Lapadula meninggalkan Italia dan berangkat ke Peru: ia menandatangani kontrak dengan Universitario de Deportes asuhan Cuper

Mantan pemain Milan ini sudah berada di Peru dan siap menghadapi petualangan baru yang datang setelah bertahun-tahun berkarier di sepak bola Italia, yang membawanya ke negara tim nasional yang telah ia pilih untuk diwakili sejak 2020 dan di mana ia telah mencatatkan 42 penampilan serta 10 gol. Bersama tim nasional Amerika Selatan tersebut, ia menjadi tokoh utama dalam perjalanan tim hingga mencapai semifinal Copa América 2021.





Lahir pada tahun 1990, Lapadula baru saja menyelesaikan musim dengan catatan 5 gol dan 2 assist dalam 18 pertandingan, namun hal itu tidak mampu mencegah Spezia terdegradasi pada akhir musim yang baru saja berakhir. Kini, Gianluca Lapadula siap untuk petualangan pertamanya di Peru, negara di mana ia belum pernah bermain di liga lokal. Debutnya akan berlangsung di kompetisi Clausura yang akan dimulai kurang dari sebulan lagi (17 Juli), dengan Universitario akan memulai musimnya sebagai tim tamu melawan Tarma.





Mantan pemain Pescara, Milan, Genoa, Lecce, Benevento, dan Cagliari ini pernah meraih gelar top skor di Serie B bersama Pescara pada musim 2015-2016 dan bersama Cagliari pada musim 2022-2023. Bagi pemain berusia 36 tahun ini, ini akan menjadi pengalaman keduanya bermain di luar Italia, setelah sebelumnya bermain di musim 2013-14 di Slovenia bersama Gorica.





Berikut pernyataan resmi dari Universitario:





“Identifikasinya dengan negara, komitmennya di dalam dan di luar lapangan, serta dedikasinya yang tak kenal lelah terhadap seragam tim nasional telah membantunya membangun ikatan khusus dengan para penggemar Peru, sehingga ia menjadi salah satu pemain paling ikonik di tim nasional dalam beberapa tahun terakhir,” demikian bunyi pernyataan resmi yang dirilis oleh klub. “Kedatangan Gianluca Lapadula mencerminkan komitmen olahraga Universitario de Deportes dalam membangun tim berlevel tinggi, yang siap bersaing di level tertinggi dan menghadapi tantangan musim ini dengan penuh ambisi. Selamat datang di rumah barumu, Bambino!”