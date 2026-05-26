Goal.com
LiveTiket
Ajax SeizoensbeoorelingenVZ
Bart DHanis

Diterjemahkan oleh

Laporan penilaian Ajax musim 2025/26: Mika Godts menonjol, satu pemain mendapat nilai 2

FEATURES
Ajax

Ini adalah musim yang sebaiknya segera dilupakan oleh Ajax. Tim asal Amsterdam ini finis di peringkat kelima VriendenLoterij Eredivisie dan, melalui babak play-off, nyaris gagal lolos ke babak kualifikasi Conference League. Voetbalzone memberikan nilai akhir kepada setiap pemain Ajax untuk musim 2025/26.

Ajax memulai musim di bawah asuhan John Heitinga. Mantan bek timnas Belanda ini ditugaskan untuk membuat Francesco Farioli, yang sangat populer di Amsterdam, terlupakan. Pelatih asal Italia itu membawa tim finis di posisi kedua musim lalu, sehingga juara berulang kali itu kembali berlaga di Liga Champions.

Ternyata, Ajax asuhan Heitinga sama sekali belum siap untuk itu. Di bawah kepemimpinannya, Ajax tidak meraih satu poin pun di fase grup kompetisi bergengsi tersebut. Pada akhirnya, Ajax terhenti di enam poin setelah Fred Grim memimpin tim dalam tiga pertandingan terakhir.

Di Eredivisie pun situasinya tak lebih baik. Ajax sudah menunjukkan permainan yang sangat lemah dalam laga pertama melawan Telstar yang baru promosi. Pada November, Heitinga dipecat, penggantinya Grim pun dipecat pada Maret. Óscar García yang menyelesaikan musim tersebut. Namun, semua pergantian itu tak membuahkan hasil. Ajax finis di posisi kelima dan pertandingan-pertandingan bagusnya bisa dihitung dengan jari.

Hampir semua pemain Ajax yang telah bermain dalam pertandingan resmi diberi penilaian dengan skala 1 hingga 10. Maher Carrizo, Oleksandr Zinchenko, Takehiro Tomiyasu (dibeli pada bursa transfer musim dingin), dan sejumlah debutan berbakat terlalu sedikit tampil untuk memenuhi syarat penilaian.

  • James McConnell - 2/10

    Sejak pengumuman kepergian Jordan Henderson menjelang bursa transfer musim panas, sudah jelas bahwa Ajax harus mendatangkan gelandang bertahan yang mumpuni. Pemain berpengalaman yang tangguh itu tak kunjung datang. Sebagai gantinya, Ajax memutuskan untuk meminjam Alex Kroes McConnell dari Liverpool. Pelatih Ajax, Heitinga, mengenal McConnell dari masa kerjanya di Anfield dan sangat ingin membawanya ke Amsterdam. Namun, masa peminjamannya tidak berjalan sukses. Setelah tujuh pertandingan dalam enam bulan, masa peminjaman tersebut diakhiri lebih awal.

    • Iklan

  • Raúl Moro - 3/10

    Moro didatangkan oleh Alex Kroes dengan penuh kemeriahan, namun hal itu tidak membuahkan kesuksesan. Pemain asal Spanyol itu tidak bisa beradaptasi dengan iklim Belanda dan mengalami rasa rindu kampung halaman. Ia tampil dalam 21 pertandingan bersama Ajax, memberikan dua assist, dan mencetak satu gol. Terutama karena harga transfernya yang mencapai sebelas juta euro, ia hanya mendapat nilai maksimal 3.

  • Owen Wijndal - 3/10

    Wijndal bergabung dengan Ajax empat tahun lalu, namun tak pernah mampu menunjukkan performa yang meyakinkan. Meski demikian, Heitinga memutuskan untuk memberinya kesempatan bermain sebagai starter. Ia belum pernah menampilkan permainan yang benar-benar bagus musim ini. Sejak Óscar García mengambil alih kepelatihan, namanya bahkan tak lagi masuk dalam daftar pemain yang dipanggil untuk pertandingan.

  • Ko Itakura Ajax 09302025(C)Getty Images

    Ko Itakura - 4/10

    Pemain asal Jepang itu didatangkan dengan harapan besar pada musim panas lalu dan tampil mengesankan dalam pertandingan debutnya melawan Go Ahead Eagles, namun ia gagal mempertahankan performa tersebut. Terutama karena nilai transfernya yang tinggi dan rentetan cedera yang dialaminya, penampilannya secara keseluruhan dinilai jauh dari memuaskan.


