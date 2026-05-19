Borussia Dortmund v Eintracht Frankfurt - Bundesliga
Jochen Tittmar

Diterjemahkan oleh

Laporan akhir musim BVB: Empat kekecewaan besar dan satu pemenang utama

Borussia Dortmund

Jika dilihat sepanjang musim ini, ada empat pemain BVB yang tampil mengecewakan. Seorang pemain serang justru menjadi bintang di paruh kedua musim ini. Laporan akhir musim Borussia Dortmund.

Setelah menjalani 47 pertandingan resmi, Borussia Dortmund kini memasuki masa libur musim panas. Di bawah asuhan pelatih Niko Kovac, BVB berhasil memenangkan 28 pertandingan dan menelan 10 kekalahan, dengan selisih gol 98:59. Di Bundesliga, tim asal Westfalen ini berhasil finis di posisi kedua dengan performa yang meyakinkan. Namun, tersingkirnya mereka di babak playoff Liga Champions serta di babak 16 besar Piala DFB sedikit meredupkan catatan prestasi mereka. Laporan penilaian untuk para pemain profesional Schwarz-Gelben.

Catatan: Pemain dengan waktu bermain di bawah 600 menit tidak mendapatkan nilai.

    BVB, Kiper: Gregor Kobel

    47 pertandingan resmi, hanya kebobolan 57 gol, 18 kali clean sheet: Kiper asal Swiss ini mencatatkan menit bermain terbanyak di antara semua pemain dan terus menunjukkan performa yang konsisten. Kobel beberapa kali menyelamatkan timnya dari kebobolan dengan penyelamatan yang kadang-kadang spektakuler; dalam pertandingan piala di Frankfurt, ia menjadi pahlawan dalam adu penalti. Hanya umpan yang tidak perlu di Freiburg, yang membuat Jobe Bellingham mendapat kartu merah, yang menjadi noda. Nilai: 2.

    Pertandingan: 47

    Menit: 4260

    Gol yang kebobolan: 57

    Tanpa kebobolan: 18

    BVB, Bek: Nico Schlotterbeck

    Bek tengah ini kembali bermain pada bulan September setelah absen berbulan-bulan akibat cedera, dan tampil di beberapa pertandingan awal seolah-olah ia tak pernah absen. Namun, konsistensinya kemudian menurun; Schlotterbeck terlibat dalam beberapa gol yang kebobolan. Ketidakpastian seputar masa depannya mulai terasa. Secara keseluruhan ia bermain bagus, namun performanya masih bisa jauh lebih baik. Setidaknya: Lima gol musim ini merupakan rekor pribadi baginya. Nilai: 3.

    Pertandingan: 37

    Menit: 3290

    Gol: 5

    Assist: 2

    BVB, Bek: Julian Ryerson

    Pemain asal Norwegia ini tidak mencetak satu gol pun, tetapi berhasil memberikan 18 assist yang luar biasa. Sendiri, ia mencatatkan 15 assist di Bundesliga — hanya Michael Olise (22) dan Luiz Diaz (17) dari Bayern yang lebih baik darinya. Etos kerja dan semangat juangnya tetap prima seperti biasa. Namun, di level internasional, ia terkadang dengan jelas diperlihatkan batas kemampuannya. Nilai: 2,5.

    Pertandingan: 42

    Menit: 3067

    Gol: 0

    Assist: 18

    BVB, Bek: Daniel Svensson

    Pada paruh pertama musim ini, pemain asal Swedia itu bermain hampir tanpa henti; pada akhirnya, ia mencatatkan menit bermain terbanyak ketiga di skuad. Ia menunjukkan kerja keras dalam berlari dan disiplin taktis yang tinggi. Namun, dalam hal serangan, ia biasanya terlalu pasif. Terutama pada tahun 2026, penampilannya lebih banyak mengecewakan daripada memuaskan—karena itu, ia harus meningkatkan performanya. Nilai: 4.

    Pertandingan: 45

    Menit: 3462

    Gol: 4

    Assist: 2

    BVB, Bek: Waldemar Anton

    Mantan pemain Stuttgart ini mencatatkan menit bermain terbanyak kedua dan menampilkan performa yang tak tercela berkali-kali. Bukan Schlotterbeck, melainkan Anton yang menjadi pemimpin lini belakang Dortmund. Ia bertahan dengan gigih, waspada, dan selalu berusaha merebut bola. Inilah yang diharapkan darinya. Nilai: 2.

