Joey Veerman, Ismael Saibari, Myron Boadu

Laporan Penilaian PSV Musim 2025/26 - Semua Pemain Dievaluasi: Dari Myron Boadu yang Kurang Memuaskan hingga Ismael Saibari yang Menonjol

Dengan selisih poin yang sangat jauh, PSV dinobatkan sebagai juara Belanda untuk musim ketiga berturut-turut. Namun, NEC menjadi batu sandungan bagi tim asuhan pelatih Peter Bosz di Piala KNVB, dan perjalanan mereka di Liga Champions pun berakhir dengan kekecewaan. Voetbalzone memberikan nilai akhir kepada setiap pemain PSV untuk musim 2025/26.

Jika musim lalu PSV merebut gelar juara nasional setelah pertarungan sengit di hari terakhir Eredivisie, musim ini tidak ada yang bisa menandingi tim asal Eindhoven ini. Banyak rekor terpecahkan dan pada awal April, gelar juara ke-27 dalam sejarah klub sudah menjadi kenyataan. Bosz ingin meraih treble Belanda, namun meraih gelar KNVB Beker sebagai pelatih PSV sekali lagi tidak terwujud baginya. NEC terbukti terlalu kuat dalam semifinal yang spektakuler dengan skor 3-2.

Di Liga Champions, ada banyak momen menonjol. Seluruh Eropa terkesan dengan kemenangan bersejarah PSV atas Napoli (6-2) dan Liverpool, yang dikalahkan 1-4 di Anfield. Namun, dengan kekalahan 1-3 dari juara Belgia Union Saint-Gilles dan hasil imbang 1-1 saat bertandang ke Olympiakos, PSV juga merugikan diri sendiri. Semuanya bergantung pada hari pertandingan terakhir. Tim asuhan Bosz hanya membutuhkan hasil imbang melawan Bayern München, tetapi pada akhirnya gagal lolos ke babak 16 besar karena gol balasan dari Harry Kane di menit-menit akhir: 1-2.

Hampir semua pemain PSV dinilai dengan skor dari 1 hingga 10. Alassane Pléa, Niek Schiks, dan Nick Olij terlalu sedikit bermain untuk memenuhi syarat penilaian.


    Talenta yang sudah memulai kariernya - tanpa penilaian

    Para pemain muda berbakat seperti Tygo Land, Jordy Bawuah, Jim Koller, Fabian Merién, Tay Abed, Nicolas Verkooijen, dan Joël van den Berg melakukan debut atau mendapat kesempatan bermain bersama tim utama PSV musim ini. Namun, mereka belum menjadi bagian tetap dari skuad utama dan juga belum mendapatkan menit bermain yang cukup untuk dapat dievaluasi secara adil.

    24. Alassane Pléa - tidak ada penilaian

    PSV merekrut Alassane Pléa dengan harapan yang tinggi, meskipun hierarki di lini depan sudah jelas. Penyerang asal Prancis itu harus mengisi peran sebagai penyerang kedua di belakang Ricardo Pepi. Karena pemain asal Amerika Serikat itu belum fit di awal musim, Pléa pun mendapat kesempatan. Namun, ia mengalami cedera lutut parah pada pertandingan-pertandingan pertamanya bersama PSV, sehingga ia harus menjalani rehabilitasi hingga akhir musim.

    23. Niek Schiks - tidak ada ulasan

    Bagi Niek Schiks, 8 Februari 2026 menjadi malam yang tak akan pernah terlupakan. Akibat cedera yang dialami Matej Kovár dan Nick Olij, kiper berusia 22 tahun ini melakukan debutnya di bawah mistar gawang PSV dalam laga kandang melawan FC Groningen. Dengan beberapa penyelamatan penting, Schiks berperan besar dalam kemenangan 2-0 tersebut. Produk akademi muda ini kemudian juga tampil melawan FC Volendam (kekalahan 2-1), sebelum akhirnya harus menyerahkan posisinya kembali kepada Kovár. Kemungkinan besar Schiks akan dipinjamkan pada musim depan agar ia dapat mengasah kemampuannya di klub lain.

