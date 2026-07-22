Laporan Jendela Transfer: GOAL memberikan penilaian terhadap 10 klub terkaya di Eropa berdasarkan aktivitas transfer musim panas mereka sejauh ini, seiring dimulainya pramusim

Arsenal tidak tinggal diam. Status pinjaman Piero Hincapie dari Bayer Leverkusen telah diubah menjadi transfer permanen — dengan harga yang sangat terjangkau, yaitu £34,5 juta — sementara Illan Meslier bergabung melalui transfer bebas untuk memperkuat kedalaman skuad di posisi penjaga gawang. Ada juga sejumlah pemain yang hengkang, yang paling menonjol di antaranya adalah Leandro Trossard, yang telah bergabung dengan Besiktas dengan nilai transfer sebesar £17 juta, sementara Christos Tzolis dari Club Brugge diperkirakan akan tiba dan mengisi peran pemain asal Belgia tersebut di skuad.

Namun, para pendukung Arsenal mulai sedikit gelisah. Mereka mengharapkan kedatangan pemain dengan transfer besar pada tahap ini, tetapi mereka masih menunggu penandatanganan yang signifikan, setelah melihat tim mereka menolak memenuhi harga yang terlalu tinggi yang diminta Aston Villa untuk Rogers, sementara juga dilaporkan bahwa The Gunners mengira Bruno Guimaraes akan tersedia dengan harga jauh lebih rendah daripada biaya sembilan digit yang diminta Newcastle.

Terlebih lagi, meskipun Julian Alvarez—seorang pemain yang sangat dikagumi oleh Mikel Arteta—telah secara terbuka menyatakan keinginannya untuk meninggalkan Atlético Madrid, pemain asal Argentina tersebut dilaporkan lebih bertekad untuk pindah ke Barcelona. Dan meskipun Rojiblancos kemungkinan besar akan jauh lebih bersedia melepasnya ke London Utara, mereka tetap akan menuntut biaya transfer yang sangat besar untuk sang penyerang.

Arsenal, karenanya, berada dalam situasi yang sangat rumit. Mereka ingin membangun tim dari posisi yang kuat, setelah baru saja dinobatkan sebagai juara Inggris untuk pertama kalinya dalam 22 tahun, namun mereka enggan membayar harga yang terlalu tinggi untuk target transfer mereka.

Apa yang akan terjadi selanjutnya masih belum jelas, tetapi yang kita tahu adalah Arsenal sangat membutuhkan gelandang pengatur permainan yang dominan, pemain sayap kiri kelas atas, serta pemain cadangan berkualitas di lini pertahanan tengah setelah kehilangan William Saliba akibat cedera.

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