    Pertandingan: 44

    Menit: 3927

    Gol: 3

    Assist: 0

    BVB, Bek: Aaron Anselmino

    Pemain pinjaman dari Chelsea FC, yang sebelumnya sama sekali belum pernah bermain, mencatatkan debut yang mengesankan namun kemudian absen selama berminggu-minggu. Saat Anselmino kembali bugar, ia tampil memukau di setiap pertandingannya dengan gaya bertarung yang agresif dan cerdas serta ketenangan yang luar biasa saat menguasai bola. Pemain berusia 20 tahun ini membawa harapan akan prestasi lebih, namun tiba-tiba harus meninggalkan klub - klub peminjam Chelsea menarik klausul yang berlaku pada musim dingin. Nilai: 2,5.

    Pertandingan: 10

    Menit: 585

    Gol: 1

    Assist: 1

    BVB, Bek: Ramy Bensebaini

    Pemain asal Aljazair ini berhasil bangkit setelah mengalami kesulitan di awal kariernya di Dortmund dan mencatatkan performa yang lebih dari memuaskan sepanjang tahun ini. Bensebaini, yang dianggap sebagai salah satu pemain dengan teknik terbaik di tim, telah menunjukkan peningkatan signifikan dalam hal pertahanan. Impulsnya dalam membuka serangan juga umumnya sangat solid. Di belakang para penyerang, ada Guirassy, Brandt, Beier, dan Adeyemi—pemain dengan gol terbanyak untuk BVB. Nilai: 2,5.

    Pertandingan: 32

    Menit: 2396

    Gol: 7

    Assist: 3

    BVB, Bek: Luca Reggiani

    Pemain muda asal Italia ini masuk ke tim utama karena adanya cedera, berhasil menyesuaikan diri, mencetak gol dalam pertandingan Bundesliga keempatnya, dan sebagai bentuk penghargaan, ia mendapatkan kontrak profesional pertamanya. Sebagai bek kanan dalam formasi tiga bek, wajar jika ia sering bermain aman. Sesekali ia harus banyak dibimbing oleh rekan setimnya, Anton. Namun secara keseluruhan, penampilannya cukup baik. Nilai: 3,5.

    Pertandingan: 9

    Menit: 603

    Gol: 1

    Assist: 0

    BVB, Bek: Emre Can

    Sama seperti Schlotterbeck, sang kapten juga absen selama beberapa bulan pada awal musim. Setelah itu, performa Cans naik-turun, sebelum akhirnya ia harus mengakhiri musim lebih awal akibat cedera robekan ligamen silang. Nilai: 3,5.

    Pertandingan: 16

    Menit: 980

    Gol: 3

    Assist: 0

    BVB, Bek: Niklas Süle

    Empat tahun Süle bersama Borussia hanya penuh dengan kekecewaan. Terutama karena ia sering dilanda cedera. Begitu pula pada musim ini, bek tengah tersebut absen dalam 22 pertandingan resmi. Kini, di usia 30 tahun, ia akan mengakhiri kariernya. Nilai: 4,5.

    Pertandingan: 13

    Menit: 632

    Gol: 0

    Assist: 1

    BVB, Bek: Yan Couto

    Pemain yang menjadi sorotan tahun lalu telah membuktikan perkataannya dengan penampilan yang lebih baik di paruh pertama musim ini dan kini telah menunjukkan peningkatan yang signifikan. Pertarungan satu lawan satu di lini belakang memang bukan lagi spesialisasinya, namun ia berjuang keras dan secara bertahap berhasil mengurangi tingkat kesalahannya. Namun, pada paruh kedua musim ini, ia tak berdaya melawan Ryerson yang sedang dalam performa terbaiknya dan sering duduk di bangku cadangan. Dengan demikian, ia kembali gagal membenarkan nilai transfernya yang tinggi sebesar 25 juta euro. Meskipun demikian, enam kontribusi golnya tetaplah memuaskan. Nilai: 4,5.

    Pertandingan: 27

    Menit: 1501

    Gol: 3

    Assist: 3

    BVB, Bek: Filippo Mane

    Pemain berusia 20 tahun itu mendapat keuntungan dari absennya Schlotterbeck dan Cans di awal musim dan menandai debut profesionalnya di Piala DFB di Essen dengan penampilan yang cukup memuaskan. Lima hari kemudian, ia tampil untuk pertama kalinya di Bundesliga, menyebabkan penalti menjelang akhir pertandingan, dan mendapat kartu merah. Setelah itu, ia sama sekali tidak dimainkan, lalu Reggiani mengambil alih posisinya. Kini ia menjadi bagian dari tim U23. Nasibnya sungguh pahit. Tanpa penilaian.

