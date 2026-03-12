Laporan polisi diajukan setelah transfer Mason Greenwood ke Marseille dipertanyakan oleh seorang anggota staf dalam perselisihan di ruang direksi yang diduga terjadi

Presiden Marseille, Longoria, mengungkapkan bahwa ia meminta nasihat ibunya sebelum memutuskan untuk menandatangani kesepakatan 2024 dengan Greenwood. Ia mengatakan kepada The Telegraph: “Bagi saya, berbicara secara terbuka tentang hal ini adalah hal yang benar. Membuat tabu dalam hidup tidak pernah positif. Bagi kami, ini adalah peluang pasar yang besar dari perspektif olahraga, di mana kami menganalisis dengan sangat hati-hati apa yang sebenarnya terjadi.

“Dalam hal ini, setelah melakukan due diligence dan memiliki semua informasi – dan ini adalah pertama kalinya saya berbicara tentang hal ini – dengan semua informasi tersebut, saya menelepon ibu saya. Dan saya bertanya, ‘Apa pendapatmu, mengetahui semua situasi ini?’ Ibuku, yang pernah bekerja di sistem penjara di Spanyol, yang memiliki model sistem penjara inovatif di Spanyol – dia dianugerahi medali negara – jadi saya bertanya padanya, dengan semua informasi ini, ‘Apa yang akan kamu lakukan jika berada di posisiku?’ Dan dia menjawab, ‘Lakukan saja.’ Dengan semua informasi.

“Hal itu penting karena saya ingin seseorang yang tidak memiliki motivasi dari olahraga, karena bakatnya ada, bahwa motivasinya satu-satunya adalah kebaikan anaknya. Sebagai seorang pria, bukan sebagai presiden. Dan, bagi saya, sangat penting bahwa dia berkata kepada saya, mengetahui semua ini, ‘lakukan’.”

Longoria melanjutkan: “Saya tahu ada kritik. Saya tahu situasi ini, seringkali berpotensi merusak reputasi. Tapi, saya ulangi, jika Anda yakin telah mengambil keputusan yang benar, dengan tingkat informasi yang tepat, dan dari perspektif manusiawi juga, karena Mason, dia anak yang baik, serius. Sejak saat itu, saya bisa tidur nyenyak.”