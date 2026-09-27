ZUMA Press Wire
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'Lapangannya buruk yang menyebabkannya!' - Mengapa Kylian Mbappe meninggalkan kamp Prancis lebih awal saat Zinedine Zidane merencanakan perubahan untuk Belgia
Zidane menyiapkan rotasi Prancis setelah Mbappe mundur akibat cedera
Menurut L'Equipe, pelatih kepala Prancis Zinedine Zidane bersiap mengacak paket taktiknya untuk laga UEFA Nations League melawan Belgia pada Senin malam di King Baudouin Stadium. Prancis tiba di Brussels dengan skuad yang berkurang menjadi 22 pemain setelah kapten Kylian Mbappe mengalami cedera lutut kiri saat mencetak gol penentu kemenangan dalam kemenangan 1-0 atas Turki di Izmit pada Jumat.
Mbappe langsung kembali ke Real Madrid untuk menjalani evaluasi medis alih-alih bepergian bersama skuad ke Belgia.
Zidane memutuskan untuk tidak memanggil pengganti di menit akhir dan memilih mempercayai opsi yang sudah ada.
- Anadolu Agency
Kontroversi lapangan disalahkan atas cedera lutut kapten di Turki
Frustrasi internal mencuat di kubu Prancis terkait permukaan lapangan di Stadion Kocaeli, Izmit, tempat Mbappe mengalami kemunduran tersebut. Menurut L'Equipe, staf medis menyebut buruknya kondisi lapangan sebagai faktor utama yang berkontribusi, dengan indikasi bahwa hal itu membuat sang kapten kehilangan pijakan sebelum lututnya terpelintir.
Tim medis mengizinkan Mbappe kembali ke Spanyol untuk segera memulai rehabilitasi bersama Real Madrid.
Zidane kini fokus menyeimbangkan kembali lini depannya untuk lawatan ke Brussels.
Camavinga dan para debutan baru diproyeksikan jadi starter
Zidane berniat menaruh kepercayaannya kepada gelandang Real Madrid Eduardo Camavinga, pemain yang sangat ia hargai meski belum pernah ia latih di level klub. Camavinga ikut ambil bagian dalam latihan pasca-sesi bersama "geng Rennes" di Clairefontaine, menjaga energi grup tetap tinggi.
Wing-back Inter Milan Andy Diouf bisa dimainkan di bek kiri, sementara Lucas Da Cunha berada dalam antrean untuk peran starter sebagai gelandang bertahan.
Zidane ingin mengevaluasi kedalaman skuadnya menjelang laga kepulangan berprofil tinggi pada Jumat melawan Italia di Stade de France.
- PS Images
Prancis membidik kemenangan di Brussels untuk menjaga momentum Nations League
Prancis menuntaskan persiapan pertandingan mereka secara tertutup di kompleks latihan Union Saint-Gilloise menjelang kick-off pukul 20.45 pada Senin di Brussels. Hasil positif melawan Belgia akan menjaga tim asuhan Zidane tetap berada di jalur yang tepat di Grup A.
Belgia berupaya segera bangkit di kandang setelah kekalahan mereka dari Italia di Roma.
Prancis berupaya mengamankan tiga poin sebelum menjamu Italia di Paris pada 2 Oktober.
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