    22. Nick Olij - belum ada penilaian

    Bagi Nick Olij, musim pertamanya bersama PSV menjadi musim yang ingin segera dilupakan. Setelah mencatatkan musim yang gemilang bersama Sparta Rotterdam dan pindah ke klub asal Eindhoven tersebut, ia pun dengan penuh keyakinan bersaing dengan Kovár. Namun, Bosz hanya menunjukkan kepercayaannya kepada pemain asal Ceko itu, sehingga Olij harus puas dengan peran sebagai cadangan. Olij juga kurang beruntung karena mengalami cedera saat sesi latihan terakhir menjelang pertandingan melawan Groningen, tepat saat Kovár juga absen karena cedera. Akibatnya, pemain asal Belanda ini hanya bermain selama 90 menit sepanjang musim ini.

    21. Myron Boadu - 4,5/10

    Direktur teknis Earnest Stewart harus segera mengambil langkah alternatif di awal musim setelah pemain baru musim panas, Pléa, mengalami cedera lutut parah dan Pepi masih berjuang untuk memulihkan kebugarannya. PSV membayar ratusan ribu euro kepada AS Monaco untuk mengikat Myron Boadu selama satu tahun, namun ia hampir tidak berperan signifikan musim ini. Pemain asal Belanda itu terutama harus puas dengan penampilan sebagai pemain pengganti dan akhirnya mencetak tiga gol. Opsi untuk memperpanjang kontraknya yang akan berakhir tidak diambil, meskipun masih ada kemungkinan kecil bahwa Boadu tetap bertahan.

    20. Couhaib Driouech - 5/10

    Meskipun banyak penyerang PSV dapat menatap kembali musim yang sukses, hal itu tidak begitu berlaku bagi Couhaib Driouech. Pemain asal Maroko ini memang menjadi andalan Bosz di Liga Champions - dengan gol-gol penting sebagai pemain pengganti yang menentukan saat melawan Napoli dan Liverpool - namun di Eredivisie, Driouech seringkali menjadi pilihan kedua atau ketiga dalam hierarki tim. Ia hanya tampil sebagai starter dalam lima pertandingan. Dengan kembalinya Ruben van Bommel dari cedera lutut yang parah, kepergiannya pada musim panas tampaknya tak terhindarkan.

    19. Ryan Flamingo - 6/10

    Ryan Flamingo mengalami perkembangan pesat selama musim debutnya bersama PSV. Namun, ia gagal mempertahankan performa tersebut. Bek tengah ini kehilangan tempatnya di starting line-up pada awal musim, karena Bosz memutuskan untuk memindahkan Jerdy Schouten ke posisi yang lebih ke belakang setelah beberapa penampilan yang kurang memuaskan. Dalam dua bulan terakhir, Flamingo kembali ke starting line-up dan kembali menunjukkan potensinya. Apakah ia mampu mempertahankan performa tersebut pada musim mendatang?

    18. Armando Obispo - 6/10

    Musim ini, Bosz terus mencari pasangan bek tengah idealnya. Flamingo dan Gasiorowski sempat menjadi tulang punggung pertahanan Eindhoven pada bulan Agustus, namun pada akhirnya mereka digantikan oleh Jerdy Schouten dan Armando Obispo. Obispo membuktikan nilainya dengan beberapa penampilan bagus di Eredivisie. Di Liga Champions, ia tampil kurang meyakinkan. Misalnya, ia seharusnya bisa berbuat lebih banyak saat Union mencetak gol 0-2 dan secara ceroboh memberikan gol 1-0 kepada Leverkusen, setelah ia dibuat kesulitan oleh Schouten.

