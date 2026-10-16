Wawancara panjang dengan Lautaro Martinez, yang berlangsung di Argentina. Kapten Inter, yang mengalami cedera sehingga akan absen hingga setelah jeda November, berbicara terus terang tentang keluarganya, pengorbanan kedua orang tuanya, ikatannya dengan Inter, dan penderitaan yang dialaminya di Qatar: "Saya selalu bilang bahwa saya lahir di ruang ganti karena ayah saya adalah pesepakbola. Saat kami baru berusia tiga atau empat tahun, saya dan saudara laki-laki saya, yang terpaut usia sepuluh bulan, sudah menyaksikan sesi latihan, rapat teknis, dan pidato motivasi. Ayah saya adalah kapten tim-tim yang dibelanya. Dia menularkan kecintaan terhadap sepakbola itu kepada kami.
Lautaro blak-blakan: "Saya tak ingin melewatkan satu pertandingan pun bersama Inter dan Argentina. Namun, ada yang justru memikirkan Piala Dunia..."
"Semua yang saya pelajari dan alami sendiri sejak kecil membantu saya mengembangkan rasa tanggung jawab yang sangat besar terhadap olahraga, kedisiplinan, dan pekerjaan. Itulah yang hingga kini berusaha saya tanamkan kepada anak-anak saya."
"Waktu kecil, saya bermain sebagai bek. Saya memulai seperti ayah saya, bermain sebagai libero. Lalu, ketika kami mulai menjalani pertandingan sungguhan dengan poin yang diperebutkan, seorang pelatih memindahkan saya ke sisi lapangan karena saya bisa memberi perbedaan di posisi itu. Ketika tiba di Racing, saya mulai bermain lebih ke tengah sebagai penyerang nomor sembilan. Saya suka turun untuk terlibat dalam permainan, menerima bola, dan bekerja sama dengan rekan-rekan setim. Saya masih suka melakukannya hingga sekarang.
"Saat bermain sebagai bek, saya tipe pemain yang menyapu bola ke depan dan sering menjatuhkan diri ke tanah. Sebagian kebiasaan itu masih saya miliki hingga sekarang. Pada masa itu, saya belajar banyak sekali: saya belajar bertahan dan menjaga lawan. Hal-hal itu kini juga berguna dalam tugas yang harus kami lakukan sebagai penyerang."
"Ibu saya selalu mengurus kami. Ia bekerja sebagai petugas kebersihan dan juga merawat seorang perempuan. Ketika kondisi ekonomi keluarga kami sangat sulit, ayah saya bekerja di panti jompo selain bermain sepakbola. Pada akhirnya, kami hanya bertemu dengannya pada malam hari, saat makan malam. Bersama kakak laki-laki saya, saya mengalami masa tersulit bagi keluarga kami. Kami punya makanan, tetapi tidak mampu membeli sesuatu hanya untuk menyenangkan diri. Kami tinggal di rumah yang dipinjamkan oleh teman-teman, dan kalau saya tidak salah ingat, kami hanya membayar 100 peso untuk listrik. Saya mengingatnya karena pada masa itu kami benar-benar mengalami banyak kesulitan. Namun, justru pada saat-saat seperti itulah kita belajar menghargai segala sesuatu sebagaimana mestinya, menghargai kehidupan secara umum, dan terutama nilai-nilai kemanusiaan: bersikap rendah hati, bertanggung jawab, selalu mau bekerja, dan berusaha memperbaiki diri."
"Saat itu, kamu tidak menyadari semua upaya yang dilakukan orang tuamu. Aku bilang: 'Ayah, aku mau sepatu bola biru muda yang mengilap, bukan yang hitam. Aku mau ini, aku mau itu.' Dan mereka berusaha memenuhi keinginan kami. Mereka tidak selalu berhasil, tetapi mereka melakukan segala cara. Mereka membeli sepatu bola dengan mencicil atau dengan uang yang dipinjam dari teman-teman. Semua itu membuatmu tumbuh dewasa."
"Hari ini saya bahagia dan bangga karena berhasil mewujudkan impian masa kecil saya untuk menjadi pesepakbola profesional. Saya juga senang bisa membantu keluarga, meski kedua orang tua saya tetap bekerja, masing-masing di bidangnya sendiri. Dalam keluarga kami, semua orang selalu memiliki rasa tanggung jawab yang besar terhadap pekerjaan."
