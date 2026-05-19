Lautaro Martinez menempatkan 'fenomena' Harry Kane di atas Erling Haaland sebagai penyerang terbaik di dunia sepak bola
Martinez menunjuk striker andalannya
Penyerang Inter Milan itu menempatkan Kane di atas Haaland ketika diminta menyebutkan penyerang tengah terbaik di dunia sepak bola. Dalam sebuah wawancara dengan Gazzetta dello Sport, Martinez diminta memilih penyerang yang paling menonjol di era sepak bola modern. Meskipun banyak pengamat menyoroti rekor gol Haaland yang luar biasa bersama Manchester City, Martinez justru memilih Kane, yang kini menjadi ujung tombak Bayern Munich.
Martinez menjelaskan mengapa Kane lebih unggul daripada Haaland
Pemain asal Argentina itu menyoroti beragam kemampuan kapten Inggris tersebut, dengan menyebut kualitas teknis dan kecerdasan taktisnya sebagai faktor penentu. Saat menjelaskan pilihannya, Martinez memuji pendekatan Kane yang komprehensif dalam menjalankan peran sebagai penyerang serta beragam kualitas yang ia bawa ke lapangan.
Ia berkata: "Harry Kane. Saya bahkan menempatkannya di atas Haaland berkat penguasaan bolanya, permainan kombinasi, pembacaan permainannya, dan sundulannya. Seorang fenomena."
Seorang penyerang yang bersinar di Milan
Martinez telah berkembang menjadi salah satu penyerang paling andal di Eropa selama berkarier di Inter. Musim ini, ia telah mencetak 17 gol dalam 29 penampilan di Serie A, yang menempatkannya di puncak daftar pencetak gol terbanyak liga. Penyerang ini yakin bahwa saat ini ia sedang menampilkan permainan terbaik dalam kariernya.
"Tentu saja, karena saya merasa sangat bahagia dan percaya diri saat bermain," kata Martinez. "Saya bergerak dengan sangat leluasa, bahkan secara taktis. Dulu tidak seperti itu."
Martinez juga berbicara tentang pemahaman yang kuat dengan rekan setimnya, Marcus Thuram, yang telah membantu Inter mempertahankan ancaman serangan mereka musim ini. Ia menambahkan: "Marcus dan saya perlahan-lahan saling memahami. Dia orang yang ceria dan istimewa. Saya yang serius. Kami saling melengkapi, bahkan dalam hal kepribadian."
Apa yang akan terjadi selanjutnya?
Martinez telah membawa Inter meraih gelar Scudetto Serie A dan Coppa Italia musim ini, dengan mencetak gol dalam kemenangan 2-0 atas Lazio di final. Namun, sang penyerang diharapkan dapat terus memberikan kontribusinya saat Nerazzurri menjalani laga liga terakhir musim ini melawan Bologna pada 23 Mei.