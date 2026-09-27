Menurut L'Equipe, pelatih kepala Prancis Zinedine Zidane bersiap mengacak paket taktiknya untuk laga UEFA Nations League melawan Belgia pada Senin malam di King Baudouin Stadium. Prancis tiba di Brussels dengan skuad yang berkurang menjadi 22 pemain setelah kapten Kylian Mbappe mengalami cedera lutut kiri saat mencetak gol penentu kemenangan dalam kemenangan 1-0 atas Turki di Izmit pada Jumat.

Mbappe langsung kembali ke Real Madrid untuk menjalani evaluasi medis alih-alih bepergian bersama skuad ke Belgia.

Zidane memutuskan untuk tidak memanggil pengganti di menit akhir dan memilih mempercayai opsi yang sudah ada.