    17. Paul Wanner - 6,5/10

    Pada musim panas 2025, PSV membuat kejutan besar dengan mendatangkan Paul Wanner dari Bayern München. Namun, biaya transfer sebesar lima belas juta euro yang dibayarkan klub asal Eindhoven itu bukanlah jumlah yang kecil. Akibatnya, ekspektasi terhadapnya langsung melambung tinggi. Bosz tidak mengambil risiko sedikit pun dengan talenta muda berbakat ini dan memasukkannya ke tim dengan sangat hati-hati. Tepat sebelum jeda musim dingin, Wanner akhirnya berhasil merebut posisi starter dan perlahan tapi pasti mulai meninggalkan jejaknya di tim. Untuk musim depan, pemain muda ini pasti telah menargetkan untuk menjadi lebih penting dengan mencetak gol dan memberikan assist.

    16. Kiliann Sildillia - 6,5/10

    Kiliann Sildillia berperan sebagai cadangan Sergiño Dest musim ini. Bek asal Prancis ini tentu saja tidak meninggalkan kesan yang buruk dan Bosz baru-baru ini memujinya, tetapi ia (belum) berada di level yang sama dengan rekan setimnya asal Amerika Serikat atau Mauro Júnior. Hal itu juga terlihat akhir pekan lalu, ketika Bosz menggantikannya pada babak istirahat saat melawan FC Twente (menang 5-1) setelah babak pertama yang mengecewakan. Rumor bahwa PSV mengincar Zakaria El Ouahdi sebagai calon pengganti Dest terus beredar, sehingga masih menjadi pertanyaan apakah Sildillia akan menjadi pemain inti yang tak tergantikan di bawah asuhan Bosz musim depan.


    15. Yarek Gasiorowski - 6,5/10

    Sama seperti beberapa bek tengah lainnya, musim Gasiorowski dapat digambarkan sebagai musim yang naik-turun. Pemain asal Spanyol ini tidak selalu mendapat dukungan penuh dan kehilangan tempatnya di starting line-up, sebagian karena kesalahan yang dilakukannya di Liga Champions saat melawan Atlético Madrid dan Newcastle United. Sebagai pengganti Olivier Boscagli, ia harus mengisi posisi yang sangat berat, dan kendala bahasa tentu saja tidak membantu.

    14. Matej Kovár - 6,5/10

    Secara pribadi, Kovár dapat menilik kembali musim yang penuh pasang surut. Ada cukup banyak pertandingan di mana kiper asal Ceko ini tampak nyaris tak tertembus, namun ia juga bertanggung jawab atas sejumlah kesalahan. Contohnya, ada dua kesalahan fatal saat melawan Fortuna Sittard, tendangan keluar yang buruk saat melawan Newcastle United, dan penampilannya yang ragu-ragu saat tersingkir dari Piala di kandang NEC. Jika Kovár bisa meminimalkan kesalahan-kesalahan tersebut di musim depan, PSV akan memiliki kiper utama yang lebih dari cukup.

    13. Dennis Man - 6,5/10

    Dennis Man pun pasti akan mengenang tahun debutnya bersama PSV dengan perasaan campur aduk. Pemain asal Rumania ini tampil dalam performa terbaiknya selama beberapa pekan di paruh pertama musim, namun setelah jeda musim dingin, ia semakin kesulitan untuk memberikan kontribusi berarti bagi timnya. Oleh karena itu, tidaklah mengherankan jika Man kehilangan tempatnya di starting line-up pada pertengahan April. Jika Perisic kembali ke sayap kanan saat Ruben van Bommel kembali, Man harus bersiap menghadapi persaingan yang ketat. Terutama sekarang Esmir Bajraktarevic lebih diutamakan oleh Bosz daripada dirinya.

    12. Noah Fernandez - 7/10

    Sebagai talenta dari akademi klub sendiri, ia ternyata mengalami kesulitan untuk menembus tim utama di bawah asuhan Bosz dalam beberapa musim terakhir. Oleh karena itu, antusiasme sang pelatih terhadap bintang muda asal Belgia, Noah Fernandez, sangatlah berarti. Gelandang berusia 18 tahun ini sering diturunkan sebagai pemain pengganti dalam beberapa bulan terakhir dan bahkan sudah beberapa kali menjadi starter, di mana ia berhasil menunjukkan performa yang mengesankan. Mungkin PSV sudah memiliki penerus Joey Veerman di dalam skuadnya.