  • Youri RegeerImago

    Youri Regeer - 4/10

    Regeer dibeli kembali oleh Ajax dari FC Twente dengan harga hampir lima juta euro. Di awal musim, di bawah asuhan Heitinga, ia secara mengejutkan ditempatkan sebagai bek kanan. Ketika hal itu tidak berhasil, ia dipindahkan ke lini tengah, di mana ia juga tidak pernah mampu menunjukkan performa yang meyakinkan.

  • Oliver Edvardsen - 4/10

    Edvardsen memang bukan pemain terbaik di skuad Ajax—dia sendiri pun menyadarinya—tetapi performa yang ditunjukkannya musim ini sangat buruk. Di Eredivisie, dia tidak mencetak satu gol pun dalam delapan belas pertandingan, dan ketika dia diturunkan melawan FC Twente untuk mengawal Mats Rots sepanjang pertandingan, dia justru membiarkan bek kiri itu melaju dan memberikan assist. Namun, dia mencetak satu gol di Liga Champions, yang membuat Ajax menang atas Villarreal (1-2).

  • Josip Sutalo - 5/10

    Setelah musim di bawah asuhan Farioli, Sutalo tampak telah menemukan performa terbaiknya di Amsterdam. Namun, kenyataannya jauh dari itu. Pemain asal Kroasia itu tampil buruk di lini belakang, tetapi beruntung karena tidak ada pemain lain yang lebih baik untuk menggantikannya di starting line-up.

  • Kian Fitz-JimImago

    Kian Fitz-Jim - 5/10

    Fitz-Jim adalah pemain yang disukai banyak orang di Johan Cruijff ArenA. Dia tidak pernah mengeluh dan bekerja keras, tetapi pada akhirnya, kontribusinya musim ini belum cukup untuk mendapat nilai memuaskan.

  • Oscar Gloukh - 5/10

    Gloukh memberikan kontribusi berharga bagi Ajax dengan mencetak sembilan gol dan tujuh assist. Namun, angka tersebut bisa saja jauh lebih tinggi jika ia tidak terlalu terpaku pada hal-hal tertentu. Selain itu, ia juga terlalu sedikit berkontribusi dalam pertahanan, sehingga sering diabaikan oleh para pelatih Ajax.


  • Steven BerghuisImago

    Steven Berghuis - 5/10

    Berghuis bermain lebih baik jika dikelilingi oleh pemain-pemain berkualitas, dan hal itu sangat jarang terjadi di Ajax musim lalu. Dengan hanya mencetak empat gol dan dua assist, ia nyaris tidak mampu menunjukkan pengaruhnya dan harus absen cukup lama karena cedera.

  • Wout WeghorstIMAGO

    Wout Weghorst - 5/10

    Weghorst mengawali musim dengan sangat gemilang, mencetak tiga gol dalam tiga pertandingan. Namun, performa tersebut tidak berlanjut. Penyerang timnas Belanda itu mengakhiri musim dengan delapan gol, sebagian karena cedera pergelangan kaki yang berkepanjangan. Di akhir musim, ia bermain dengan semangat yang sudah habis.

  • Kenneth Taylor - 5/10

    Bicara soal nasib sial. Taylor kecewa karena tidak pindah klub musim panas lalu dan tidak mampu mengulang performa musim lalu, saat ia menjadi salah satu pemain terbaik. Namun, di Italia, semua pihak sangat puas dengan penampilannya selama enam bulan pertama bersama Lazio.

  • Maarten PaesImago

    Maarten Paes - 5,5/10

    Paes sebenarnya didatangkan sebagai kiper cadangan, tetapi segera dipromosikan setelah Vitezslav Jaros mengalami cedera ligamen. Ia melakukan beberapa penyelamatan spektakuler dan tidak membuat satu pun kesalahan fatal, namun para penggemar di Amsterdam sama sekali tidak puas dengan tendangan gawang dan umpan silangnya. Namun, ia tetap mendapat nilai memuaskan berkat perannya sebagai pahlawan di final play-off, di mana ia berhasil menahan dua tendangan penalti dalam adu penalti melawan FC Utrecht.

  • Davy Klaassen - 5,5/10

    Meskipun kontribusinya minim, yakni enam gol dan dua assist, Klaassen masih mendapat nilai cukup. Ia sering kali tidak terlihat dan beberapa kali tidak masuk dalam susunan pemain inti. Namun, dalam laga play-off melawan FC Groningen (2-0) dan FC Utrecht (1-1), ia memainkan peran penting dengan mencetak dua gol. Selain itu, Mister 1-0 juga mencetak gol pembuka yang luar biasa dalam laga De Klassieker (2-0).


