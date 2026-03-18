Lautaro Martinez mengungkapkan 'impian' untuk kembali ke tanah airnya saat bintang Inter itu berusaha 'meyakinkan' istrinya untuk kembali ke klub raksasa Argentina

Terikat kontrak dengan Inter hingga musim panas 2029, ia juga menyinggung masa depannya dalam waktu dekat bersama klub raksasa Italia tersebut, sekaligus menegaskan komitmennya saat ini kepada Nerazzurri. Martinez menyatakan: "Kontrak saya bersama Inter masih tersisa tiga tahun lagi. Saya ingin tetap berkiprah di level tertinggi sepak bola untuk waktu yang lama. Saya merasa baik-baik saja dan masih muda, tapi di masa depan, saya ingin menunjukkan kepada anak-anak saya betapa besarnya cinta yang diberikan oleh para pendukung Racing kepada saya."

Ia juga berbicara hangat tentang hubungannya dengan Diego Milito, presiden Racing Club saat ini dan sosok legendaris yang meraih treble bersejarah bersama Inter. Lautaro mengungkapkan: "Milito? Saya berbicara dengannya setiap minggu; dia selalu ada untuk saya, bahkan sejak awal karier saya. Dia mengirim pesan kepada saya setelah saya cedera, dan kami membicarakan Racing, yang sedang tidak berjalan baik, tapi saya mengirimkan pesan dukungan untuk klub tersebut."