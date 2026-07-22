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Mid-window grades GFXGetty/GOAL
Mark Doyle

Diterjemahkan oleh

Laporan Jendela Transfer: GOAL memberikan penilaian terhadap 10 klub terkaya di Eropa berdasarkan aktivitas transfer musim panas mereka sejauh ini, seiring dimulainya pramusim

Opinion
Premier League
Manchester United
Arsenal
Real Madrid
Barcelona
Liverpool
Chelsea
Manchester City
Paris Saint-Germain
Tottenham Hotspur
Bayern Munich
LaLiga
Ligue 1
Bundesliga

Dunia sepak bola tampaknya bergerak semakin cepat belakangan ini. Begitu Piala Dunia berakhir, perhatian langsung beralih ke bursa transfer—hal yang bisa dimengerti, mengingat beberapa kesepakatan besar diperkirakan akan dikonfirmasi dalam beberapa hari ke depan, menyusul kepindahan mengejutkan Morgan Rogers senilai £117 juta dari Aston Villa ke Chelsea.

Tentu saja, kita sudah menyaksikan beberapa transfer mahal sejak jendela transfer musim panas dibuka pada pertengahan Juni, di mana rekan setim Rogers di timnas Inggris, Elliot Anderson dan Anthony Gordon, bergabung dengan Manchester City dan Barcelona masing-masing dengan biaya transfer yang sangat besar.

Jadi, dengan hanya enam minggu tersisa sebelum hari penutupan bursa transfer, bagaimana kondisi klub-klub elit Eropa saat ini? Tim mana saja yang sudah menyelesaikan sebagian besar aktivitas transfernya? Dan siapa saja yang masih memiliki banyak pekerjaan yang harus diselesaikan sebelum 1 September?

Di bawah ini, GOAL memberikan penilaian terhadap aktivitas transfer yang telah dilakukan oleh 10 klubteratas dalam Deloitte Football Money League 2026, serta menganalisis di mana mereka masih perlu memperkuat skuad...

  • Bruno Guimaraes Newcastle 2025-26Getty

    Arsenal

    Arsenal tidak tinggal diam. Status pinjaman Piero Hincapie dari Bayer Leverkusen telah diubah menjadi transfer permanen — dengan harga yang sangat terjangkau, yaitu £34,5 juta — sementara Illan Meslier bergabung melalui transfer bebas untuk memperkuat kedalaman skuad di posisi penjaga gawang. Ada juga sejumlah pemain yang hengkang, yang paling menonjol di antaranya adalah Leandro Trossard, yang telah bergabung dengan Besiktas dengan nilai transfer sebesar £17 juta, sementara Christos Tzolis dari Club Brugge diperkirakan akan tiba dan mengisi peran pemain asal Belgia tersebut di skuad.

    Namun, para pendukung Arsenal mulai sedikit gelisah. Mereka mengharapkan kedatangan pemain dengan transfer besar pada tahap ini, tetapi mereka masih menunggu penandatanganan yang signifikan, setelah melihat tim mereka menolak memenuhi harga yang terlalu tinggi yang diminta Aston Villa untuk Rogers, sementara juga dilaporkan bahwa The Gunners mengira Bruno Guimaraes akan tersedia dengan harga jauh lebih rendah daripada biaya sembilan digit yang diminta Newcastle.

    Terlebih lagi, meskipun Julian Alvarez—seorang pemain yang sangat dikagumi oleh Mikel Arteta—telah secara terbuka menyatakan keinginannya untuk meninggalkan Atlético Madrid, pemain asal Argentina tersebut dilaporkan lebih bertekad untuk pindah ke Barcelona. Dan meskipun Rojiblancos kemungkinan besar akan jauh lebih bersedia melepasnya ke London Utara, mereka tetap akan menuntut biaya transfer yang sangat besar untuk sang penyerang.