"Ketika saya mulai sering datang ke pusat latihan tim nasional, usia saya 18 atau 19 tahun, pada masa saya menjalani debut bersama tim utama. Turnamen pertama yang saya ikuti adalah turnamen Alcudia, dan saya tampil sangat baik di sana.
Saat itu, klub-klub Eropa sudah mulai menghubungi saya. Namun, saya ingin terus bermain di Racing, membangun nama, dan meniti jalan saya sendiri".
"Copa America 2021 sangat berat bagi saya secara pribadi. Putri saya lahir pada Februari. Ketika kami mulai menjalani pemusatan latihan, usianya dua setengah bulan, dan ketika saya kembali, usianya hampir lima bulan.
Itu masa yang sulit, karena waktu yang hilang bersama putri pertama saya, terutama ketika saya baru saja menjadi ayah, terasa berat. Namun, kami semua melewati masa yang sulit. Dibu juga menjadi ayah selama pemusatan latihan, begitu pula Chino Martínez Quarta.
Kami semua melewati masa yang sulit, tetapi bisa mengakhirinya dengan meraih gelar setelah Argentina begitu lama tidak meraih kesuksesan terasa seperti hidup, kegembiraan, dan kebahagiaan. Kami semua bangga dengan apa yang telah kami lakukan.
Itu sangat berat, karena ketika dunia terhenti, kami terus bermain. Kami memikul tanggung jawab itu, dan itulah titik awal dari semua yang terjadi setelahnya.
Kami sedang membangun sesuatu yang sangat indah. Sebuah kelompok yang saling membela di dalam dan di luar lapangan. Ada kebersamaan, suasana, dan energi yang sangat positif di antara semua orang yang bekerja bersama kami. Bagi saya, itu sangat penting untuk meraih hasil".
"Saya juga pernah membicarakannya dalam sebuah dokumenter dan wawancara yang saya lakukan bersama orang-orang di klub saya, Inter. Saya sedikit bercerita tentang diri saya: saya tidak ingin melewatkan satu sesi latihan pun, saya tidak ingin absen dalam satu pertandingan pun.
Saat itu, ada tiga atau empat rekan saya di Inter yang juga mengalami masalah fisik dan lebih memikirkan Piala Dunia daripada klub.
Namun, saya berbeda. Saya setia kepada mereka yang membukakan pintu bagi saya, yang memperlakukan saya dengan luar biasa. Saya bertanggung jawab terhadap pekerjaan saya karena itulah yang saya rasakan dalam diri saya.
Saat itu, saya merasa tidak bisa meninggalkan kapal, meninggalkan klub. Karena itu, saya terus bermain."
"Saya ingat, pada latihan pertama bersama timnas Italia setelah perjalanan, kami melakukan sedikit latihan mobilitas dan saya sudah tidak bisa merasakan pergelangan kaki saya.
Karena itu, saya berbicara dengan pelatih dan bertanya apakah saya boleh mengistirahatkan pergelangan kaki saya sebentar. Saya tidak bermain dalam laga persahabatan itu.
Lalu, ketika Piala Dunia dimulai, saya sudah bermain dengan anestesi sejak pertandingan pertama melawan Arab Saudi.
Hal itu juga terjadi setelah pertandingan kedua, tetapi setelah laga melawan Meksiko, melanjutkan pertandingan menjadi sangat sulit. Itu wajar karena setelah mendapat suntikan infiltrasi, berjalan pada pagi hari saja terasa berat. Lima atau enam langkah pertama begitu bangun tidur terasa begitu menyakitkan sampai rasanya ingin menangis.
Es selalu ada di kamar saya karena saya terus berusaha mengurangi pembengkakan pergelangan kaki. Pergelangan kaki saya membengkak sangat parah akibat suntikan infiltrasi. Berlatih menjadi sangat sulit karena saya harus mengurangi pembengkakannya terlebih dahulu".
"Qatar terasa istimewa bagi saya karena semua yang saya alami di sana. Kami mengangkat trofi Piala Dunia, dan itulah yang paling penting.
Setelah itu datang Copa América. Saya juga baru menjalani musim yang luar biasa bersama Inter: saya menjadi pencetak gol terbanyak dan pemain terbaik musim itu, sementara kami menjuarai liga.
