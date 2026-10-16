"Gol ke gawang Inggris? Saya sudah menontonnya kembali berkali-kali. Sampai sekarang, gol itu masih sering muncul di hadapan saya. Videonya tersimpan di ponsel saya.

Gol itu akan dikenang seumur hidup. Sebab, itu terjadi dalam semifinal Piala Dunia, di tengah situasi yang sedang kami alami, dan gol itu memungkinkan kami kembali bermain di final.









Mungkin saat itu saya belum benar-benar menyadari arti gol yang saya cetak, mengingat betapa pentingnya pertandingan itu dan apa yang dialami orang-orang serta keluarga saya di tribune.

Setelah itu, kami menjalani semuanya dengan begitu intens. Tiga atau empat hari kemudian, kami sudah harus memainkan final lagi. Rasanya hampir seperti saya sudah melupakan gol itu".





"Ketika kemudian tiba di Argentina, Anda mulai mengerti. Sebelum kembali ke sini, saya sempat singgah di Roma, menginap semalam, dan makan siang bersama keluarga sebelum menuju bandara.

Saya bertemu beberapa orang Argentina. Seorang perempuan lanjut usia bercerita kepada saya bahwa setelah sekian lama, ia akhirnya kembali bersorak merayakan gol tim nasional Argentina.





Hal-hal seperti itu membangkitkan perasaan yang luar biasa.





Lalu Anda tiba di sini, menginjakkan kaki di negara sendiri, dan orang-orang berterima kasih kepada Anda. Bukan hanya atas apa yang kami lakukan bersama tim nasional, tetapi juga kepada saya secara pribadi, atas arti gol itu.









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Di situlah saya benar-benar menyadari betapa pentingnya gol itu dalam sejarah tim nasional Argentina".





JERSEY SEMIFINAL: "AKAN SAYA BERIKAN KEPADA ORANG TUA SAYA"

"Jersey ini akan menjadi bagian dari sejarah. Tanggal, stadion, warna jersey, nomor, dan momennya akan terus dikenang.

Jersey ini khususnya akan menjadi milik keluarga saya, disimpan di rumah ayah saya. Itu berkat semua yang mereka lakukan untuk saya ketika impian saya adalah menjadi pesepakbola profesional.





Saya tidak pernah membayangkan bisa sampai sejauh ini dan mengalami momen seperti itu.





Seperti yang saya katakan dalam wawancara setelah pertandingan, sejak kecil saya bermimpi mencetak gol seperti itu.





Karena kenyataannya memang begitu: ketika memilih karier ini, Anda hidup untuk momen-momen seperti ini. Dan saya berkesempatan mencetak salah satu gol terpenting dalam sejarah tim nasional Argentina.





Tidak ada tujuan yang lebih baik bagi jersey ini selain diberikan kepada ibu saya.





Sebab, hingga kini ia masih mempertahankan tempat tidur dan kamar saya seperti semula, sehingga setiap kali ingin pulang, saya masih bisa tidur di sana.





Kamarnya sangat kecil, tetapi saya kembali ke sana bersama istri dan anak-anak saya.





Dan saya juga ingin mempersembahkannya kepada ayah saya, yang mengajari saya untuk bersaing, bertanggung jawab, dan mencintai olahraga ini".