    Pertandingan: 6

    Menit: 311

    Gol: 0

    Assist: 0

    BVB, Gelandang: Felix Nmecha

    Pemain timnas Jerman ini mencatatkan musim terbaiknya selama berseragam BVB dan tampil meyakinkan dengan performa yang konsisten — akhirnya, mungkin begitu yang dipikirkan banyak orang. Meskipun Nmecha sesekali masih mengalami penurunan performa, secara keseluruhan ia sering membantu lini tengah Dortmund mengendalikan permainan dengan dominasi bola, akselerasi permainan, dan penglihatannya yang luas. Betapa pentingnya peran Nmecha terlihat saat ia absen karena cedera selama beberapa minggu terakhir. Nilai: 2.

    Pertandingan: 42

    Menit: 3137

    Gol: 5

    Assist: 3

    BVB, Gelandang: Jobe Bellingham

    Terlihat jelas bahwa bagi pemain baru ini, pindah dari liga Inggris kasta kedua merupakan langkah yang cukup besar. Bellingham sering bermain aman, dan saat bertahan ia sering kali kehilangan keseimbangan. Hal positifnya: Permainannya semakin membaik, ia berhasil menembus skuad utama, dan pada akhirnya tampil sebagai starter dalam 29 pertandingan. Sama seperti Ryerson, ia tidak mencetak gol. Nilai: 3,5.

    Pertandingan: 45

    Menit: 2665

    Gol: 0

    Assist: 4

    BVB, Gelandang: Julian Brandt

    15 kontribusi gol dalam hanya 24 penampilan sebagai starter memang sangat bagus; hanya Guirassy yang mencetak lebih banyak gol daripada Brandt. BVB, yang tidak memperpanjang kontrak Brandt, harus mencari pengganti untuk angka-angka produktivitas tersebut. Namun, konsistensi yang sangat tinggi, yang seharusnya diharapkan darinya mengingat bakatnya, tetap tidak terlihat bahkan di tahun ketujuh. Kali ini pun, ada beberapa penampilan yang mengecewakan. Nilai: 2,5.

    Pertandingan: 41

    Menit: 2203

    Gol: 11

    Assist: 4

    BVB, Gelandang: Carney Chukwuemeka

    Hal yang sama berlaku baginya seperti halnya Couto: nilai transfer yang sama tinggi, namun kontribusi yang relatif terbatas. Rata-rata, Chukwuemeka bermain selama 32 menit, dan hanya sepuluh kali ia diturunkan sebagai starter. Pada pertengahan April di Hoffenheim, ia untuk pertama kalinya dalam karier profesionalnya bermain penuh selama 90 menit. Kondisi fisiknya yang kurang prima tetap menjadi masalah utama; ia akhirnya membutuhkan konsistensi fisik. Potensi pemain Austria yang pernah berlaga di Piala Dunia ini tidak diragukan lagi, namun sayangnya terlalu jarang terlihat. Nilai: 4,5.

    Pertandingan: 38

    Menit: 1225

    Gol: 3

    Assist: 2

    BVB, Gelandang: Marcel Sabitzer

    Setelah musim sebelumnya yang sangat buruk, pemain asal Austria ini awalnya tampil stabil di lini tengah, namun performanya kembali menurun dengan cukup cepat. Mengingat pengalaman dan potensinya, pemain berusia 32 tahun ini harus menunjukkan performa yang jauh lebih baik. Sabitzer terlalu sering menghilang dan kurang berpengaruh dalam permainan. Nilai: 4,5.

    Pertandingan: 34

    Menit: 2347

    Gol: 1

    Assist: 4

    BVB, Gelandang: Pascal Groß

    Pemain berusia 34 tahun ini, yang pada musim 2024/25 masih mencatatkan jumlah penampilan terbanyak kedua di antara semua pemain lapangan dan mencetak 15 assist, berubah menjadi pemain cadangan murni pada paruh pertama musim ini. Ia hanya delapan kali masuk dalam susunan pemain inti. Saat diturunkan, Groß jarang tampil meyakinkan. Paruh musim yang sangat mengecewakan baginya, sehingga ia memutuskan untuk bergabung kembali dengan mantan klubnya, Brighton, pada bursa transfer musim dingin. Nilai: 4,5.

    Pertandingan: 16

    Menit: 732

    Gol: 0

    Assist: 2

    BVB, Gelandang: Salih Özcan

    Tak ada cara lain untuk mengatakannya: Özcan telah menyelesaikan kontraknya di Dortmund dengan sukses. Klub tidak mendaftarkannya untuk Liga Champions, dan rencana kepindahannya pada musim panas pun gagal, sebagian karena cedera. Kovac sempat mengatakan bahwa Özcan akan mendapat lebih banyak menit bermain pada paruh kedua musim ini — namun pada akhirnya ia hanya bermain selama 53 menit. Kini ia akan meninggalkan klub tanpa biaya transfer. Tanpa penilaian.  

