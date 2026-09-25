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Peru v Bolivia - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport
Lelio Donato
Diterjemahkan oleh

Lapadula terlahir kembali di Peru bersama Hector Cuper, gol demi gol dan kembali ke tim nasional pada usia 36 tahun setelah terdegradasi ke Serie C

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Peru

Striker itu, yang baru melewati musim buruk yang berpuncak pada degradasi Spezia ke Serie C, telah kembali ke Peru, tempat ia dilatih Hector Cuper. Lapadula mencetak gol tanpa henti dan juga telah kembali ke tim nasional.

Jauh dari kata selesai. Kisah Gianluca Lapadula berlanjut dan bahkan membawanya kembali ke tim nasional.

Setelah musim yang buruk di Serie B, yang berujung pada degradasi Spezia dan perpisahan yang tak terelakkan, sang penyerang memutuskan pindah ke Peru, tempat ia kini dilatih Hector Cuper.

Lapadula di liga Peru kembali menemukan ketajamannya, sampai-sampai ia juga mendapat panggilan dari pelatih kepala Mano Menezes.

Sang penyerang, di sisi lain, memang sejak lama menjadi idola sejati di Peru juga karena memilih mengenakan seragam Blanquirroja sejak 2020, dengan mengorbankan kemungkinan untuk dipanggil Italia.

  • Degradasi ke Serie C dan tahun-tahun terakhir di Italia

    Gianluca Lapadula baru saja menjalani musim yang buruk, yang tampaknya bisa menandai akhir dari kariernya yang sangat panjang.

    Ia hanya mencatat 18 penampilan di Serie B bersama Spezia. Lapadula mencetak lima gol dan menyumbang tiga assist, tetapi itu tidak cukup untuk menghindarkan tim dari degradasi.

    Angka-angka negatif seperti pada musim-musim terakhir bersama Cagliari, padahal Lapadula justru menjadi protagonis utama pada 2022/23 dengan mencetak 21 gol dan berkontribusi secara menentukan terhadap promosi klub Sardinia itu ke Serie A.

    Singkatnya, di usia 36 tahun Lapadula tampak sudah memasuki senja karier sebelum membuat pilihan yang tepat. Yakni pulang ke rumah.

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  • PERTAMA KALI DI PERU, 200 GOL DALAM KARIER

    Pada musim panas, Lapadula menerima tawaran dari Universitario dan untuk pertama kalinya dalam kariernya bermain di Peru, negara yang ia pilih untuk diwakili.

    Sang penyerang disambut seperti pahlawan, juga karena liga Peru jelas tidak dipenuhi bintang. Namun, yang membimbing Lapadula dari bangku cadangan adalah Hector Cuper, pelatih asal Argentina dengan karier panjang juga di Eropa dan satu periode singkat di Italia yang tidak terlalu beruntung bersama Inter.

    Lapadula, bagaimanapun, memulai musim ini dengan sangat kuat dengan mencetak enam gol dalam sepuluh pekan pertama liga. Performa itu membuat Cuper sendiri mengatakan: "Dia mengingatkan saya pada Crespo terbaik, di kotak penalti dia tahu bagaimana menjadi begitu mematikan seperti sedikit pemain lain".

    Mungkin agak berlebihan. Namun yang pasti, Lapadula tahu cara menjalankan pekerjaannya. Buktinya adalah pencapaian yang baru saja ia raih, 200 gol dalam kariernya.

    "Tapi itu bahkan bukan lagi target, setelah apa yang terjadi kepada saya dalam tiga tahun terakhir itu hanya tersisa sebagai mimpi yang nyaris mustahil diwujudkan. Namun saya hidup untuk mencetak gol dan bisa melakukannya dengan mengenakan seragam U sungguh fantastis" kata Lapadula.

  • Kembali ke timnas dan pilihan pada 2020

    Awal musim yang luar biasa bersama Universitario benar-benar meyakinkan semua pihak, termasuk pelatih tim nasional Peru saat ini yang memanggilnya lagi setelah satu setengah tahun.

    Mano Menezes, mantan pelatih tim nasional Brasil, memiliki target untuk membawa Peru kembali bermain di Piala Dunia. Sebuah proyek jangka panjang yang, mengingat usianya, sulit akan melibatkan Lapadula.

    Namun sementara itu, pemanggilannya mengembalikan sedikit antusiasme ke lingkungan tim, juga jika mengingat kembali pilihan yang diambil sang penyerang pada 2020.

    Lapadula, yang lahir di Turin tetapi memiliki ibu berkebangsaan Peru, memang sempat dipanggil Italia, tim yang juga sempat ia bela dalam sebuah laga persahabatan tiga tahun sebelumnya.

    Lalu tidak ada lagi kelanjutannya, dari situlah muncul keputusan untuk memilih Peru secara definitif, tim yang dibelanya dari 2020 hingga 2025 dengan catatan 9 gol dalam 42 penampilan resmi. Di sana ia juga menjadi idola yang sangat populer, termasuk di media sosial.

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  • Karier Lapadula

    Sepanjang kariernya, yang sebagian besar dihabiskan di Italia, Lapadula telah mengenakan banyak jersey.

    Di antaranya ada juga jersey AC Milan, klub yang ia bela pada musim 2017/18 dengan mencetak delapan gol dalam 27 penampilan.

    Panggilan dari AC Milan itu datang setelah ledakannya bersama Pescara di Serie B, ketika pada musim sebelumnya ia bahkan mengoleksi 27 gol dalam 41 penampilan.

    Setelah itu, Lapadula sempat membela Genoa, Lecce, dan Benevento sebelum Cagliari dan akhirnya Spezia.

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