    Arsenal, karenanya, berada dalam situasi yang sangat rumit. Mereka ingin membangun tim dari posisi yang kuat, setelah baru saja dinobatkan sebagai juara Inggris untuk pertama kalinya dalam 22 tahun, namun mereka enggan membayar harga yang terlalu tinggi untuk target transfer mereka.

    Apa yang akan terjadi selanjutnya masih belum jelas, tetapi yang kita tahu adalah Arsenal sangat membutuhkan gelandang pengatur permainan yang dominan, pemain sayap kiri kelas atas, serta pemain cadangan berkualitas di lini pertahanan tengah setelah kehilangan William Saliba akibat cedera.

    Nilai: D-

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  • FBL-ESP-LIGA-BARCELONAAFP

    Barcelona

    Sama seperti Thomas Tuchel, Barcelona pada dasarnya harus memilih antara Marcus Rashford dan Gordon musim panas ini, dan, sama seperti pelatih timnas Inggris itu, mereka akhirnya memilih yang terakhir. Apakah itu keputusan yang tepat bagi Blaugrana masih bisa diperdebatkan.

    Gordon memang lebih muda daripada Rashford, tetapi harganya lebih dari dua kali lipat, meskipun dia sebenarnya bukan pemain yang lebih unggul. Meski demikian, penampilan Gordon di Piala Dunia cukup menunjukkan bahwa ia memiliki kecepatan dan fleksibilitas yang dibutuhkan untuk memberikan dampak serupa di Barca seperti yang dilakukan Rashford, yang menyumbang 14 gol dan sebanyak itu pula assist bagi tim Catalan musim lalu.

    Namun, Barca masih memiliki lubang besar yang harus diisi di lini depan, setelah Robert Lewandowski mengakhiri masa-masa gemilangnya yang sarat gol di Spanyol. Pengganti impian Deco adalah Alvarez, tetapi dibutuhkan biaya yang mendekati rekor dunia untuk sekadar membawa Atletico Madrid ke meja perundingan.

    Akibatnya, opsi yang lebih terjangkau sedang dieksplorasi, meskipun pemain seperti Eli Junior Kroupi (yang juga dikabarkan menjadi incaran Tottenham) kemungkinan masih akan menelan biaya sekitar £100 juta secara keseluruhan. Jangan heran jika Barca akhirnya mencari pemain di pasar transfer dengan harga terjangkau, terutama karena pahlawan Piala Dunia Spanyol, Ferran Torres, mungkin juga akan hengkang segera, mengingat kontraknya hanya tersisa satu tahun dan tampaknya sangat kecil kemungkinannya untuk diperpanjang.

    Di posisi lain, Barca memiliki stok pemain yang cukup di lini tengah dan bahkan mungkin berupaya meraup keuntungan murni dengan menjual Marc Casado, dan dana yang diperoleh kemungkinan besar akan dialokasikan untuk mendatangkan bek tengah dominan yang akan bermain bersama Pau Cubarsi yang sangat berbakat — atau mungkin bahkan bek sayap baru.

    Nilai: D

  • Ismael Saibari Bayern Munich 2026Getty Images

    Bayern München

    Jendela transfer ini sudah berjalan cukup positif bagi Bayern Munich, yang berhasil mengonfirmasi transfer Ismael Saibari dan Nathaniel Brown saat Piala Dunia masih berlangsung.

    Kesepakatan Saibari sebenarnya sudah rampung sebelum turnamen dimulai, dan itu memang tepat. Penyerang serba bisa asal Maroko ini tampil luar biasa di turnamen tersebut, dan €50 juta tampaknya merupakan kesepakatan yang sangat menguntungkan bagi klub Bavaria tersebut. Tentu saja, kedatangan Brown berarti Vincent Kompany tidak perlu khawatir soal posisi bek kiri musim ini, bahkan jika Alphonso Davies memutuskan untuk hengkang.

