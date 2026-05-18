Dengan selisih poin yang sangat jauh, PSV dinobatkan sebagai juara Belanda untuk musim ketiga berturut-turut. Namun, NEC menjadi batu sandungan bagi tim asuhan pelatih Peter Bosz di Piala KNVB, dan perjalanan mereka di Liga Champions pun berakhir dengan kekecewaan. Voetbalzone memberikan nilai akhir kepada setiap pemain PSV untuk musim 2025/26.

Jika musim lalu PSV merebut gelar juara nasional setelah pertarungan sengit di hari terakhir Eredivisie, musim ini tidak ada yang bisa menandingi tim asal Eindhoven ini. Banyak rekor terpecahkan dan pada awal April, gelar juara ke-27 dalam sejarah klub sudah menjadi kenyataan. Bosz ingin meraih treble Belanda, namun meraih gelar KNVB Beker sebagai pelatih PSV sekali lagi tidak terwujud baginya. NEC terbukti terlalu kuat dalam semifinal yang spektakuler dengan skor 3-2.

Di Liga Champions, ada banyak momen menonjol. Seluruh Eropa terkesan dengan kemenangan bersejarah PSV atas Napoli (6-2) dan Liverpool, yang dikalahkan 1-4 di Anfield. Namun, dengan kekalahan 1-3 dari juara Belgia Union Saint-Gilles dan hasil imbang 1-1 saat bertandang ke Olympiakos, PSV juga merugikan diri sendiri. Semuanya bergantung pada hari pertandingan terakhir. Tim asuhan Bosz hanya membutuhkan hasil imbang melawan Bayern München, tetapi pada akhirnya gagal lolos ke babak 16 besar karena gol balasan dari Harry Kane di menit-menit akhir: 1-2.

Hampir semua pemain PSV dinilai dengan skor dari 1 hingga 10. Alassane Pléa, Niek Schiks, dan Nick Olij terlalu sedikit bermain untuk memenuhi syarat penilaian.



