Lautaro Martinez mengungkapkan 'impian' untuk kembali ke tanah airnya saat bintang Inter itu berusaha 'meyakinkan' istrinya untuk kembali ke klub raksasa Argentina
Panggilan dari akar Argentinanya
Martinez meniti kariernya di klub Argentina tersebut, mencetak 27 gol dalam 62 penampilan dan menjadi idola para penggemar sebelum pindah ke Inter pada 2018. Pemain berusia 26 tahun ini tetap menjadi salah satu penuntas peluang paling tajam di Serie A, mencetak 18 gol dan memberikan empat assist di semua kompetisi, membantu timnya unggul delapan poin atas rival AC Milan di puncak klasemen Serie A. Meskipun tampil gemilang bersama Albiceleste dan di Italia, ikatannya dengan tanah kelahirannya tetap tak terputus.
"Pembicaraan" dalam keluarga dengan istrinya
Namun, kepulangannya ke Argentina tidak hanya bergantung pada keinginan sang pemain di bidang olahraga. Dalam sebuah wawancara dengan Racing Radio, Martinez bercanda mengenai dinamika keluarga yang akan memengaruhi kemungkinan kepindahannya ke seberang Atlantik, karena kehidupan keluarganya di Milan sudah mapan. Striker tersebut berbicara secara terbuka mengenai situasi tersebut: "Kembali ke Racing adalah impian saya: Saya sedang berusaha meyakinkan istri saya, dan dia mendukung saya. Tentu saja, itu bergantung pada banyak hal, baik yang berkaitan dengan keluarga maupun kondisi fisik saya. Namun, impian saya adalah kembali ke Racing setidaknya selama satu tahun, saya tidak tahu kapan."
Menunjukkan kecintaannya pada balap kepada anak-anaknya
Terikat kontrak dengan Inter hingga musim panas 2029, ia juga menyinggung masa depannya dalam waktu dekat bersama klub raksasa Italia tersebut, sekaligus menegaskan komitmennya saat ini kepada Nerazzurri. Martinez menyatakan: "Kontrak saya bersama Inter masih tersisa tiga tahun lagi. Saya ingin tetap berkiprah di level tertinggi sepak bola untuk waktu yang lama. Saya merasa baik-baik saja dan masih muda, tapi di masa depan, saya ingin menunjukkan kepada anak-anak saya betapa besarnya cinta yang diberikan oleh para pendukung Racing kepada saya."
Ia juga berbicara hangat tentang hubungannya dengan Diego Milito, presiden Racing Club saat ini dan sosok legendaris yang meraih treble bersejarah bersama Inter. Lautaro mengungkapkan: "Milito? Saya berbicara dengannya setiap minggu; dia selalu ada untuk saya, bahkan sejak awal karier saya. Dia mengirim pesan kepada saya setelah saya cedera, dan kami membicarakan Racing, yang sedang tidak berjalan baik, tapi saya mengirimkan pesan dukungan untuk klub tersebut."
Ikuti Piala Dunia dan pulanglah
Akhirnya, Lautaro mengungkapkan rasa terima kasih yang mendalam kepada tempat asalnya, sambil mengenang kunjungannya baru-baru ini ke pusat latihan Racing, tempat ia bertemu dengan pelatih Gustavo Costas. Pertemuan itu menyoroti antusiasme atas kembalinya dirinya: "Saya bertemu Costas yang berkata: 'Tetaplah di sini, kami menunggumu, kembalilah tahun depan, mainlah di Piala Dunia, dan datanglah.' Keinginan untuk kembali selalu ada karena mereka yang memungkinkan saya melakukan apa yang saya lakukan hari ini; mereka telah banyak membantu saya."