Datang ke Copa América dalam kondisi seperti itu membuat saya sangat tenang. Secara mental, saya merasa baik dan telah mempersiapkan diri dengan tepat.
Mencetak gol di final menjadi ganjaran atas semua kerja keras saya dan cara saya mempersiapkan diri untuk turnamen itu.
Dalam sebuah wawancara, saya pernah mengatakan bahwa itu adalah pembalasan, tetapi saya tidak benar-benar menganggapnya demikian. Bagi saya, itu adalah penghargaan atas semua pengorbanan yang saya lakukan sejak pertama kali menginjakkan kaki di pusat latihan tim nasional".
"Piala Dunia ini sangat intens, benar-benar sangat intens. Semua pertandingan berlangsung sengit hingga akhir.
Orang-orang juga sangat merasa terhubung dengan kami, dengan tim ini, dan dengan perjalanan yang telah kami lalui.
Menurut saya, Piala Dunia ini merangkum dengan sempurna semua yang telah kami bangun selama bertahun-tahun.
Tim yang saling membela di dalam dan di luar lapangan, yang tak pernah menganggap apa pun sudah tak bisa diselamatkan. Tim yang menjunjung nilai-nilai ini, merasa dekat dengan rakyatnya, dan selalu bertekad meraih lebih banyak.
Dengan pemimpin seperti Leo, yang mengajarkan kami untuk tidak menyerah dan selalu berusaha meraih lebih. Penampilannya di Piala Dunia juga sekali lagi menunjukkan bahwa setiap kali mengenakan seragam ini, ia selalu menginginkan lebih.
Meski pada akhirnya hasilnya tidak seperti yang kami inginkan, semua yang kami alami sungguh luar biasa."
"Banyak dari kami datang dalam kondisi yang sulit. Saya mengalami cedera otot soleus yang membuat saya absen selama dua bulan.
Saat itu, saya berbicara dengan pelatih fisik dan mengatakan kepadanya: 'Prof, saya harus bermain. Saya harus tiba di Piala Dunia dengan bekal beberapa pertandingan, saya harus tiba di sana dengan ritme pertandingan'.
Itu juga risiko yang saya putuskan untuk ambil. Saya terus bermain untuk klub saya hingga pertandingan terakhir.
Seperti yang saya katakan tadi, kami saling melindungi dan selalu memberikan energi terbaik yang bisa kami berikan kepada mereka yang harus turun ke lapangan, agar mereka bisa tampil baik".
"Saya pikir pertandingan melawan Inggris menguras begitu banyak energi kami. Benar-benar sangat banyak. Kami memberikan segalanya, bahkan apa yang tidak kami miliki.
Lalu, di final, melihat pemain seperti Nico, Cuti, dan Licha yang harus meninggalkan lapangan, padahal mereka sudah memberikan segalanya. Begitu pula Gonzalo, Leo, dan Julián.
Saya bisa terus menyebut nama, saya bisa menyebut mereka semua. Karena pada akhirnya kami mengerahkan segalanya di lapangan, bahkan apa yang tidak kami miliki.
Itu terlihat jelas: ada pemain yang hampir tidak bisa berjalan lagi, tetapi mereka terus berlari. Dan hingga aksi terakhir, kami masih punya kesempatan untuk menang.
Karena itu, mendengar teori-teori tertentu terasa menjengkelkan. Menjengkelkan justru karena jelas bahwa kami telah memberikan segalanya. Dan itulah yang membuat kami tenang.
Lawan tampil lebih baik dan kami meninggalkan lapangan tanpa sisa tenaga. Cepat atau lambat, itu bisa terjadi. Dalam beberapa tahun terakhir, kami sangat jarang kalah.
Saya ingat pelatih sudah mengatakan kepada kami saat berada di Qatar bahwa cepat atau lambat akan tiba saatnya kami kalah.
Dan akhirnya itu terjadi di sebuah final. Rasanya menyakitkan. Dua kali lebih menyakitkan. Itu meninggalkan luka yang mendalam.
Namun, yang terpenting adalah bangkit dan kembali memiliki keinginan untuk bersaing, seperti yang telah kami lakukan selama bertahun-tahun. Saya yakin kami siap dan sangat ingin terus bersaing di level tertinggi, untuk membawa Argentina setinggi mungkin".
"Di depan kamera, kamu tentu harus bersikap berbeda karena, pada akhirnya, ini pertandingan sepakbola dan apa pun bisa terjadi.