    11. Esmir Bajraktarevic - 7/10

    Ada pemain-pemain yang menjadi alasan para penggemar sepak bola datang ke stadion, dan Bajraktarevic tak diragukan lagi termasuk dalam kategori itu. Pemain asal Bosnia ini telah lama menjadi "pemain ke-12" yang ideal bagi Bosz, yang harus puas dengan peran sebagai pemain pengganti. Namun, setelah mencetak dua gol dan tiga assist dalam kemenangan 6-1 atas PEC Zwolle, Bajraktarevic tiba-tiba mendapat beberapa kesempatan bermain sebagai starter secara berturut-turut. Jika penyerang sayap ini terus berkembang dengan baik, tak diragukan lagi bahwa ia akan mendapat lebih banyak waktu bermain setelah musim panas nanti.

    10. Ivan Perisic - 7/10

    Ivan Perisic bergabung dengan PSV secara gratis pada tahun 2024. Transfer tersebut tak diragukan lagi termasuk salah satu yang terbaik dalam dekade ini. Di musim keduanya, pemain asal Kroasia ini kembali menunjukkan pengaruhnya yang besar. Perisic telah membuktikan dirinya sebagai pemimpin dan teladan profesional, yang dapat menjadi panutan bagi banyak talenta muda. Meskipun penampilannya mungkin sedikit kurang menonjol dibandingkan saat tahun debutnya, namun statistiknya tidak bisa dibohongi. Setelah 42 pertandingan, ia telah mencetak 10 gol dan 14 assist.

    9. Sergiño Dest - 7,5/10

    Apakah Sergiño Dest masih bisa dipertahankan oleh PSV? Kemungkinan besar tidak. Salah satu faktor yang membuat ia tidak hengkang setahun lalu adalah cedera yang dialaminya pada musim panas 2025. Dengan kualitas serangannya, pemain internasional Amerika Serikat ini sangat berharga bagi Bosz. Dest sangat lincah mengolah bola dan tidak ragu untuk mengambil inisiatif. Hal itu membuatnya kembali menjadi idola penonton di PSV musim lalu.

    8. Anass Salah-Eddine - 7,5/10

    Jika ada pemain yang mengalami perkembangan pesat musim lalu di bawah asuhan Bosz, maka itu adalah Anass Salah-Eddine. Setelah petualangan yang mengecewakan bersama AS Roma, masa peminjamannya ke klub asal Eindhoven itu berjalan sangat sukses. Salah-Eddine langsung memanfaatkan peluangnya sebagai bek kiri dan sejak saat itu tak pernah absen dari susunan pemain inti. Berkat penampilannya yang apik, ia pun berhasil masuk ke skuad tim nasional Maroko. Namun, setelah jeda musim dingin, Salah-Eddine tidak mampu mempertahankan performa tersebut. Ia absen dalam banyak pertandingan karena Piala Afrika, sering mengalami masalah fisik, dan juga mendapat sanksi larangan bermain. Belum jelas apakah PSV, AS Roma, dan sang bek dapat mencapai kesepakatan untuk transfer permanen.

    7. Ruben van Bommel - 7,5/10

    Musim panas lalu, Ruben van Bommel mengikuti jejak ayahnya dengan melakukan debutnya bersama PSV. Harapan terhadapnya sangat tinggi, namun pemain sayap kiri ini segera membuktikannya dengan mencetak gol pembuka di Liga Champions melawan Union dan tiga gol di Eredivisie. Van Bommel telah menargetkan dirinya untuk menjadi salah satu penyerang sayap paling berbahaya di Eredivisie, hingga nasib buruk menimpanya tepat sebelum jeda babak pertama dalam pertandingan melawan Ajax. Ia mengalami cedera lutut yang parah dan tidak bisa bermain lagi untuk PSV selama sisa musim ini. Van Bommel kini berada di tahap akhir pemulihannya dan ingin kembali lebih kuat dari sebelumnya pada musim panas mendatang.

