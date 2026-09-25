Lapadula terlahir kembali di Peru bersama Hector Cuper, gol demi gol dan kembali ke tim nasional pada usia 36 tahun setelah terdegradasi ke Serie C

Jauh dari kata selesai. Kisah Gianluca Lapadula berlanjut dan bahkan membawanya kembali ke tim nasional.

Setelah musim yang buruk di Serie B, yang berujung pada degradasi Spezia dan perpisahan yang tak terelakkan, sang penyerang memutuskan pindah ke Peru, tempat ia kini dilatih Hector Cuper.

Lapadula di liga Peru kembali menemukan ketajamannya, sampai-sampai ia juga mendapat panggilan dari pelatih kepala Mano Menezes.

Sang penyerang, di sisi lain, memang sejak lama menjadi idola sejati di Peru juga karena memilih mengenakan seragam Blanquirroja sejak 2020, dengan mengorbankan kemungkinan untuk dipanggil Italia.