Namun, bagi kami, jelas ini bukan pertandingan seperti yang lain. Ini pertandingan istimewa.
Karena semua sejarah di baliknya, tetapi juga karena kami ingin kembali bermain di final Piala Dunia.
Pertandingan melawan mereka, seluruh sejarah Argentina, sejarah Malvinas: semua itu membuat laga tersebut istimewa.
Namun, ada hal lain yang paling kami tekankan: memenangi pertandingan itu berarti kembali bermain di final Piala Dunia setelah tiga setengah tahun.
Pada akhirnya, kami masuk ke lapangan dengan sesuatu yang lebih, dengan energi positif yang dibutuhkan untuk menjalani pertandingan seperti ini.
Kami kebobolan satu gol, tetapi kami terus menguasai bola, terus mencoba, dan melakukan apa yang kami bisa.
Begitulah sampai detik terakhir. Kami tetap berada dalam pertandingan, kami tetap bersatu. Dan pada akhirnya, pertandingan itu memungkinkan kami kembali bermain di final."
"Saya rasa mereka jauh lebih unggul pada babak pertama. Secara fisik pun mereka cukup membuat perbedaan.
Pada babak kedua, kami masuk dengan mentalitas lain dan gagasan permainan yang berbeda dari awal pertandingan.
Menurut saya, pergantian pemain mereka juga mengubah cara mereka menekan dan bermain. Itu menguntungkan kami.
Kami menciptakan begitu banyak peluang, tetapi bola seolah tidak mau masuk. Bola yang membentur tiang, peluang Alexis dan Nico González, tembakan jarak jauh Enzo, sundulan...
Rasanya itu bukan hari kami. Namun, pada akhirnya, kami berhasil mencetak dua gol pada menit-menit terakhir pertandingan. Kegembiraannya menjadi tiga kali lipat."
Aksi Messi pada babak pertama
"Penting juga untuk menunjukkan keunggulan dengan cara seperti itu. Membuat mereka paham bahwa, untuk memenangi pertandingan itu, mereka harus mengungguli kami dalam segala aspek.
Karena kami sepenuhnya terlibat, mencurahkan seluruh kemampuan untuk mencapai tujuan. Begitu banyak emosi dan hal yang terjadi secara bersamaan sehingga terkadang aspek sepakbolanya sendiri hampir menjadi hal kedua."
"Hal itu juga terjadi saat melawan Mesir. Leo menyadari bahwa bermain lewat tengah mustahil dan bergerak melebar mendekati garis tepi lapangan. Saat itu pun gol-gol datang dari situasi seperti itu.
Melawan Inggris, kami sudah menciptakan peluang lewat umpan silang untuk Nico González dan Alexis. Kami tahu kebuntuan bisa dipecahkan dengan cara itu.
Kemudian, gol Enzo berawal dari skema sepak pojok pendek antara Rodrigo dan Leo.
Saat itu, bek-bek tengah mereka bertubuh sangat besar. Kami sudah menempatkan bek-bek tengah kami di kotak penalti, bersama Alexis, kalau tidak salah, dan Julián.
Saya melihat mereka semua merapat ke arah gawang. Ketika Leo mengoper bola kepada Enzo, saya sedikit keluar dari kotak penalti agar bisa berada di posisi bebas dan menerima bola.
Lalu Enzo mengontrol bola, tak seorang pun berhasil menghentikannya, dan ia mengarahkan bola ke tiang jauh.
Itu gol luar biasa, yang memberi kami energi lebih besar lagi daripada yang sudah kami miliki. Setelah gol itu, semuanya dipenuhi energi positif. Para penonton pun kembali sepenuhnya terlibat dalam pertandingan. Lima belas menit terakhir menjadi pertandingan yang sama sekali berbeda."
"Ayah saya sangat sering mengantar saya ke tempat latihan dengan sepeda motor. Di lain waktu, saya dan saudara laki-laki saya pergi bersepeda saat ayah tidak bisa bekerja.
Ibu saya juga bekerja. Ketika pulang sekolah, terkadang saya dan saudara laki-laki saya cepat-cepat menyiapkan makanan karena kami mungkin tidak suka sayuran yang ditinggalkan ibu untuk kami.