  • Viteszlav Jaros - 6/10

    Jaros didatangkan dari Liverpool dengan status pinjaman. Ia tidak melakukan kesalahan besar, namun juga tidak menonjol dengan penyelamatan-penyelamatan spektakuler. Musim yang bagus bagi kiper asal Ceko ini, yang harus berakhir setelah 25 pertandingan akibat cedera ligamen silang.

  • Aaron Bouwman - 6/10

    Pertandingan pertamanya melawan Telstar (2-0) tidak terlalu mengesankan. Seandainya Milan Zonneveld lebih tajam dalam mencetak gol, Ajax mungkin saja kalah dalam pertandingan itu. Pada akhirnya, ia tampil dalam tiga belas pertandingan untuk Ajax musim ini, dan penampilannya cukup memuaskan. Pemain berusia delapan belas tahun itu tampil solid saat menghadapi Villarreal dan bermain bagus dalam babak play-off melawan Groningen dan Utrecht.

  • Anton Gaaei - 6/10

    Gaaei memang bukan bek kanan terbaik yang pernah ada di Amsterdam, namun ia tetap menjadi pemain yang berharga bagi tim asal Amsterdam tersebut musim ini. Dalam 35 pertandingan, ia mencatatkan 5 assist dan 3 gol. Bek yang tak kenal lelah ini tidak pernah mengalami cedera dan dapat menatap kembali musim yang sangat baik.

  • Rayane Bounida - 6/10

    Dalam 22 pertandingan Eredivisie, Bounida mencetak satu gol dan memberikan lima assist. Gelandang serang asal Maroko ini kurang beruntung karena Óscar García lebih mengutamakan pemain berpengalaman, sehingga dalam beberapa pekan terakhir ia hampir tidak lagi masuk dalam rencana tim. Meski demikian, penampilannya cukup mengesankan untuk dinilai memuaskan.

  • Kasper DolbergImago

    Kasper Dolberg - 6/10

    Dolberg didatangkan kembali ke Amsterdam dengan biaya sepuluh juta euro. Ia hanya mencetak lima gol sejak kembali, namun sering kali harus puas duduk di bangku cadangan dan tampil sebentar sebagai pemain pengganti. Meskipun tidak mencetak gol, ia tetap memberikan kontribusi yang signifikan bagi lini serang Ajax.

  • Jorthy MokioImago

    Jorthy Mokio - 6,5/10

    Mokio mengawali musim ini dengan kurang mulus, tetapi setelah perpanjangan kontraknya, ia kembali menemukan performa terbaiknya. Kabarnya, ada masalah dalam kehidupan pribadinya, tetapi setelah masalah tersebut teratasi, ritme permainannya pun kembali. Golnya dalam laga De Klassieker, ditambah dengan golnya di babak play-off melawan Groningen, serta usianya (18 tahun), membuatnya layak mendapatkan nilai yang memuaskan.

  • Sean SteurImago

    Sean Steur - 6,5/10

    Ajax bisa mendapatkan banyak manfaat dari Steur. Gelandang yang lincah ini menunjukkan kemampuannya dengan mencetak gol indah di De Kuip dan dapat menatap kembali musim debutnya yang gemilang bersama tim utama klub asal Amsterdam tersebut.

  • AFC Ajax v Eintracht Frankfurt - UEFA Europa League 2024/25 Round of 16 First LegGetty Images Sport

    Lucas Rosa - 7/10

    Bek asal Brasil ini bisa bermain baik di sisi kiri maupun kanan. Berkat tekel-tekel keras dan kegigihannya, ia mulai menjadi idola penonton di Amsterdam. Terutama berkat dua penampilannya yang luar biasa saat melawan PSV (dua kali berakhir imbang 2-2), ia mendapat nilai yang memuaskan.

  • Youri Baas - 7,5/10

    Baas merupakan salah satu dari sedikit hal positif musim ini di Ajax. Ia adalah salah satu dari sedikit pemain yang berhasil mempertahankan performa seperti musim lalu. Terutama saat menguasai bola, ia sangat penting bagi tim asal Amsterdam tersebut. Selain itu, ia telah mencetak tidak kurang dari empat gol musim ini.

  • MIKA GODTS AJAX Getty Images

    Mika Godts - 9/10

    Tanpa Godts, Ajax kemungkinan besar akan finis di peringkat kedua belas. Penyerang asal Belgia ini selalu dicari oleh rekan-rekan setimnya dalam setiap serangan, dan hal itu memang pantas. Musim ini, ia mencetak tujuh belas gol dan memberikan lima belas assist, sehingga ia dinobatkan sebagai MVP Eredivisie. Gol-golnya melawan NAC dan PSV di akhir musim menjadi momen puncak yang tak terlupakan.