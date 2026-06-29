Latihan ditunda karena kabar mengejutkan soal pelatih? Klub asuhan Klopp tampaknya ingin mendatangkan mantan pelatih Chelsea FC

Sebenarnya, skuad klub Prancis tersebut seharusnya sudah memulai latihan untuk musim baru pada Rabu mendatang, 1 Juli. Namun, jadwal tersebut kini dibatalkan: Menurut keterangan klub, para pemain profesional baru akan kembali ke lapangan pada 9 Juli.

Penundaan ini berkaitan langsung dengan pembicaraan yang sudah memasuki tahap lanjut dengan Rosenior. Pria Inggris berusia 41 tahun ini, yang sebelumnya pernah melatih FC Chelsea dan RC Strasbourg Alsace, telah muncul sebagai pilihan utama bagi jajaran pimpinan klub.