    Masih ada spekulasi bahwa Bayern akan mencari tambahan pemain di posisi gelandang tengah dan bek kanan, namun fokus utama mereka saat ini adalah meyakinkan Harry Kane untuk menandatangani kontrak baru, serta menangkis minat Real Madrid terhadap Michael Olise, yang dikabarkan tertarik untuk bergabung dengan rekan setimnya di timnas Prancis, Kylian Mbappe, di Bernabeu.

    Bagaimana kedua situasi tersebut diselesaikan akan menentukan jalannya bursa transfer Bayern. Namun, untuk saat ini, sejauh ini semuanya berjalan lancar...

    Nilai: B

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  • Morgan Rogers Chelsea 2026Getty Images

    Chelsea

    Era baru lainnya kini dimulai di Chelsea, dengan Xabi Alonso yang telah ditunjuk sebagai pelatih baru klub tersebut untuk mencoba mengembalikan ketertiban di Stamford Bridge setelah musim 2025-26 di mana baik Enzo Maresca maupun Liam Rosenior kehilangan jabatan mereka. Pelatih asal Spanyol ini sangat menyadari besarnya tantangan yang menantinya, namun meskipun Marc Cucurella telah hengkang ke Real Madrid, masa jabatan Alonso telah dimulai dengan cukup menjanjikan.

    Dipercaya bahwa ia memainkan peran penting dalam meyakinkan Rogers untuk pindah ke Chelsea, sementara Geovany Quenda dan Marco Palestra merupakan tambahan yang menjanjikan bagi skuadnya.

    Namun, kedatangan pemain baru lainnya tetap sangat diperlukan. Liam Delap jelas belum cukup mumpuni untuk level tertinggi, sementara Alejandro Garnacho perlu segera dijual, yang berarti penyerang tambahan sangat diperlukan. Namun, prioritas utama Chelsea haruslah mengatasi kekurangan pengalaman, disiplin, dan soliditas pertahanan yang terungkap secara telak selama musim 2025-26 yang bencana, yang berakhir tanpa lolos ke kompetisi Eropa apa pun.

    Akibatnya, merekrut pemain level elit tidak akan mudah, tetapi The Blues sejauh ini telah tampil cukup baik — mendatangkan Rogers benar-benar merupakan langkah brilian meskipun mereka membayar terlalu mahal untuk pemain internasional Inggris tersebut — dan klub asal London ini dilaporkan yakin dapat mendatangkan bek tengah Prancis Maxence Lacroix dari Crystal Palace saat mereka berupaya menginvestasikan lebih banyak dana pada pemain-pemain yang telah terbukti di Liga Premier.

    Namun, banyak hal bisa bergantung pada Enzo Fernandez. Pemain asal Argentina itu jelas ingin hengkang dari Stamford Bridge, tetapi Chelsea tampaknya enggan melepasnya. Jika mereka melepasnya, hal itu bisa membebaskan dana lebih banyak lagi untuk Alonso, yang sebelumnya telah membuktikan di Bayer Leverkusen bahwa ia mampu menciptakan tim yang menarik dan sukses jika diberi pemain yang dibutuhkan untuk menerapkan formasi 3-4-2-1 favoritnya.

    Nilai: B

  • Uruguay v Spain: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Liverpool

    Tidaklah mengejutkan bahwa Liverpool akan memasuki musim 2026-27 dengan pelatih baru asal Spanyol. Sudah jelas jauh sebelum akhir musim lalu bahwa masa jabatan Arne Slot di Anfield telah berakhir. Namun, kejutan besarnya adalah Liverpool justru merekrut Andoni Iraola untuk menggantikan pelatih asal Belanda itu, alih-alih mantan gelandang Alonso, yang justru berakhir di Chelsea—sesuatu yang sangat mengecewakan banyak pendukung The Reds.

    Meskipun demikian, para pendukung cukup antusias membayangkan apa yang mungkin dicapai Iraola di Merseyside, mengingat ia berhasil membawa Bournemouth ke kompetisi Eropa untuk pertama kalinya dalam sejarah klub tersebut — dan dengan memainkan sepak bola menyerang yang fantastis.

    Tentu saja ada keyakinan bahwa Iraola akan memanfaatkan para pemain yang dimilikinya dengan lebih baik daripada Slot — terutama Florian Wirtz dan Alexander Isak. Namun, konsensus umum di Anfield saat ini adalah bahwa Liverpool akan membutuhkan lebih dari sekadar Jeremy Jacquet dan Victor Munoz untuk merebut kembali gelar yang hilang dengan cara yang begitu mengecewakan musim lalu.

    The Reds membutuhkan pengganti yang tepat untuk Mohamed Salah, namun tampaknya telah kehilangan target utama mereka, Yan Diomande, ke Paris Saint-Germain, yang hingga kini belum menunjukkan niat untuk menjual Bradley Barcola kepada mereka guna meredam dampak kehilangan pemain asal Pantai Gading tersebut.

    Ada juga tanda tanya mengenai kurangnya kekuatan fisik dan kedalaman skuad di lini tengah Liverpool, serta posisi bek kanan, mengingat masalah cedera yang terus-menerus dialami Jeremie Frimpong dan Conor Bradley. Seorang bek tengah tambahan juga tampak sangat penting, setelah Ibrahima Konate secara mengejutkan hengkang dengan status bebas transfer ke Real Madrid.

    Dengan mempertimbangkan semua hal tersebut, skuad asuhan Iraola terlihat sedikit kurang kuat saat ini, meskipun ia mungkin mampu menghidupkan kembali karier Curtis Jones, Federico Chiesa, dan Harvey Elliott yang baru kembali.

    Nilai: D+

  • England v Argentina: Semi Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Manchester City

    Hingga saat ini, baru ada satu kesepakatan besar yang terwujud di Etihad musim panas ini, namun itu merupakan transfer yang sangat besar, di mana City mendatangkan Anderson dari Nottingham Forest seharga £116 juta. Menurut laporan, runner-up Liga Premier musim lalu ini juga berminat mendatangkan Ayyoub Bouaddi untuk semakin memperkuat lini tengah.

    Jelas bahwa City sedang mempersiapkan diri menghadapi masa depan tanpa pemain terpenting mereka, Rodri, yang kontraknya hanya tersisa satu tahun dan terus dikaitkan dengan kepindahan ke Real Madrid. Namun, jika pemenang Piala Dunia itu hengkang musim panas ini, hal itu tetap akan menjadi masalah besar bagi penerus Pep Guardiola, Enzo Maresca, karena baik Anderson maupun Bouaddi belum sebagus Rodri—setidaknya untuk saat ini.

    City juga menghadapi masalah di lini lain. Bek serba bisa John Stones mungkin telah dilanda cedera dalam beberapa musim terakhir, namun ia juga perlu digantikan setelah hengkang secara gratis — sama seperti Bernardo Silva, yang akan sangat dirindukan dalam hal kreativitas dan kepemimpinan. Tampaknya juga sangat mungkin bahwa Maresca akan menginginkan bek kanan ortodoks, mengingat Guardiola mengandalkan gelandang Matheus Nunes untuk mengisi posisi tersebut musim lalu.

    Jadi, meski City melakukan beberapa langkah transfer yang bagus selama bursa transfer musim dingin, mereka masih membutuhkan bursa transfer musim panas yang kuat agar bisa kembali bersaing memperebutkan gelar Liga Champions.

    Nilai: C-


  • Youri Tielemans Manchester United 2026Getty Images

    Manchester United

    Manchester United bergerak secepat mungkin untuk mengatasi masalah di lini tengah mereka. Setelah Casemiro hengkang pada akhir musim lalu, kehilangan Manuel Ugarte akibat cedera serius saat berusaha mencari pembeli untuk pemain asal Uruguay tersebut, serta membatalkan kesepakatan yang sudah disetujui dengan Atalanta untuk Ederson karena kekhawatiran terkait cedera, Setan Merah melakukan dua perekrutan mengejutkan dalam waktu dua hari.

    Pertama, Andrey Santos didatangkan dari Chelsea dengan biaya transfer yang fantastis sebesar £50 juta, kemudian United memenuhi klausul pelepasan sebesar £36 juta dalam kontrak Youri Tielemans untuk memboyong pemain asal Belgia itu dari Aston Villa.

    Kedua pemain tersebut berpotensi menjadi tambahan yang berguna, namun jelas bahwa Michael Carrick membutuhkan lebih banyak pemain berkualitas di skuadnya jika skuad United yang relatif kecil dan lemah ini ingin menghadapi tuntutan berat bermain di Liga Champions musim ini. Memang, lini tengah pun membutuhkan tambahan pemain, sehingga kabar ketertarikan terhadap Manu Kone sama sekali tidak mengejutkan, sementara bisa dengan mudah dikatakan bahwa seluruh barisan belakang juga perlu diperkuat.

    Lalu, ada lini depan. United memiliki beberapa penyerang serba bisa, tetapi tidak ada pencetak gol yang andal atau pemain yang benar-benar mematikan dalam menggiring bola. Oleh karena itu, akan sangat menarik untuk melihat apa yang akan terjadi dengan Marcus Rashford, yang kembali ke Old Trafford setelah musim yang menjanjikan di Barcelona, tetapi kemungkinan besar masih perlu dijual untuk mengumpulkan dana guna mendatangkan alternatif yang lebih menarik di lini serang.

    Nilai: C-

  • Cote D'Ivoire v Norway: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Paris Saint-Germain

    Suasana di Parc des Princes saat ini sangat sepi — namun jangan berharap keadaan ini akan bertahan terlalu lama. Pelatih PSG, Luis Enrique, dengan tegas menyatakan segera setelah meraih gelar Liga Champions dua kali berturut-turut pada bulan Mei bahwa fokusnya kini telah beralih ke penguatan skuad demi mengejar gelar ketiga, sehingga beberapa rekrutan penting diperkirakan akan terjadi dalam beberapa hari dan minggu mendatang.

    Diomande bisa jadi salah satunya. Semua tanda mengarah pada Liverpool yang akan merekrut salah satu remaja paling berbakat di dunia sepak bola saat ini, tetapi kini tampaknya pemain asal Pantai Gading itu hanya ingin bermain untuk PSG. Namun, meskipun PSG memiliki hubungan yang baik dengan RB Leipzig, menuntaskan kesepakatan pada musim panas ini jauh dari kata pasti karena niat pihak Jerman untuk mempertahankannya satu musim lagi — belum lagi ketidakpastian seputar Diomande dan perwakilannya.

    Tentu saja, PSG sebenarnya tidak terlalu membutuhkan pemain sayap baru saat ini, tetapi Luis Enrique sangat menyukai pemain sayap, dan Maghnes Akliouche diperkirakan akan segera bergabung dari Monaco. Akibatnya, spekulasi seputar masa depan Barcola terus memanas, dan penjualan pemain internasional Prancis yang banyak diminati ini akan menghasilkan dana yang sangat besar bagi klub yang telah mengantongi €75 juta—angka yang hampir tak terbayangkan—dari penjualan striker cadangan Goncalo Ramos, yang peran cadangannya kemungkinan besar akan diisi oleh Ferran Torres dari Barcelona.

    Di sisi lain, PSG dilaporkan telah mundur dari perburuan untuk merekrut pemain muda Lille, Bouaddi, yang masuk akal mengingat Luis Enrique tidak kekurangan opsi di lini tengah. Juara Eropa ini juga telah mendapatkan pemain cadangan berkualitas di posisi bek kiri dengan merekrut Lucas Digne dari Prancis yang sebelumnya bermain di Aston Villa.

    Nilai: C+


  • Spain v Argentina: Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Real Madrid

    Dalam perkembangan yang sama sekali tidak mengejutkan, Florentino Perez panik di akhir musim kedua berturut-turut tanpa trofi besar dan, setelah beberapa tahun mempertimbangkan gagasan untuk membawa kembali Jose Mourinho ke Bernabeu, ia akhirnya merealisasikannya. Tentu saja, ini adalah langkah yang sama sekali tidak masuk akal, seperti melemparkan sebatang dinamit ke dalam api yang berkobar di tempat sampah, tetapi Perez tak terelakkan akan berupaya sekuat tenaga untuk memberikan sang "Special One" yang kini sudah tidak istimewa lagi segala yang ia butuhkan guna menciptakan tim lain yang mampu mengguncang Barcelona — dalam segala hal.

    Seperti sudah menjadi kebiasaan, Madrid telah memanfaatkan pasar pemain bebas dengan sangat baik dengan mendatangkan mantan kapten Manchester City, Bernardo, dan mantan bek tengah Liverpool, Konate, tanpa biaya, meskipun yang terakhir masih bisa terbukti sebagai pemborosan gaji belaka, seperti yang ditunjukkan oleh penampilannya yang mengecewakan bersama Prancis di Piala Dunia. Mendatangkan Denzel Dumfries hanya dengan €20 juta juga merupakan langkah cerdas, mengingat keraguan yang masih ada terkait performa Trent Alexander-Arnold di posisi bek kanan, dan £50 juta untuk bintang Spanyol Cucurella seharusnya terbukti sebagai investasi yang sangat tepat.

    Namun, meski lini pertahanan Madrid yang diperbarui oleh Mourinho mulai terbentuk dengan baik, kami masih belum sepenuhnya yakin bagaimana penampilan Madrid di lini tengah atau lini depan. Pengganti yang tepat masih dibutuhkan untuk Toni Kroos dan Luka Modric, tetapi jika Rodri dan Michael Olise bergabung dalam beberapa pekan mendatang, tiba-tiba Madrid akan kembali terlihat sebagai tim yang patut diperhitungkan.

    Nilai: B+

  • Newcastle United v West Ham United - Premier LeagueGetty Images Sport

    Tottenham

    Wah, siapa yang menyangka?! Tottenham jelas harus bertindak setelah finis di peringkat ke-17 pada dua musim terakhir, tetapi tak ada yang menduga klub yang terkenal hemat ini justru akan melakukan belanja besar-besaran musim panas ini.

    Namun, Spurs telah menghabiskan dana sebesar £227 juta untuk merekrut Sandro Tonali, Mateus Fernandes, dan Jan Paul van Hecke, sekaligus mendatangkan Andy Robertson dan Marcos Senesi secara gratis.

    Biaya transfer yang dibayarkan untuk Tonali (£100 juta) dan Fernandes (£85 juta) jelas jauh di atas nilai pasar, tetapi para penggemar tampaknya tidak peduli. Mereka sudah bertahun-tahun menginginkan ENIC untuk berbelanja besar-besaran di bursa transfer, dan kini hal itu akhirnya terwujud.

    Menurut berbagai laporan, mereka juga belum selesai berbelanja, karena Roberto De Zerbi dengan tepat menilai bahwa Spurs masih kekurangan kualitas di lini depan. Tentu saja, wajar untuk mempertanyakan kebijaksanaan menginvestasikan begitu banyak uang pada tim yang dilatih oleh sosok yang terkenal mudah emosi dan tak pernah bertahan lama di mana pun, namun kita tak bisa menyalahkan ambisi Tottenham pada tahap jendela transfer ini.

    Perlu juga diingat bahwa Spurs berencana menutupi sebagian kerugian mereka dengan melepas aset-aset bernilai yang dianggap tidak lagi dibutuhkan oleh De Zerbi, seperti Luka Vuskovic, yang telah bergabung dengan Brighton seharga £50 juta – dan Lucas Bergvall mungkin masih bisa mendatangkan biaya transfer yang sama gilanya jika ia berhasil mendapatkan transfer yang ia tuntut.

    Nilai: B+