    Pertandingan: 12

    Menit: 74

    Gol: 0

    Assist: 0

    BVB, Penyerang: Karim Adeyemi

    Setelah menjadi pemain serang Dortmund yang paling konsisten pada paruh pertama musim (sembilan kontribusi gol), Adeyemi berubah menjadi pemain yang paling kurang beruntung di tim pada tahun 2026. Dia hanya enam kali masuk starting eleven, dan sempat absen selama sebulan karena cedera. Namun, dia tetap menjadi pencetak gol terbanyak ketiga tim bersama Beier. Mengingat potensinya dan harapan menjelang Piala Dunia, paruh kedua musim ini benar-benar mengecewakan bagi Adeyemi, yang pada paruh pertama musim juga menonjol secara negatif karena perilaku tidak disiplin di dalam dan di luar lapangan. Nilai: 4.

    Pertandingan: 39

    Menit: 1836

    Gol: 10

    Assist: 6

    BVB, Penyerang: Serhou Guirassy

    Musim lalu, Guirassy mencatatkan 43 kontribusi gol dalam 45 pertandingan. Kali ini, angkanya menjadi 28 dalam 46 pertandingan. 22 golnya dua kali lipat dari pencetak gol terbanyak kedua, Brandt. Alasan mengapa jumlahnya tidak lebih banyak adalah karena masa pacekliknya yang luar biasa, di mana ia hanya mencetak satu gol dalam 13 pertandingan Bundesliga. Selain itu, ia beberapa kali menarik perhatian negatif: perselisihan penalti di Turin, menolak berjabat tangan dengan Kovac, serta bahasa tubuh yang buruk. Nilai: 2,5.

    Pertandingan: 46

    Menit: 3222

    Gol: 22

    Assist: 6

    BVB, Penyerang: Maximilian Beier

    Pemenang babak kedua musim ini dari Dortmund! Dengan enam gol dan tujuh assist — padahal ia jarang bermain di posisi favoritnya (duo penyerang atau penyerang yang bermain lebih ke belakang di tengah) — Beier mungkin masih bisa masuk ke skuad DFB untuk Piala Dunia. Pemain berusia 23 tahun ini belakangan ini lebih sering diturunkan sebagai pemain sayap kiri dan secara keseluruhan tampil cukup baik. Dalam hal efisiensi, performa seperti ini harus terus dipertahankan. Nilai: 2,5.

    Pertandingan: 44

    Menit: 2736

    Gol: 10

    Assist: 10

    BVB, Penyerang: Fabio Silva

    Penyerang baru ini tiba di Dortmund dalam kondisi cedera dan harus mengejar ketertinggalan yang sangat besar. Oleh karena itu, ia sering kali hanya mendapat kesempatan bermain sebentar. Namun, melalui permainannya yang penuh energi, ia menunjukkan bahwa ia bisa menjadi tambahan kekuatan bagi tim. Namun, ketika ia masuk dalam susunan pemain inti, ia kurang memiliki daya gedor, sehingga ia lama tidak mencetak gol di liga. Total tujuh assist memang bagus, namun tahun depan ia harus meningkatkan statistiknya. Nilai: 3,5.

    Pertandingan: 39

    Menit: 1181

    Gol: 3

    Assist: 7

    BVB, Penyerang: Samuele Inacio

    Pemain berusia 18 tahun ini "melihat hal-hal yang tidak terlihat oleh orang lain yang berusia 30 tahun," kata Kovac tentangnya. Inacio memang sudah menunjukkan bahwa ia berpotensi menjadi pemain istimewa dan akan membantu tim pada musim depan. Pemain asal Italia ini sangat aktif bergerak di antara lini, bekerja keras dalam bertahan, dan muncul di area-area yang berbahaya. Dengan sedikit lebih presisi, dia seharusnya sudah bisa mencetak tiga atau empat gol. Tanpa penilaian.

    Pertandingan: 7

    Menit: 383

    Gol: 1

    Assist: 0

    Pemain BVB yang belum pernah bermain

    Ada total sembilan pemain yang masuk dalam skuad BVB namun tidak diturunkan: Kiper cadangan Alexander Meyer (47 kali masuk skuad), Patrick Drewes (dua kali) dan Silas Ostrzinski (sembilan kali), para pemain belakang Yannik Lührs (dua kali), Danylo Krevsun (satu kali) dan Elias Benkara (tiga kali), serta para gelandang Julien Duranville (lima kali), Giovanni Reyna (satu kali) dan Mussa Kaba (satu kali).

    Cole Campbell (16 menit), Almugera Kabar (14), dan Mathis Albert (2) masing-masing tampil sebentar.