Laporan Pinggir Lapangan Lazio vs Milan, Leao Marah pada Pulisic: "Dia harus mengoper bola, Pak Pelatih, tidak ada yang menegurnya"

Episode Bordo Cam di DAZN yang mengulas seluk-beluk pertandingan Lazio vs Milan, laga yang membuat Rossoneri kehilangan peluang besar untuk merebut Scudetto. Selama pemanasan, Luka Modric memberikan beberapa saran kepada pemain Swiss Jashari: "Mainkan bola dengan sederhana dan jaga posisimu, jangan bergerak. Kita harus tetap bersama, tetap kompak." Bukan Maignan yang biasa memberikan pidato kepada tim sebelum pertandingan, kali ini giliran Tomori yang melakukannya.
PUSAT GRAVITASI TERLALU TINGGI
Di antara berbagai faktor yang menyebabkan kekalahan Milan melawan Lazio, banyak yang menyoroti posisi lini tengah yang terlalu tinggi saat melakukan tekanan. Konfirmasi tersebut, dalam rekaman audio dan video DAZN, datang dari Allegri sendiri: "Kami terlalu maju, kami semua berada di atas garis bola dan kami kebobolan serangan balik," katanya kepada Modric. Beberapa saat kemudian, pelatih Milan itu berbicara dengan Jashari: "Ardon, kamu dan Luka (Modric, red) diam di tempat."
Pertarungan LEAO vs PULISIC
Gambar-gambar tersebut memperlihatkan Pulisic dua kali gagal memberikan umpan terobosan kepada Leao. Dan setelah yang kedua, amarah pemain asal Portugal itu meluap; ia terlebih dahulu mengumpat kepada rekan setimnya, lalu berkata: "Astaga, bro. Masukkan, bro." Allegri pun marah di bangku cadangan: "Berikan padanya!" teriak pria asal Livorno itu, yang setelah meninjau kembali aksi tersebut bersama stafnya, menambahkan, "Dengan ini dia akan mencetak gol, oh, sudah dua! Sudah dua!"
Leao sama sekali tidak menerimanya dengan baik dan perlahan keluar dari lapangan, memicu kemarahan direktur olahraga Igli Tare di tribun: "Lihat saja bagaimana dia berjalan...". Leao, yang jelas-jelas marah, didatangi juga oleh Mike Maignan yang mencoba menenangkannya tanpa hasil. Reaksi pemain Portugal itu patut dikecam: "Harus mengoper bola, Pak!" katanya kepada Allegri yang juga mencoba menenangkannya. "Kamu benar! Tenanglah!" kata pelatih Rossoneri itu. Leao tiba di bangku cadangan, menendang apa pun yang dia temukan, melempar pelindung tulang kering, dan, sambil berbicara pada dirinya sendiri, berkata: "Selalu bermain sendiri dan tidak ada yang berkata apa-apa, astaga... Selalu hal yang sama." Allegri pun kembali memikirkan dua peluang itu: "Seandainya dia memberikannya kepada Rafa..."