    6. Ricardo Pepi - 8/10

    Mengatakan bahwa Pepi baru saja melewati musim yang penuh lika-liku bersama PSV bisa dibilang merupakan pernyataan yang terlalu meremehkan. Pemain asal Amerika Serikat ini sering kali mengalami masalah kebugaran dan, begitu pulih, harus menyaksikan bagaimana Guus Til memanfaatkan peluangnya sebagai penyerang yang diubah posisinya. Tepat sebelum jeda musim dingin, Pepi akhirnya berhasil merebut posisi starter. Minggu demi minggu, ia membuktikan diri sebagai penyerang yang sangat efisien, dengan hasil 16 gol di Eredivisie. Tak heran jika hal ini membuatnya menjadi incaran berbagai klub dari Liga Premier.

    5. Jerdy Schouten - 8/10

    Jerdy Schouten memulai musim ini sebagai gelandang, namun kemudian kembali ditempatkan sebagai bek tengah oleh Bosz. Sebagai kapten, ia kembali memancarkan ketenangan musim ini dan mengendalikan pembangunan serangan dari belakang. Schouten dapat dengan tepat disebut sebagai kekuatan diam di balik kesuksesan PSV. Cedera lutut parah yang dialaminya pada awal April pun menjadi pukulan telak. Tidak hanya baginya sendiri menjelang Piala Dunia, tetapi juga bagi klub.

    4. Mauro Júnior - 8,5/10

    Bukan hanya Schouten yang mampu membuat rekan-rekannya tampil gemilang; hal yang sama juga berlaku bagi Mauro Júnior. Sebagai pemain serba bisa yang hampir tak pernah tampil di bawah standar, pemain asal Brasil ini sangat berharga. Mauro sangat mumpuni sebagai bek kiri atau kanan, namun mungkin ia paling bersinar saat bermain sebagai gelandang pengatur serangan. Dan meskipun banyak hal masih belum jelas menjelang musim depan, satu hal yang pasti: ia akan tetap menjadi salah satu pemain terbaik PSV musim depan.

    3. Guus Til - 8,5/10

    Guus Til telah membuktikan nilainya bagi PSV dalam beberapa musim terakhir, namun selama ini ia tetap sedikit kurang dihargai. Musim ini, ia sendiri yang mengakhiri statusnya sebagai ‘pemain ke-12 ideal Bosz’. Saat Pepi absen, Til berhasil tampil mengesankan sebagai penyerang dadakan PSV. Dengan 17 gol dan 8 assist, ia mencatatkan statistik yang luar biasa. Kemungkinan Til akan dianugerahi tempat di skuad final Piala Dunia timnas Belanda sebagai penghargaan atas musimnya yang sangat gemilang.

    2. Joey Veerman - 8,5/10

    Selama empat tahun terakhir, Joey Veerman telah menjadi motor kreativitas di lini tengah PSV. Musim ini pun, ia kembali berhasil mengangkat permainan serangan tim asal Eindhoven tersebut ke level yang lebih tinggi berkat teknik tendangannya yang luar biasa. Di Eredivisie, ia mencetak 8 gol dan memberikan tak kurang dari 14 assist. Selama jeda musim dingin, transfer ke Fenerbahçe sempat gagal, namun tampaknya sudah pasti bahwa Veerman akan mengambil langkah besar ke level yang lebih tinggi pada musim panas mendatang.

    1. Ismael Saibari - 9/10

    PSV berencana memecahkan rekor transfernya sendiri melalui penjualan Ismael Saibari. Nilai transfer yang diperkirakan mencapai lebih dari lima puluh juta euro. Hal itu sama sekali tidak mustahil, mengingat pemain internasional Maroko tersebut telah berkembang menjadi gelandang serba bisa di bawah asuhan Bosz. Saibari kini mampu bermain dengan intensitas tinggi selama 90 menit penuh dan juga telah meningkatkan ketajamannya dalam mencetak gol. Baik di Liga Champions maupun Eredivisie, ia memimpin timnya. Setelah musim yang sangat gemilang, ia mencatatkan 19 gol dan 9 assist.