Laporan polisi diajukan setelah transfer Mason Greenwood ke Marseille dipertanyakan oleh seorang anggota staf dalam perselisihan di ruang direksi yang diduga terjadi
Ketegangan di balik layar di Stade Velodrome
La Provence melaporkan bahwa seorang eksekutif senior di Stade Velodrome mengajukan laporan polisi yang dimaksud setelah terjadi perselisihan internal pada musim panas 2024. Ketegangan dilaporkan meningkat antara Benatia dan Cecilia Barontini.
Pada saat itu, Barontini ditugaskan oleh presiden klub Pablo Longoria untuk mengawasi urusan administratif bersama Alban Juster. Dikabarkan bahwa beberapa keputusan yang diambil pada saat itu menimbulkan masalah.
Bagaimana perselisihan internal di Marseille semakin memanas
Salah satu yang terkait dengan transfer pemain internasional Inggris Greenwood. Setelah melihat penampilannya yang mengesankan selama masa pinjaman di Getafe pada musim 2023-24, Marseille mengajukan tawaran transfer permanen kepada klub Premier League Manchester United.
Kesepakatan akhirnya tercapai dengan nilai £27 juta ($36 juta). Greenwood diizinkan meninggalkan Old Trafford setelah semua tuduhan terhadapnya dalam kasus yang berkaitan dengan dugaan percobaan pemerkosaan, penganiayaan, dan perilaku mengendalikan dan memaksa, dibatalkan pada Februari 2023.
Menurut La Provence, Barontini "menentang" penandatanganan Greenwood. Dia juga dilaporkan menentang pendekatan terhadap bek internasional Aljazair Youcef Atal, yang sebelumnya menerima hukuman penjara delapan bulan yang ditangguhkan dan denda €45.000 dari pengadilan Nice setelah membagikan video antisemit setelah serangan di Jalur Gaza pada 7 Oktober 2023.
Barontini juga dilaporkan telah mengangkat kekhawatiran terkait perilaku Ali Zarrak, yang telah menjadi figur penting dalam struktur olahraga Marseille bersama Benatia. Ketidaksepakatan tersebut mencapai puncaknya dalam beberapa minggu.
La Provence mengklaim bahwa perselisihan internal tersebut "berakhir dengan konfrontasi panas di kantor Longoria di La Commanderie". Barontini dilaporkan telah mengajukan laporan insiden yang dicatat oleh polisi setempat.
Presiden Marseille meminta nasihat Greenwood dari ibunya.
Presiden Marseille, Longoria, mengungkapkan bahwa ia meminta nasihat ibunya sebelum memutuskan untuk menandatangani kesepakatan 2024 dengan Greenwood. Ia mengatakan kepada The Telegraph: “Bagi saya, berbicara secara terbuka tentang hal ini adalah hal yang benar. Membuat tabu dalam hidup tidak pernah positif. Bagi kami, ini adalah peluang pasar yang besar dari perspektif olahraga, di mana kami menganalisis dengan sangat hati-hati apa yang sebenarnya terjadi.
“Dalam hal ini, setelah melakukan due diligence dan memiliki semua informasi – dan ini adalah pertama kalinya saya berbicara tentang hal ini – dengan semua informasi tersebut, saya menelepon ibu saya. Dan saya bertanya, ‘Apa pendapatmu, mengetahui semua situasi ini?’ Ibuku, yang pernah bekerja di sistem penjara di Spanyol, yang memiliki model sistem penjara inovatif di Spanyol – dia dianugerahi medali negara – jadi saya bertanya padanya, dengan semua informasi ini, ‘Apa yang akan kamu lakukan jika berada di posisiku?’ Dan dia menjawab, ‘Lakukan saja.’ Dengan semua informasi.
“Hal itu penting karena saya ingin seseorang yang tidak memiliki motivasi dari olahraga, karena bakatnya ada, bahwa motivasinya satu-satunya adalah kebaikan anaknya. Sebagai seorang pria, bukan sebagai presiden. Dan, bagi saya, sangat penting bahwa dia berkata kepada saya, mengetahui semua ini, ‘lakukan’.”
Longoria melanjutkan: “Saya tahu ada kritik. Saya tahu situasi ini, seringkali berpotensi merusak reputasi. Tapi, saya ulangi, jika Anda yakin telah mengambil keputusan yang benar, dengan tingkat informasi yang tepat, dan dari perspektif manusiawi juga, karena Mason, dia anak yang baik, serius. Sejak saat itu, saya bisa tidur nyenyak.”
Transfer musim panas & slot Piala Dunia? Posisi Greenwood saat ini
Greenwood telah menjadi pemenang Sepatu Emas di Ligue 1, sambil mencetak rekor pribadi terbaiknya dengan 25 gol dan masih terus bertambah musim ini. Ia semakinmenjadi bahan pembicaraan transfer pada tahun 2026 dan mungkin akan pindah kewarganegaraan internasional dari Inggris ke Jamaika, yang dapat membawanya tampil di Piala Dunia musim panas ini - jika Reggae Boyz berhasil lolos melalui babak playoff antar-konfederasi.
