inter, karena Inter menuntaskan laga dengan penguasaan bola 61 persen dan hampir dua kali lipat jumlah operan sukses dibandingkan tuan rumah mereka. Namun, sepak bola ditentukan di area penalti, dan sementara Madrid tampil klinis, Inter kesulitan menemukan cara untuk melewati Thibaut Courtois. Kiper Madrid itu melakukan beberapa penyelamatan krusial untuk mempertahankan keunggulan, yang semakin membuat frustrasi kubu Inter yang merasa pantas mendapatkan lebih dari pertemuan ini.
Lautaro menyoroti efisiensi ancaman serangan balik lawan. "Itulah rasa pahitnya, bahwa kami hanya membiarkan mereka melakukan serangan balik karena mereka punya dua penyerang yang sangat cepat, tetapi kami tidak mampu memaksimalkan semua peluang yang kami ciptakan," lanjut Lautaro. "Saya tetap mengatakan kami meninggalkan tempat ini dengan kepala tegak, karena kami bermain pada level tinggi melawan lawan yang hebat. Courtois adalah salah satu kiper terbaik di dunia, tetapi kami juga perlu meningkat di depan gawang dan sebenarnya bisa berbuat lebih baik."
Penyesuaian taktik dan peluang yang terbuang
Pertarungan taktik antara kedua tim membuat Inter berusaha memanfaatkan area sayap setelah mendapati area tengah lapangan padat. Bentuk pertahanan Real Madrid memaksa Inter untuk memikirkan kembali pendekatan mereka saat jeda. Menurut kapten Inter, instruksi pada babak pertama membantu tim menemukan lebih banyak celah, tetapi itu belum cukup untuk membalikkan keadaan. Kesulitan mengubah penguasaan bola menjadi gol tetap menjadi area utama yang perlu diperbaiki saat klub menatap laga-laga tersisa mereka di fase liga kompetisi yang telah diperbarui.
"Dengan Real Madrid bermain dengan empat bek, tidak banyak ruang di tengah, jadi kami seharusnya lebih banyak mendorong serangan lewat sayap. Kami melakukan penyesuaian pergerakan saat jeda, menemukan banyak ruang, termasuk pada gol itu. Kami meninggalkan tempat ini dengan kepala tegak, mengetahui bahwa kami bermain di level yang sama dengan tim Real Madrid yang hebat," kata Lautaro.
- Getty Images Sport
Fokus pada hadiah utama
Meski mengalami kemunduran pada laga pembuka, Inter tetap berkomitmen pada target mereka untuk melangkah jauh di turnamen ini. Sang kapten menegaskan bahwa ambisi klub tetap tidak berubah, terlepas dari siapa lawannya. Martinez meyakini bahwa mengenakan jersey Inter membawa tanggung jawab khusus untuk memburu setiap trofi yang tersedia, termasuk kompetisi antarklub paling bergengsi di dunia.
"Real Madrid akan bersaing untuk menjuarai Liga Champions, sama seperti kami, karena itu juga tujuan kami. Setiap kompetisi yang Anda mulai dengan mengenakan jersey ini, itu harus menjadi target," kata Lautaro.
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