Jadi, kami memasak sepiring pasta. Setelah itu, kami mengambil sepeda dan mengayuhnya selama 45 menit, terkadang satu jam, agar tiba di klub tepat waktu untuk berlatih.
Hari ini saya ingin berbagi semua ini dengan ayah saya juga.
Sebab, sepanjang masa kecil saya, bahkan pada pukul sepuluh malam, saya dan ayah bermain satu lawan satu di lapangan kecil yang kami bangun bersama dengan sekop.
Menurut saya, semua itu adalah kenangan terindah masa kecil saya, terlepas dari apakah saya kemudian menjadi pesepakbola profesional atau tidak.
Berbagi segalanya dengan saudara laki-laki saya, berjuang bersama mengejar sebuah mimpi. Saya berhasil mewujudkannya, sedangkan dia tidak berhasil karena berbagai keadaan.
Namun, pada akhirnya kami berdua selalu hidup untuk sepakbola. Hingga kini dia masih berkecimpung di olahraga ini dan membantu ayah saya mengurus klub di Bahía Blanca.
Saya juga ingin berterima kasih kepadanya karena dia tentu sangat membantu saya berkembang".
"Gol ke gawang Inggris? Saya sudah menontonnya kembali berkali-kali. Sampai sekarang, gol itu masih sering muncul di hadapan saya. Videonya tersimpan di ponsel saya.
Gol itu akan dikenang seumur hidup. Sebab, itu terjadi dalam semifinal Piala Dunia, di tengah situasi yang sedang kami alami, dan gol itu memungkinkan kami kembali bermain di final.
Mungkin saat itu saya belum benar-benar menyadari arti gol yang saya cetak, mengingat betapa pentingnya pertandingan itu dan apa yang dialami orang-orang serta keluarga saya di tribune.
Setelah itu, kami menjalani semuanya dengan begitu intens. Tiga atau empat hari kemudian, kami sudah harus memainkan final lagi. Rasanya hampir seperti saya sudah melupakan gol itu".
"Ketika kemudian tiba di Argentina, Anda mulai mengerti. Sebelum kembali ke sini, saya sempat singgah di Roma, menginap semalam, dan makan siang bersama keluarga sebelum menuju bandara.
Saya bertemu beberapa orang Argentina. Seorang perempuan lanjut usia bercerita kepada saya bahwa setelah sekian lama, ia akhirnya kembali bersorak merayakan gol tim nasional Argentina.
Hal-hal seperti itu membangkitkan perasaan yang luar biasa.
Lalu Anda tiba di sini, menginjakkan kaki di negara sendiri, dan orang-orang berterima kasih kepada Anda. Bukan hanya atas apa yang kami lakukan bersama tim nasional, tetapi juga kepada saya secara pribadi, atas arti gol itu.
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Di situlah saya benar-benar menyadari betapa pentingnya gol itu dalam sejarah tim nasional Argentina".
JERSEY SEMIFINAL: "AKAN SAYA BERIKAN KEPADA ORANG TUA SAYA"
"Jersey ini akan menjadi bagian dari sejarah. Tanggal, stadion, warna jersey, nomor, dan momennya akan terus dikenang.
Jersey ini khususnya akan menjadi milik keluarga saya, disimpan di rumah ayah saya. Itu berkat semua yang mereka lakukan untuk saya ketika impian saya adalah menjadi pesepakbola profesional.
Saya tidak pernah membayangkan bisa sampai sejauh ini dan mengalami momen seperti itu.
Seperti yang saya katakan dalam wawancara setelah pertandingan, sejak kecil saya bermimpi mencetak gol seperti itu.
Karena kenyataannya memang begitu: ketika memilih karier ini, Anda hidup untuk momen-momen seperti ini. Dan saya berkesempatan mencetak salah satu gol terpenting dalam sejarah tim nasional Argentina.
Tidak ada tujuan yang lebih baik bagi jersey ini selain diberikan kepada ibu saya.
Sebab, hingga kini ia masih mempertahankan tempat tidur dan kamar saya seperti semula, sehingga setiap kali ingin pulang, saya masih bisa tidur di sana.
Kamarnya sangat kecil, tetapi saya kembali ke sana bersama istri dan anak-anak saya.
Dan saya juga ingin mempersembahkannya kepada ayah saya, yang mengajari saya untuk bersaing, bertanggung jawab, dan mencintai olahraga ini".
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