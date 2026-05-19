Lautaro Martinez menempatkan 'fenomena' Harry Kane di atas Erling Haaland sebagai penyerang terbaik di dunia sepak bola

Martinez telah berkembang menjadi salah satu penyerang paling andal di Eropa selama berkarier di Inter. Musim ini, ia telah mencetak 17 gol dalam 29 penampilan di Serie A, yang menempatkannya di puncak daftar pencetak gol terbanyak liga. Penyerang ini yakin bahwa saat ini ia sedang menampilkan permainan terbaik dalam kariernya.

"Tentu saja, karena saya merasa sangat bahagia dan percaya diri saat bermain," kata Martinez. "Saya bergerak dengan sangat leluasa, bahkan secara taktis. Dulu tidak seperti itu."

Martinez juga berbicara tentang pemahaman yang kuat dengan rekan setimnya, Marcus Thuram, yang telah membantu Inter mempertahankan ancaman serangan mereka musim ini. Ia menambahkan: "Marcus dan saya perlahan-lahan saling memahami. Dia orang yang ceria dan istimewa. Saya yang serius. Kami saling melengkapi, bahkan dalam hal kepribadian."