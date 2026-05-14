Goal.com
LiveTiket
FBL-ITA-CUP-LAZIO-INTERAFP
Adhe Makayasa

Diterjemahkan oleh

Lautaro Martinez memberikan penghormatan kepada Cristian Chivu yang 'sempurna' saat Inter meraih gelar ganda domestik pertama sejak 2010 berkat kemenangan di final Coppa Italia atas Lazio

Inter
L. Martinez
C. Chivu
Lazio vs Inter
Lazio
Coppa Italia
Serie A

Inter berhasil meraih gelar ganda domestik pertama mereka dalam 16 tahun terakhir setelah meraih kemenangan 2-0 yang penuh perjuangan atas Lazio di final Coppa Italia di Stadio Olimpico. Kapten Lautaro Martinez memimpin perayaan tersebut, sambil memuji peran transformatif pelatih kepala Cristian Chivu dalam mengantarkan Nerazzurri kembali ke puncak sepak bola Italia musim ini.

  • Nerazzurri raih gelar ke-10 yang bersejarah

    Inter secara efektif memastikan kemenangan di final berkat penampilan dominan mereka di babak pertama, yang membawa mereka meraih trofi Coppa Italia ke-10. Gol pembuka tercipta ketika bek Lazio, Adam Marusic, secara tidak sengaja menyundul bola tendangan sudut Federico Dimarco ke gawangnya sendiri, sebelum Lautaro menggandakan keunggulan dengan tendangan penyelesaian yang klinis berkat tekanan tinggi dari Denzel Dumfries. Kemenangan ini memastikan Inter menjadi klub kedua dalam sejarah yang meraih 10 gelar Coppa Italia, mengikuti jejak Juventus.

    • Iklan
  • Chivu finale Coppa ItaliaGetty Images

    Kapten memuji Chivu

    Menyikapi kemenangan tersebut, Lautaro menyoroti ketangguhan tim setelah kekecewaan pada musim sebelumnya dan memuji pelatih kepala Chivu atas perubahan haluan ini.

    Dia mengatakan kepada Sport Mediaset: "Ini sangat berarti, karena tidak mudah untuk kembali ke jalur yang benar setelah apa yang terjadi musim lalu, tetapi kami berhasil menjalani musim yang benar-benar luar biasa. Kami menunjukkan hasil, performa, dan intensitas yang baik, jadi saya bangga bahwa kami mengakhiri musim dengan trofi lain yang sangat berarti.

    "Selalu ada banyak pembicaraan tentang Inter, tapi Anda harus melihat apa yang telah kami capai selama bertahun-tahun. Kami harus tetap berpegang pada jalur kami, ini adalah trofi lain. Kami akan memberi Chivu nilai 10 dari 10, karena dia telah membantu kami begitu banyak."

  • FBL-ITA-CUP-LAZIO-INTERAFP

    Dumfries kembali untuk membantu

    Kemenangan ini juga menjadi pencapaian pribadi bagi Dumfries, yang absen dalam sebagian besar musim ini akibat cedera pergelangan kaki serius yang memerlukan operasi. Pemain asal Belanda itu dinobatkan sebagai MVP oleh Lega Serie A setelah memberikan umpan kunci untuk gol Lautaro, membuktikan nilainya pada momen krusial di musim ini.

    Bercanda tentang hubungannya dengan kapten Inter, Dumfries berkata: “Saya senang, itu adalah masa yang sulit, saya senang bisa kembali dan membantu rekan-rekan setim saya. Saya senang bisa memberikan assist kepada Lauti, yang marah kepada saya karena tidak memberinya banyak assist musim ini.”

  • SS Lazio v FC Internazionale - Coppa Italia FinalGetty Images Sport

    Warisan para juara ganda

    Dengan merebut gelar Scudetto dan Coppa Italia, tim Inter ini telah meraih treble domestik ketiga dalam sejarah gemilang klub, menyamai prestasi legendaris pada tahun 2006 dan 2010. Gol Martinez juga membuatnya menyamai rekor Hernan Crespo dan Julio Cruz sebagai pencetak gol terbanyak Inter dalam final piala, yang semakin mengukuhkan status ikoniknya di San Siro. Dengan berakhirnya musim domestik yang gemilang, fokus kini beralih ke bursa transfer musim panas dan penguatan skuad agar juga berhasil di Liga Champions.


Serie A
Roma crest
Roma
ROM
Lazio crest
Lazio
LAZ
Serie A
Inter crest
Inter
INT
Hellas Verona crest
Hellas Verona
VER