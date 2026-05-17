Meskipun telah memenangkan semua trofi bergengsi di dunia sepak bola, Messi dilaporkan bekerja lebih keras dari sebelumnya di balik layar.

Menurut De Paul, kapten Inter Miami ini telah menerapkan sesi latihan ganda ke dalam rutinitas hariannya di luar komitmen klubnya yang biasa.

Dalam wawancara dengan Lo del Pollo, De Paul menjelaskan bahwa program kebugaran khusus ini telah berjalan selama beberapa bulan. "Sekitar dua hingga tiga bulan yang lalu, kami memiliki rencana latihan di luar apa yang kami lakukan di klub, dan kami berdua bekerja keras untuk mencapai kondisi fisik terbaik," ungkap gelandang tersebut. "Kami mengusulkan sesi ganda untuk diri kami sendiri, dan kami memiliki pelatih di sana, serta kami memberikan yang terbaik."



