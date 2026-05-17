Latihan ganda untuk Lionel Messi! Begini cara sang legenda Argentina mempersiapkan diri untuk Piala Dunia 2026, sementara Rodrigo de Paul membongkar program latihan yang melelahkan di Inter Miami
Rahasia di balik kondisi fisik Messi yang prima
Meskipun telah memenangkan semua trofi bergengsi di dunia sepak bola, Messi dilaporkan bekerja lebih keras dari sebelumnya di balik layar.
Menurut De Paul, kapten Inter Miami ini telah menerapkan sesi latihan ganda ke dalam rutinitas hariannya di luar komitmen klubnya yang biasa.
Dalam wawancara dengan Lo del Pollo, De Paul menjelaskan bahwa program kebugaran khusus ini telah berjalan selama beberapa bulan. "Sekitar dua hingga tiga bulan yang lalu, kami memiliki rencana latihan di luar apa yang kami lakukan di klub, dan kami berdua bekerja keras untuk mencapai kondisi fisik terbaik," ungkap gelandang tersebut. "Kami mengusulkan sesi ganda untuk diri kami sendiri, dan kami memiliki pelatih di sana, serta kami memberikan yang terbaik."
Messi sedang dalam performa terbaiknya
Messi tampil gemilang bersama Inter Miami sejauh ini di musim MLS 2026, dengan mencetak 11 gol dalam 12 penampilan, serta menyumbang empat assist. Pemain berusia 38 tahun itu kembali menjadi pahlawan bagi The Herons dalam laga terakhir mereka, setelah mencetak dua gol dalam kemenangan dramatis 5-3 atas Cincinnati yang mengangkat posisi klub ke peringkat ketiga klasemen Wilayah Timur.
De Paul berbagi kisah tentang perjuangannya menghadapi masalah kesehatan mental
Selain tuntutan fisik dalam sepak bola level elit, De Paul juga menceritakan tantangan pribadi yang dihadapinya sebagai atlet terkenal. Dikenal karena kepribadiannya yang ceria dan tarian-tarian TikTok bersama putrinya, Francesca, gelandang ini mengakui bahwa ia mengalami fluktuasi emosi yang cukup signifikan.
"Saya sangat rentan terhadap pasang surut," akunya. "Saya sering mengalami masa-masa sulit. Ketika saya jatuh, saya benar-benar jatuh. Saya bukan tipe orang yang netral atau setengah-setengah."
Apa yang akan terjadi selanjutnya bagi Argentina dan Messi?
De Paul berharap dapat bergabung dengan Messi dalam skuad saat Argentina bertanding di Grup J pada Piala Dunia 2026, bersama Aljazair, Austria, dan Yordania. Sebelum turnamen dimulai, tim asuhan Lionel Scaloni akan menjalani dua laga persahabatan melawan Honduras dan Islandia sebagai persiapan dalam upaya mereka meraih gelar Piala Dunia keempat.
Bagi Messi, fokusnya tetap sepenuhnya pada masa kini. Dengan pelatih yang berdedikasi dan jadwal yang ketat bersama De Paul, legenda Argentina ini melakukan segala upaya untuk memastikan kondisi fisiknya sejalan dengan kemampuan teknisnya yang tak tertandingi saat turnamen dimulai di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada.