Laporan Jendela Transfer: GOAL memberikan penilaian terhadap 10 klub terkaya di Eropa berdasarkan aktivitas transfer musim panas mereka sejauh ini, seiring dimulainya pramusim

Tidaklah mengejutkan bahwa Liverpool akan memasuki musim 2026-27 dengan pelatih baru asal Spanyol. Sudah jelas jauh sebelum akhir musim lalu bahwa masa jabatan Arne Slot di Anfield telah berakhir. Namun, kejutan besarnya adalah Liverpool justru merekrut Andoni Iraola untuk menggantikan pelatih asal Belanda itu, alih-alih mantan gelandang Alonso, yang justru berakhir di Chelsea—sesuatu yang sangat mengecewakan banyak pendukung The Reds.
Meskipun demikian, para pendukung cukup antusias membayangkan apa yang mungkin dicapai Iraola di Merseyside, mengingat ia berhasil membawa Bournemouth ke kompetisi Eropa untuk pertama kalinya dalam sejarah klub tersebut — dan dengan memainkan sepak bola menyerang yang fantastis.
Tentu saja ada keyakinan bahwa Iraola akan memanfaatkan para pemain yang dimilikinya dengan lebih baik daripada Slot — terutama Florian Wirtz dan Alexander Isak. Namun, konsensus umum di Anfield saat ini adalah bahwa Liverpool akan membutuhkan lebih dari sekadar Jeremy Jacquet dan Victor Munoz untuk merebut kembali gelar yang hilang dengan cara yang begitu mengecewakan musim lalu.
The Reds membutuhkan pengganti yang tepat untuk Mohamed Salah, namun tampaknya telah kehilangan target utama mereka, Yan Diomande, ke Paris Saint-Germain, yang hingga kini belum menunjukkan niat untuk menjual Bradley Barcola kepada mereka guna meredam dampak kehilangan pemain asal Pantai Gading tersebut.
Ada juga tanda tanya mengenai kurangnya kekuatan fisik dan kedalaman skuad di lini tengah Liverpool, serta posisi bek kanan, mengingat masalah cedera yang terus-menerus dialami Jeremie Frimpong dan Conor Bradley. Seorang bek tengah tambahan juga tampak sangat penting, setelah Ibrahima Konate secara mengejutkan hengkang dengan status bebas transfer ke Real Madrid.
Dengan mempertimbangkan semua hal tersebut, skuad asuhan Iraola terlihat sedikit kurang kuat saat ini, meskipun ia mungkin mampu menghidupkan kembali karier Curtis Jones, Federico Chiesa, dan Harvey Elliott yang baru kembali.
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