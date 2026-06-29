Sebagaimana dilaporkan oleh surat kabar olahraga harian Prancis L'Equipe, kembalinya tim ke lapangan latihan mengalami penundaan yang cukup lama karena klub sedang menjalani negosiasi intensif dengan Liam Rosenior.
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Latihan ditunda karena kabar mengejutkan soal pelatih? Klub asuhan Klopp tampaknya ingin mendatangkan mantan pelatih Chelsea FC
Sebenarnya, skuad klub Prancis tersebut seharusnya sudah memulai latihan untuk musim baru pada Rabu mendatang, 1 Juli. Namun, jadwal tersebut kini dibatalkan: Menurut keterangan klub, para pemain profesional baru akan kembali ke lapangan pada 9 Juli.
Penundaan ini berkaitan langsung dengan pembicaraan yang sudah memasuki tahap lanjut dengan Rosenior. Pria Inggris berusia 41 tahun ini, yang sebelumnya pernah melatih FC Chelsea dan RC Strasbourg Alsace, telah muncul sebagai pilihan utama bagi jajaran pimpinan klub.
- AFP
Kombouare membawa Paris ke posisi tengah klasemen yang aman
Pemisahan yang tampaknya akan terjadi dengan pelatih Paris saat ini, Antoine Kombouare, tentu saja cukup mengejutkan jika melihat perkembangan performa tim dalam beberapa bulan terakhir. Pelatih berpengalaman tersebut baru saja mengambil alih tim pada Februari tahun ini, setelah pendahulunya, Stephane Gilli, dipecat. Pada saat ia ditunjuk, FC Paris terancam degradasi.
Namun, pelatih kelahiran Kaledonia Baru ini berhasil membawa perubahan spektakuler dalam tim setelah mulai menjabat. Di bawah kepemimpinannya, tim menjadi lebih stabil baik dalam pertahanan maupun serangan, dan akhirnya berhasil mengamankan posisi di papan tengah klasemen. Meskipun meraih kesuksesan di lapangan, hubungan antara pelatih dan petinggi klub tampaknya semakin memburuk dalam beberapa waktu terakhir.
Paris menunda dimulainya sesi latihan
Selama beberapa pekan terakhir, media Prancis terus-menerus meragukan kelangsungan kariernya. Kombouare sendiri beberapa hari yang lalu masih berusaha menepis rumor yang mulai beredar mengenai kepergiannya lebih awal, dan pekan lalu ia secara terbuka menyatakan bahwa ia pasti akan berada di lapangan saat dimulainya persiapan pada hari Rabu.
Pengumuman tersebut kini tidak berlaku lagi akibat perkembangan terbaru dan penundaan resmi dimulainya sesi latihan. Pihak manajemen klub secara diam-diam mempercepat dialog dengan calon penggantinya, di mana Rosenior dengan cepat menjadi prioritas utama. Bagi pelatih asal Inggris itu, ini akan menjadi kembalinya ke sepak bola profesional Prancis setelah masa jabatannya di Strasbourg, di mana ia diharapkan dapat mendorong langkah perkembangan selanjutnya bagi klub asal Paris tersebut.
- AFP
FC Paris di bawah naungan Red Bull
Paris, tempat mantan kiper tim nasional Kevin Trapp berstatus sebagai pemain, telah menjadi bagian dari ekosistem Red Bull sejak akhir 2024. Saat itu, produsen minuman bersoda asal Austria tersebut mengambil alih sebelas persen saham klub. Pemegang saham mayoritasnya adalah keluarga Arnault yang sangat kaya raya.
Mantan penyerang timnas Jerman (DFB) Mario Gomez bekerja di Paris sebagai Direktur Teknis, sementara Jürgen Klopp juga memiliki peran penting sebagai Kepala Sepak Bola Global di Red Bull.